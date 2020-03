Fallece una persona en La Zarza de Pumareda y otra está contagiada por coronavirus

Miércoles, 18 de marzo de 2020

En la noche de este miércoles ha fallecido una persona mayor en La Zarza de Pumareda como consecuencia de contagio por coronavirus, según explicaba el alcalde de la localidad, Javier Recio, a LAS ARRIBES AL DÍA, quien pedía “calma, serenidad y tranquilidad porque está controlado”.

Junto a la persona fallecida hay otro positivo por coronavirus, se trata de una hija, “que ha sido aislada para que nadie tenga contacto con ella”. Según el regidor el contagio de la persona fallecida, residente habitual en el municipio, se hubiera producido el pasado 5 de marzo en su visita al hospital para otra patología, aunque su infección por el Covid-19 “no lo hemos conocido hasta el momento del fallecimiento esta noche”.

Ante este hecho, Javier Recio insistía que trasmitir “tranquilidad y serenidad. Hemos puesto todas las medidas para que los vecinos no tengan contacto, incluso se les ofrecerá un servicio a domicilio de la compra para que no tengan que salir de sus casas, tenemos todo controlado para que a partir de este momento no se produzca ningún contagio más”, aunque teme que haya algún contagio más, también en algún pueblo de la zona.

De esta manera, el Ayuntamiento de La Zarza pone a todos sus vecinos en cuarentena en sus respectivas casas para evitar así nuevos contagios. De este procedimiento y de lo sucedido, el alcalde de La Zarza ha informado a todos los municipios que conforman la Mancomunidad Centro Duero, al objeto de que tomen todas las precauciones en sus respectivos municipios.