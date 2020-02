Carlos Nejar sobre el libro de Laura García de Lucas, premiado en Salamanca

Uno de los más notables poetas brasileños actuales, Carlos Nejar, ha querido dejar constancia de su parecer sobre el el poemario Vasija-Bilha, premiado en Salamanca. Aquí el texto original y la traducción del mismo, que acabo de hacer. (A. P. Alencart)

BILHA, DE LAURA GARCÍA DE LUCAS

Nascida em Ávila, Espanha, Laura Garcia de Lucas, com justiça, mereceu o Primeiro Prêmio Rei David de Poesia Bíblica Iberoamericana, agora publica seu livro em Salamanca, com tradução de Leocádia Regalo e gravuras do primoroso pintor Miguel Elías. O livro precioso, fascina pela sucessão de versos, com imagens fluindo e descendo como água límpida ou lume dentro da bilha, o coração. E leva na correnteza pura, o leitor. A grandeza da simplicidade, a beleza no jorro das palavras, o mágico e eterno no cântaro da alma, pelo fervor do canto e a chama branca de amor que enche a bilha. Ou a matéria de fé, como a terra no germinar a semente.

Poesia com a pele das estações, tambor do tempo, poesia de amassar a farinha no azeite para o pão, com o grito de Isaú para Abrahão: -Onde está o cordeiro? Poesia que devora com paciência, o tempo. E se eleva na língua.

Laura García de Lucas leyendo en el Teatro Liceo de Salamanca. Atrás Andy Wickham y Luis Fajardo (foto de José Amador Martín)

VASIJA, DE LAURA GARCÍA DE LUCAS

Nacida en Ávila, España, Laura García de Lucas, con justicia mereció el Primer Premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana, ahora publica su libro en Salamanca, con traducción de Leocádia Regalo y pinturas del exquisito pintor Miguel Elías. El libro, precioso, fascina por la sucesión de versos, con imágenes fluyendo y descendiendo como agua límpida o lumbre dentro de la vasija, el corazón. Y lleva en la corriente pura al lector. La grandeza de la simplicidad, la belleza en el chorro de las palabras, lo mágico y lo eterno en el cántaro del alma, por el fervor del canto y la llama blanca de amor que llena la vasija. O la materia de fe, como la tierra en el germinar de la semilla.

Poesía con la piel de las estaciones, tambor del tiempo, poesía de amasar la harina en el aceite para el pan, con el grito de Esaú a Abraham: ¿Dónde está el cordero? Poesía que devora, con paciencia, el tiempo. Y se eleva en la lengua.

Traducción de A. P. Alencart

Carlos Nejar en la entrada del Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca (foto de Jacqueline Alencar)

CARLOS NEJAR

(Porto Alegre, Brasil, 1939).

Miembro de la Academia Brasileña de Letras y de la Academia Brasileña de Filosofía, además de prestigioso jurista. Tiene publicados más de cuarenta libros de poesía, editados en dos volúmenes: Poesia reunida I (Amizade do mundo) y Poesia reunida II (Jovem eternidade). Es Premio Nacional de Poesía Jorge de Lima (1971); Premio Fernando Chinaglia, de la Unión Brasileña de Escritores (1974); Premio Luísa Cláudio de Souza, del PEN Club de Brasil (1977); Premio Érico Veríssimo (1981); Premio de Poesía de la Asociación Paulista de Críticos de Arte (1999) y Premio Machado de Assis, de la Biblioteca Nacional de Brasil (2000), entre otros.