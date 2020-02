Ismael Martín hace disfrutar en la vendimia del Bolsín

Lunes, 24 de febrero de 2020

Llegó el Domingo ‘gordo’ de Carnaval y en las calles de Ciudad Rodrigo no entraba un alma. Día grande del Antruejo con la vieja Miróbriga mostrado sus mejores galas en una fecha tatuada en el corazón de sus gentes y que es también la jornada solemne del Bolsín, porque este día, esta querida y entraba entidad taurina de Ciudad Rodrigo recoge los frutos de su última cosecha. Es su particular vendimia. Siempre con el colorido habitual en el particular paseíllo que hacen sus componentes desde el monumento al maletilla, situado en el Árbol Gordo, hasta la Plaza Mayor, con todos ellos ataviados con el pañuelo y la cabeza calada por la gorra de visera. Prestos y orgulloso de la magnífica obra que hacen para ayudar a lo que se inician en los difíciles e inciertos caminos del toro.

Ayer cuatro chavales vivieron su gran día -falta Perera, el triunfador que tiene premio mayor en el festival del martes, con las figuras-. Y todo ellos con sus trajes cortos hechos a medida dispuestos a estar a la altura que mantuvieron en las diferentes eliminatorias. Aunque ahora ya era un encuentro con la realidad, con la exigencia del público.

Abrió cartel José Francisco Montoya, un muchacho ya hecho. Y lo demostró en una faena que fue de menos a más, para acabar gustándose y llegando al púbico con adornos en una trasteo vibrante, frente a un noble astado de Santos Alcalde, que tardó mucho en rodar y privó al torerillo de trofeos.

Álvaro Chinchón no se llevará buen recuerdo, porque no acabó de estar a gusto en ningún momento de su actuación, junto a las dificultades del piso de la plaza, además de cruzársele los aceros. El personal lo consoló con unas palmitas.

Quien se llevó el gato al agua fue Ismael Martín, que llegó del pueblo charro de Cantalpino a comerse el mundo. y desde el primer momento fue dueño y señor de su labor rubricando una completa actuación. Destacó con el capote y se mostró muy capaz en banderillas y muleta, sabiendo vencer las dificultades de su novillo, cada ve más aceleradas. La rubrica las puso con unas abrochadas manoletinas cuando ya era suya la plaza y el público estaba totalmente entregado. En la suerte suprema se precipitó al principio y pinchó, para acabar con una estocada en todo lo alto y cortar dos orejas de ley, que recibió el torero con el mayor de los orgullos, mientras la gente no dejaba de aplaudir.

Normal que muchos de estos chicos aún anden verdes, como es el caso de Eric Olivera, pero suple las carencias con su entrega, más importante aún cuando su eral presenta tantas dificultades y tiene tan poco juego, pero ahí el de Badajoz dio todo a su manera. Su premio quedó en palmas por mor de los acero, que siempre es la fea con las que bailan estos chavales en el gran baile del toreo.

Y al rodar el último novillo a Ismael López lo sacaron en hombros con el orgullo de haber logrado un importante éxito. Y mientras salía en volandas, las abarrotadas calles monumentales de la vieja Miróbriga seguían siendo un acontecimientos en este Domingo ‘gordo’ del Carnaval, la fecha reservada para que el Bolsín recoja la vendimia de su última cosecha.

Ficha del festejo

Ciudad Rodrigo (Salamanca), domingo 23 de febrero de 2020. Festival. Fatal estado del piso de la plaza

Se lidiaron erales de Santo Alcalde, cuajados y con presencia, de poco juego. El major el noble primero

José Francisco Amaya: Vuelta al ruedo tras aviso

Álvaro Chinchón: Palmitas.

Isamel Martín: Dos orejas.

Erik Candil: Ovación

Entrada: Casi lleno en tarde calurosa.