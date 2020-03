El Ayuntamiento estudiará ayudas por la crisis cuando haga su propio balance económico

Miércoles, 25 de marzo de 2020

La actual cuarentena restará ingresos, pero también se ahorrarán partidas de eventos que no se van a realizar

El alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias ha dado a conocer que cuando acabe la actual situación de cuarentena por el estado de alarma estudiarán la posibilidad de establecer algún tipo de ayudas a nivel local para “intentar paliar” la complicada situación en la que van a quedar por ejemplo autónomos y comerciantes al no poder llevar a cabo su actividad normal durante estas semanas.

Eso sí, de forma previa a establecer cualquier medida de ayuda, el Ayuntamiento deberá hacer su propio balance económico. Según explica Marcos Iglesias, “sobra decir que tendremos disminución de ingresos en algunas cosas”, ya que por ejemplo no se están solicitando licencias, de tal modo que no se están recibiendo ingresos por el pago de tasas y otros impuestos, como por ejemplo, el Impuesto de Construcciones.

Al mismo tiempo, se va a producir “un ahorro de gastos”, al quedarse sin ejecutar partidas destinadas a ciertos eventos que no se van a realizar. En este sentido, el alcalde expone que la Feria de Botijeros (prevista para el sábado 14 de este mes) no se pudo llevar a cabo, La Charrada que debía tener lugar el Sábado Santo (el 11 de abril) “no se va a realizar”, y no se sabe si podrá hacerse la Feria de Mayo (prevista para el penúltimo fin de semana de ese mes).

Por todo ello, Marcos Iglesias estima que “algo se va a ahorrar”. Así, “cuando estemos ya serenos y tranquilos”, habrá que evaluar “cómo queda el Ayuntamiento a raíz de todo eso”, y en caso de que se produjese un verdadero ahorro entre los ingresos y los gastos que se van a reducir, se verá “cómo repercutir” ese dinero “a los autónomos, comerciantes, etc.” de Ciudad Rodrigo, señalando que “nos preocupan los que han visto disminuir sus recursos”.

Según refleja Marcos Iglesias, el Ayuntamiento está “abierto” a implantar medidas por ejemplo en torno a las tasas municipales, pero “previamente hay que ver cómo queda el Consistorio”. De igual modo, resalta que “los que primero tienen que estar encaminados a paliar este reto económico son el Estado y la Junta de Castilla y León”, pero “en la medida de lo que podamos también arrimaremos el hombro, dentro de lo que es la modestia del Ayuntamiento”.