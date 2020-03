“Queremos revalorizar la frontera mediante recursos compartidos en salud, educación o cultura”

Lunes, 9 de marzo de 2020

El gobierno portugués presenta una estrategia de cooperación entre los territorios fronterizos que ha de ser consensuada con España, dentro del marco de su política de atracción de personas e inversores hacia el interior de Portugal

Isabel Ferreira es la secretaria de Estado para la Valorización del Interior desde octubre de 2019. En la nueva configuración del gobierno socialista de António Costa, surgido de las últimas elecciones celebradas en Portugal el otoño pasado, esta secretaría de Estado está incluida en el ministerio de Cohesión Territorial, de nueva creación. Este ministerio nace con la finalidad de reducir las diferencias existentes entre los territorios del interior y del litoral portugués, con voluntad de revertir las causas que provocan estas desigualdades.

La secretaría de Estado para la Valorización del Interior está descentralizada en Bragança. SALAMANCA AL DÍA entrevista a Isabel Ferreira en su despacho, ubicado en el edificio Brigantia Ecopark, promovido por la cámara municipal de Bragança, donde trabajan unas 210 personas y más de 40 startups.

Nunca las secretarías de estado portuguesas habían estado descentralizadas, hasta la creación de la secretaría de Estado para la Valorización del Interior durante la pasada legislatura, que se ubicó entonces en Castelo Branco. La actual secretaria de Estado trabaja desde la ciudad que la vio nacer y donde ha desarrollado su brillante carrera profesional.

Isabel Ferreira es brigantina, química de profesión, dirigía hasta octubre pasado el CIMO, Centro de Investigación de Montaña, entidad científica perteneciente al Instituto Politécnico de Bragança, desde donde se colabora, entre otros centros de la península ibérica, con la Universidad de Salamanca.

Queremos conocer la nueva estrategia de valorización del interior portugués en la parte que incumbe a España, en concreto, a los territorios de frontera de Castilla y León. Hablamos con Isabel Ferreira de infraestructuras, de peajes y del horizonte portugués en cooperación trasfronteriza antes del consejo de ministros celebrado en Bragança el 27 de febrero, uno de los consejos de ministros descentralizados de la nueva era del ejecutivo portugués, más sensibilizado hacia la preocupante realidad del interior.

¿Podría explicarnos la nueva estrategia para la valorización del interior portugués y su relación con España?

Para el gobierno portugués es absolutamente estratégica la dinámica de cooperación territorial europea, en sus diferentes vertientes: trasnacional, interregional y trasfronteriza. En particular, la dimensión trasfronteriza es muy importante para la revalorización del interior portugués. El 27 de febrero se desarrollará en Bragança el consejo de ministros, donde se discutirán y aprobarán decisiones relacionadas con la revalorización del interior, siendo, por tanto, un consejo de ministros temático.

Una de las novedades que se presentará, será una estrategia ibérica de desarrollo trasfronterizo. El Programa para la Revalorización del Interior es un programa existente en Portugal, que incluye medidas específicas para estos territorios del interior, para fomentar su desarrollo y para tornar los territorios del interior más competitivos.

Nosotros queremos que nuestros territorios de interior se vuelvan más competitivos, nacional e internacionalmente, captar inversión y personas y fijarlos en el interior. Nuestra estrategia se asienta en la puesta en valor de los recursos endógenos, pero siempre asociada al emprendimiento y a la capacidad empresarial. Los territorios del interior constituyen para nosotros una centralidad geográfica en términos ibéricos y del espacio global europeo, importantes para la internacionalización de bienes y servicios y para la gestión conjunta de recursos.

¿Puede explicar brevemente las principales líneas de ese plan?

Organizamos un Plan de Revalorización del Interior en cuatro ejes:

Valorizar los sectores con capacidad empresarial. Promover la cooperación transfronteriza, para la internacionalización de bienes y servicios. Captar inversión y fijar personas en el interior. Transformar los territorios del interior en más competitivos.

Lo que quiero realzar es que la cooperación trasfronteriza es tan importante que la consideramos uno de los ejes dentro del programa de valorización del interior. Consideramos que revalorizar la frontera va a tener un impacto muy positivo para los territorios del interior.

Dentro de este eje tenemos varias medidas para crear valor en los territorios de frontera, a través de la puesta en común de recursos, programas compartidos en educación, salud, cultura, entre otras muchas áreas, y el establecimiento de una estrategia común de desarrollo trasfronterizo. Esa estrategia será presentada en consejo de ministros el 27 de febrero por nuestra parte, después es preciso trabajarla conjuntamente con España para, eventualmente, en la próxima Cumbre Ibérica estar en condiciones de anunciar y tener perfectamente articulada la cooperación entre Portugal y España.

¿Quiénes son sus interlocutores españoles en este ámbito? ¿Se sabe ya la fecha de la próxima Cumbre Hispano-Lusa?

Estamos organizándola, esperamos que sea en breve, la inestabilidad política en España atrasó un poco el proceso, pero lo retomamos inmediatamente.

Entre estos meses de febrero y marzo vamos a tramitar un paquete financiero de 340 millones de euros solo para los territorios de interior, que está dirigido esencialmente a la creación de empleo. Nuestro objetivo son las empresas, nuestros interlocutores son las empresas, en el interior las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para la creación de empleo y para la competitividad, pero también las entidades del sistema científico y tecnológico, principalmente, las entidades de investigación, los centros de conexión y las instituciones de solidaridad social (tercer sector).

Estamos desarrollando varias medidas para crear empleo, por tanto, son medidas que incentivan el emprendimiento, la innovación, la transformación tecnológica, la inversión, principalmente, por parte de las empresas. Tenemos también medidas relacionadas directamente con la creación de empleo, relacionadas con la contratación de recursos humanos altamente cualificados, la financiación de los salarios de los trabajadores durante 36 meses si el contrato de trabajo se produce en el interior, bien en empresas, bien en instituciones de solidaridad social.

Además, adoptamos también medidas destinadas a la movilidad geográfica de trabajadores, a personas que en este momento tienen una residencia fuera del interior y que quieren venir a estos territorios. Vamos también a estimular esa movilidad geográfica con incentivos económicos, además de incentivos fiscales en la declaración de la renta, etcétera. Y muchas medidas vinculadas a las dinámicas de mayor proximidad, ya que en estos territorios hay mucha dispersión geográfica y de población, por lo que es preciso crear dinámicas de servicios públicos más próximos, como servicios de salud más cercanos.

Una persona física española que viniese a trabajar a estos territorios del interior portugués, ¿también disfrutaría de esos beneficios fiscales?

Sí, disfrutarán de estas ventajas fiscales las personas que vengan trabajar a empresas o a lo que nosotros denominamos IPSS (Institución Privada de Solidaridad Social) ubicadas en el interior, ya sean ciudadanos portugueses o extranjeros.

Relativamente a las medidas dirigidas a incentivar la contratación de recursos humanos altamente cualificados, también se beneficiarán de estos incentivos. En relación a la movilidad geográfica, dentro de nuestro programa “Trabajar en el Interior” aún estamos estudiando esa posibilidad.

¿Y para empresas españolas que quieran invertir en el interior portugués?

También hay beneficios. Beneficios fiscales y también vinculados al establecimiento de residencia permanente, que ahora va a estar específicamente dirigido a los territorios del interior. Las ventajas de la llamada Visa Gold o Visado Gold, que ha operado estos últimos años en Portugal, ahora va a estar solo destinada a los territorios del interior. Habrá un período de transición, pero lo que está recogido en nuestra Ley de Presupuestos Generales del Estado 2020 es que esa medida será para quien quiera invertir en territorios del interior.

¿Cómo se desarrollarían esos servicios compartidos en relación a la cooperación con los territorios interiores del lado español, en el ámbito de la salud, la cultura o la educación?

Nuestra idea es realmente apostar en compartir servicios. En las reuniones que mantuvimos con los AECT´s, que son Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial, -y existen varios en Portugal y en España-, ya hay varias dinámicas instaladas, sobre todo en aquellos AECT´s que tienen la figura de “Euro Ciudad”, o sea, cuando las dos ciudades de frontera, portuguesa y española, comparten ya varios servicios. A nosotros nos gustaría verdaderamente apostar mucho por todo lo que tenga que ver con la puesta en común de servicios ligados a la educación, a la cultura, a la salud, resultantes de iniciativas que ya existen en el territorio, pero sobre las cuales aún es preciso estudiar varios costes de contexto, y cuando hablo de costes no me refiero solo a los financieros, sino también a los administrativos. Se hace necesario crear ambientes más favorables en esa gestión compartida de recursos.

Además, es muy importante que las diferentes regiones se pongan de acuerdo para crear estrategias de especialización inteligente conjuntas, como existe entre el norte de Portugal y Galicia. Nos gustaría que eso fuese ampliado a otras regiones, que quedase bien definido entre Portugal y España cuál será la estrategia de desarrollo trasfronterizo y que esa estrategia lleve acoplada un plan de inversiones conjuntas. Es muy importante el acuerdo relativamente a las inversiones conjuntas.

En relación a las medidas del Plan de Valorización del Interior, dirigimos muchas iniciativas al capital natural, tan importante en estos territorios: los paisajes, las áreas protegidas, las cuestiones relacionadas con la energía, los recursos biológicos,…Un aspecto totalmente crucial son las medidas relacionadas con el turismo. El turismo de interior encierra un enorme potencial de atracción de personas y de creación de empleo alrededor de dinámicas ya instaladas en este sector.

Hablando de turismo, ¿hay alguna medida prevista en su secretaría de Estado, o en el ministerio de Cohesión Territorial en el que se inserta, relativa a la reapertura de la Línea del Duero como línea férrea supranacional?

Todas las cuestiones relacionadas con las infraestructuras rodadas y ferroviarias están bajo la tutela de otro ministerio, que es el ministerio de Infraestructuras y Vivienda y no es de nuestra competencia. No obstante, el ministerio de Cohesión Territorial, y en particular la secretaría de Estado para la Valoración del Interior, sigue con mucho interés todos los temas que son importantes, bien para nuestros territorios de interior, bien para el ámbito trasfronterizo.

Aquello que yo puedo decir son dos cosas: primero, que existe un Plan Nacional de Inversiones 2030 que incluye una lista de los enlaces y el montante económico de las infraestructuras consideradas prioritarias, esto referido a las nacionales. Para las trasfronterizas, ahora vamos a presentar la Estrategia de Desarrollo Trasfronterizo desde el punto de vista portugués, pero necesitamos determinar junto con el lado español cuáles son las vías consideradas prioritarias.

El Primer Ministro dijo que llevar la vía hasta la frontera de Barca d´ Alva dependía de si España quería darle continuidad por Salamanca.

Tiene que haber un plan de inversiones conjuntas definido, porque no tiene sentido que Portugal invierta en una línea que después no tiene continuidad en el lado español o viceversa. Todos esos enlaces que son cruciales, como es también el caso de Bragança a Puebla de Sanabria, -por la importancia del acceso al AVE-, y para la dinamización turística, son obviamente vistos por nosotros como absolutamente prioritarios.

En términos nacionales, nos remitimos al Plan Nacional de Inversiones, y al respecto de enlaces trasfronterizos, a aquello que va a ser la estrategia de desarrollo trasfronterizo.

Por mi parte, no sé si en este consejo de ministros va a tratarse el asunto de la línea férrea del Duero, yo sé que el Primer Ministro habló varias veces en diversos encuentros de esto. En el consejo de ministros se va a debatir esencialmente el Plan de Valoración del Interior, la estrategia de cohesión territorial y la estrategia de desarrollo trasfronterizo.

Aunque hayan quedado registradas recientemente en la Asamblea de la República 13.500 firmas de ciudadanos partidarios de la reapertura de la Línea del Duero, ¿esto ya no cambia nada en relación a su inclusión en el PNI 2030?

Depende de cómo sea traducido al final en términos jurídicos y depende de la coordinación posterior con el ministerio de Infraestructuras español. Está incluido de forma genérica en el Plan Nacional de Inversiones (PNI) 2030. Su curso dependería de la disponibilidad presupuestaria, de las estrategias que se vayan siguiendo…

Lo que sería importante realzar es que el gobierno portugués está muy comprometido y orientado hacia la cooperación trasfronteriza y por eso este empeño en la definición de la estrategia, que ha de ser armonizada con el lado español y tener una consecuencia en los presupuestos nacionales, porque es muy importante diseñar estrategias, pero sabiendo que hay recursos financieros en los dos países para desarrollarlas.

¿Y el tema de los peajes en las carreteras del interior?

Relativamente al asunto de los peajes, tenemos un grupo de trabajo entre el ministerio de Infraestructuras, el ministerio de Cohesión Territorial y el ministerio de Economía, que están trabajando en una propuesta de reducción de los precios de los peajes en las vías de todos los territorios interiores, una reducción basada en criterios como el uso frecuente y descuentos de fin de semana. Se está trabajando en un modelo de reducción, para todo tipo de vehículos, tanto nacionales como extranjeros. Ya existe descuento para vehículos de transporte de mercancías, queremos ampliarlo también al transporte de pasajeros, se está trabajando en el modelo, este grupo de trabajo está muy empeñado en ello y fue una de las primeras medidas de este ministerio.

¿Sería para la A23, A25, A22 y A24?

Entre muchas otras, pero en esas, ciertamente.

Como persona que viene del ámbito científico, su punto de vista resulta interesante para desempeñar unas funciones políticas en una secretaría especializada en territorios de interior y creada hace solo unos años...

Ya existía en el gobierno anterior, pero el ministerio es nuevo, el ministerio de Cohesión Territorial no existía, lo que es una señal clara de que todo el gobierno está comprometido con la cohesión territorial, con el desarrollo equilibrado de todas las regiones, del interior y del litoral, pero ahora con una agenda específica para la revalorización del interior.

La ciencia, el conocimiento y la trasferencia de tecnología son absolutamente esenciales para el desarrollo económico de los territorios. La interacción de las entidades del sistema científico y tecnológico con las empresas puede marcar la diferencia en la obtención de productos y servicios de valor añadido, que diversifiquen la base económica del interior.

El desarrollo del sector turístico también se hace atrayendo conocimiento y tecnología. Así como el desarrollo de los diferentes sectores industriales. Nosotros vemos que los sectores que más han evolucionado, en el sentido de conseguir internacionalizarse, lo hicieron porque hubo una gran inversión en términos de tecnología y de conocimiento. Es muy importante, es crucial la internacionalización de las actividades.

Por eso, pensamos que, además de los ayuntamientos, que son realmente fuerzas motoras de desarrollo local en Portugal, las empresas y las entidades del sistema científico y tecnológico son actores clave para la diversificación de la base económica, para las dinámicas emprendedoras, para la creación de empresas y para nuestro objetivo último, que es la creación de empleo.

Si hay empleo conseguiremos atraer personas a estos territorios, porque son regiones con una excelente calidad de vida, donde es muy fácil conciliar la vida personal y profesional, donde el coste de vida es más accesible y, por tanto, habiendo oportunidades en los territorios, las personas se quedan. Lo que es realmente necesario es tener proyectos ambiciosos, calendarizados y de calidad.

Ha dejado por el momento su labor investigadora y la dirección del CIMO…

Siempre me preocupé por la valoración del interior, no es algo en lo que haya empezado a pensar desde que soy secretaria de Estado. No, toda mi vida me ocupé en valorar estos territorios e hice mi vida siempre en el interior, con varios proyectos vinculados a la ciencia, pero que desembocaron también en una transferencia de tecnología para empresas, con la aprobación de varias patentes, dando origen a una spin-off, y todo eso en un territorio en el que, a priori, podría no ser esperable tener una proyección internacional tan relevante.

Esto no depende del lugar donde se está, depende de las personas. Cuando tenemos recursos humanos comprometidos, -yo tenía un equipo grande, construido a lo largo de dos décadas-, y se movilizan personas altamente cualificadas para desarrollar proyectos verdaderamente diferentes, se consigue.

Toda mi vida me preocupé en hacer eso a partir de aquí, en Bragança, desde el interior. Por eso, cuando surgió la oportunidad de formar parte del gobierno, de venir a la secretaría de Estado para la Valoración del Interior, fue una invitación irrechazable, porque tiene sentido dentro de lo que es mi misión de vida y dentro de la lógica de un gobierno que se acerca mucho a las personas, a la sociedad y al interior en particular. Como demuestra con la deslocalización de la secretaría de Estado para el Interior, con consejos de ministros descentralizados.

Hay mucho empeño en el gobierno en ser más cercano y yo me identifico con esa estrategia global y, como dije, tiene sentido dentro de lo que es mi misión de vida. Ahora interrumpí mi actividad como científica por un tiempo, en aras de la función más pública. Pero estoy segura que cuando regrese el equipo estará aún más pujante. Va a ser genial volver después a un ambiente científico y tecnológico.

¿Entonces, se plantea esto sólo como un paréntesis en su carrera?

Sí, es lo que tiene sentido para mí ahora, en este momento. Estos proyectos aquí, en el interior, fueron veinte años de mucho trabajo, de mucha dedicación, de construir proyectos desde cero y de situar un centro de investigación en el ranking mundial. Necesitamos siempre nuevos desafíos en nuestra vida y esta oportunidad de contribuir para la valoración de los territorios del interior de una forma amplia dentro del conjunto del país, cobra sentido para mí en este momento vital.