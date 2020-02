Pregón íntegro de Jerónimo García Sánchez para la Peña Puerta del Desencierro

Martes, 18 de febrero de 2020

* SALUDO: ¡Buenas noches!

Agradezco las palabras de presentación realizadas por JULIO MORICHE, estoy convencido que han sido fruto de esa GRAN amistad de hace mucho tiempo. GRACIAS DE VERDAD. Es un gran honor ser hoy vuestro pregonero.

SALUDO A LAS AUTORIDADES PRESENTES, COMPONENTES DE LA PEÑA “PUERTADEL DESENCIERRO”, FARINATAS/OS PRESENTES.

A NUESTRAS MADRINAS Y PORTEROS MAYORES DE ESTE AÑO 2020: Dª Mª ÁNGELES HERNÁNDEZ RAMOS Y D. LORETO MANGAS CUADRADO ; Dª ROSITA MOLINA HORTAL Y D. TOMÁS GARCÍA LÓPEZ (MONJO).

LORETO: farinato de raza, domiciliado en Mateo Hernández Vegas e Industrial carnicero durante 40 años en la calle San Antón. Más de 40 años presidente de la Cofradía Hermandad de San Antón de la parroquia de San Andrés y encargado de acopiar la leña para la hoguera en honor del Santo en las vísperas y que todos los actos y compromisos de la Cofradía se han cumplido rigurosamente.

Mª ANGELES: nacida en las huertas de Sta. Cruz, esposa de Loreto, más de 37 años, de cuyo matrimonio tiene 3 hijos en la actualidad: Jesús Ángel encargado de la finca de la familia, Loreto de profesión carpintero y David electricista.

TOMAS (MONJO): Hijo de la Sra. Serafina, la “barquillera” de la calle Mateo Hdez. Vegas, Peluquero, taxidermista, cazador y pescador (según sus hijos no caza ni pesca “na”), pregonero de las fiestas del Rosario del Arrabal del Puente y socio protector del Coto de Doñana… un auténtico farinato domador de un zorro para que, Rodríguez de la Fuente, lo utilizara en sus reportajes de televisión. Gran amante de la naturaleza. Desearte, de verdad, que esos problemas de salud se resuelvan prontamente.

ROSITA, una farinata más, nada afrancesada, compañera de Tomás más de 22 años, arrabaleña en la Calle Caridad de Ciudad Rodrigo.

Permitidme que en HONOR A NUESTRAS MADRINAS DE LA PUERTA DEL DESENCIERRO, LAS DEDIQUE EL POEMA DE UNA GRAN MAESTRA, VECINA MIA, QUE EJERCIÓ SU MAGISTERIO, EN LAS ESCUELAS DE NIÑAS DEL ARRABAL DEL PUENTE, ESTACIÓN Y NIÑOS DE SAN FRANCISCO, ME REFIERO A Dª ESMERALDA RAMOS ELENA , QUIEN DEDICÓ A LAS MADRINAS DEL CARNAVAL DE 1954, HOY VIGENTE, EL SIGUIENTE POEMA:

MUCHACHAS MIROBRIGENSES

DE INIGUALABLES BELLEZAS,

LUCID VUESTRA JUVENTUD.

CON EL TRAJE DE LA TIERRA.

Y CÓMO HA DE NOMBRARSE

DE ENTRE TODAS “PRESIDENTA”

Y OTRAS HAN DE SER “DAMAS”

DIFÍCIL SERÁ ELEGIR

DE LA CORTE DE ESTA REINA

ENTRE TANTAS CHICAS BELLAS.

LA MAS GUAPA, QUE LO SEA.

LAS DEMÁS LLEVEN AIROSAS

EL “DENGUE Y LA MANTELETA”

VOLVIENDO, A CIUDAD RODRIGO,

EL ESPLENDOR DE SUS FIESTAS.

Para vosotros, PORTEROS MAYORES, ESTOS VERSOS EXTRAÍDOS DEL POEMARO “CHARRAS” de Saturnino Galache en 1915:

CUANDO A LOS CHARROS FLOREAN:

“ALZA LA GORRILLA, MAJO,

QUE SE TE VEAN LOS OJOS

ESOS LABIOS DE CORAL,

Y ESE MORENO GRACIOSO.

DALE LA VUELTA AL SOMBRERO

Y LEVÁNTALE LAS ALAS,

QUE ESA CARITA DE CIELO

LA QUIERO VER DESTAPADA.

* EL PREGÓN VA A SER INTIMISTA, LLENO DE RECUERDOS, SIN MELANCOLÍA:

- No va a compararse con otros insignes pregoneros que me han antecedido en esta tribuna.

- Ni tampoco con mis hermanos Justo y Jesús.

- Justo (pregón mayor de 1993 y pregón de Semana Santa de 2003): documentos básicos en el conocimiento histórico de los carnavales y Semana Santa.

- Jesús: pregón de la Puerta del Desencierro en1997: destacó las virtudes históricas de Miróbriga desde sus orígenes.

Dejadme que en recuerdo de los familiares y amigos mirobrigenses fallecidos de todos los que estamos aquí presentes dedique el poema, en forma de diálogo, del poeta ALEJO HERNÁNDEZ titulado “TRADICIONAL”:

Por los méritos de Cristo Yo aseguro que, si hay dentro

Que avaloraron sus méritos, De las divinas mansiones

Tras una muerte cristiana Un mirobrigense bueno,

Llegó a las puertas del cielo Para que surja y responda

Un joven mirobrigense Yo hallaré procedimiento.

Que cortés dijo a San Pedro: hizo un esfuerzo supremo:

- Santo Varón que vigilas - Pues comienza, cuando gustes.

Estos sagrados terrenos; - Proporcióname un cencerro

Piadosa y humildemente Y algunos ángeles rubios

Por amor de Dios te ruego Para que griten diciendo:

Que procures colocarme ¡Dam!..¡Dam!.. ¡Que vienen!.. ¡Que vienen!

Entre algunos de mi Pueblo.- ¡Ya están en la güerta del Piojo!.

Rascóse el Santo la calva Mientras yo agito el sonoro

Y respondióle diciendo: Emblema de los cabestros.

-¡Es difícil!, ¡Es difícil ……….

Que haya gente de tu pueblo! Hubo un momento solemne.

Al menos en la memoria Vibró isócrono el cencerro;

Ni un solo miembro conservo. Fingió “dar” el “reló-suelto”…

Y además; tan abstraídos Y es fama que en un minuto

Están en sus cantos célicos, Reuniéronse con estruendo

Que aunque muchos los llamaras Los pocos mirobrigenses

No dejarían su puesto.- Que conquistaron el cielo,

El joven mirobrigense Para ver desde la altura

hizo un esfuerzo supremo: Pasar en triunfo el encierro.

¡Piedra angular de la Iglesia: ……..

Y Pontífice Primero!

Si me otorgas tu licencia

Cierto es que mi conexión indisoluble con Ciudad Rodrigo es a través de MI NACIMIENTO, CRIANZA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES de la Tesina de Grado en 1980 (Farmacia del Hospital de la Pasión) y Tesis Doctoral en 1985 (datos biográficos de los farmacéuticos y medicamentos suministrados por algunos de ellos durante los siglos XVI al XX), aunque en aquel momento el Archivo Municipal estaba desorganizado y ello dio origen a un informe escrito, en unión de mi hermano Justo, dirigido al Alcalde en aquel momento, D. MIGUEL CID CEBRIÁN…¡ Parece ser que, las documentaciones de las ejecuciones sustitutorias urbanísticas municipales, siguen aparentemente desorganizadas …aunque los carteles turísticos promocionales del recinto amurallado lleven el eslogan “DONDE LAS PIEDRAS HABLAN”…¡tal vez algún técnico D. P. lo organizaría bien!.

Posteriormente participé con una Conferencia en 1987, en el Hospital de la Pasión, en Los Actos Conmemorativos del Primer Centenario de la Muerte de Sta. Mª. Soledad Torres Acosta, Ministra de los enfermos y finalmente, en 1991, el PREGÓN en las fiestas en honor de San Isidro Labrador en la pedanía de Águeda del Caudillo.

* INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA HACE 21 MESES:

Afortunadamente, pese a la caída con fractura de fémur en las fiestas de Águeda del Caudillo en 2018, “antevísperas” de mi jubilación, hoy me encuentro entre vosotros, y debo mostrar mi agradecimiento particular a los Doctores que me han atendido durante estos meses:

- Traumatólogos: Cirujano Dr. D. Federico Pérez Ochagavia; Dr. D. Francisco Devesa Cabo y su esposa Traumatóloga Rehabilitadora: Dr. Dª. Mª. Antonia Geanini (amigos de Salamanca… del Instituto Fray Luis de León);

- Cirujano: Dr. D. Luis Ortega Corral. (Amigo de nuestra familia García Sánchez y Precursor de la enfermería de la Plaza).

- Urólogo: Dr. D. Alberto Palacios. (Clínica INURSA); Reumatóloga: Dra. Dª. Olga Martínez (Ambulatorio Virgen de la Vega).

- Médico de Guardia en el Hospital de la Santísima Trinidad: Dr. D. José Manuel Vegas Sánchez-Villares. (Amigo de la infancia y peñista).

- Médico Deportivo, Traumatólogo y Rehabilitador: Dr. D. José Luis Alonso Gutiérrez y su esposa ANI. (FUNDAMENTALES EN MI PRESENCIA HOY AQUÍ). (¡MANOLO MACHICHA, ANDRÉS BOLICHE, JULIO, SISO, DIRECTIVO SR. ANTONIO, ENTRENADOR “COLI”…! JUGADORES DEL CIUDAD RODRIGO C.F., A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 70, U.D.S, GUIJUELO… PUEDEN VALORAR SU GRAN CALIDAD HUMANA Y, A NIVEL NACIONAL, LA PROFESIONAL EN MEDICINA DEPORTIVA Y REHABILITADORA!... AGRADECIMIENTO DE Campeones del Mundo de KING BOXING, PIRAGÜISMO, CICLISMO , y, DESDE LUEGO, MIO ).

* VIAJES DESDE MADRID A CIUDAD RODRIGO:

Hay una COPLA EN HONOR DEL CONDE DE ROMANONES QUE, COMO ALCALDE DE MADRID, OFRECIÓ UN PREMIO DE 3.000 PTS AL QUE SE DISFRAZARA DE ANIMAL E HICIERA MEJOR SU PAPEL : (SEMANARIO El Clarín, febrero 1898): dice así:

MIROBRIGENSES; ¡ADIOS!/

A LA CORTE ME ENCAMINO/

DISPRAFAZADO DE COCHINO/

DE LAS PESETAS EN POS.

Pues bien, siempre mi vida, los fines de semana, los he pasado viajando en tren y autobús (MADRID-C.RODRIGO), dejando el “pelo de la Dehesa”… en la Villa, atravesar el pueblo de Salamanca (¡qué pena pase desapercibido el 150 aniversario del nacimiento del Poeta (primo carnal de mi abuelo materno Jerónimo Sánchez Gabriel) JOSE Mª. GABRIEL Y GALÁN en el 150 aniversario de su nacimiento y 115 de su fallecimiento, durante este año 2020) “el que no se atreve a ser inteligente se hace político”.

EN VERSOS DEL PROPIO POETA, A QUIEN CORRESPONDA… ESTAS DOS ESTROFAS:

PUEBLO QUE TIENE TU HISTORIA

DEBE ESTAR SIEMPRE DESPIERTO

Y FRESCO ESTÁ EN LA MEMORIA

EL RECUERDO DE UNA GLORIA

QUE DICE QUE TÚ NO HAS MUERTO.

Y NO HAY DELEITES HUMANOS

NI MAS GRANDES, NI MAS SANOS

QUE ESTOS QUE SON MI IDEAL:

PAN DE TRIGO CANDEAL

COMIDO EN PAZ Y ENTRE HERMANOS.

…………..

Mi llegada a C. Rodrigo, siempre ha sido CON MI MUJER ANGELITA Y HERMANO NICASIO, a esta Doble Ciudad: Muy Antigua, Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Muy Inmortal… Muy Hospitalarias y Solidarias sus GENTES.

ME CONSIDERO FARINATO ORGULLOSO DE NUESTRA CIUDAD y, si mi nacimiento fue próximo a las Tres Columnas y Árbol Gordo, en la actualidad, vivo al lado de Ellas y otro Árbol Gordo, hasta que Dios quiera.

Con ocasión del nombramiento A CIUDAD RODRIGO DEL PUEBLO MAS BONITO DE ESPAÑA, el poeta Mariano Martín dedicó en 2016 este poema:

Por la grata gracia y bendecido

me he sentido luna nueva

y nuevo sol nacido

del Mundo global de las estrellas,

para llegar a Tierra y ser cultura de nacidos

Hombre y pueblo de Ciudad Rodrigo.

Real estandarte con memoria

a tí, mi amigo

felicidades, por ser arte y parte de la Historia.

* RECUERDOS INFANTILES:

Quiero agradecer públicamente a mis PADRES NICASIO Y Mª LUZ , a mi nodriza, FRANCISCA MARTÍN RAMOS (PACA), madrina en 1990 de la Puerta del Desencierro y, a las que, de alguna forma, han ayudado a mi madre en casa, su buenhacer, lealdad y cariño: FELISA, MERI, PILI MANZANO, JUANITA, y vecinas AURELIA VIDAL, CECILIA, CHON, SRA. POLDINA, ETC.

He mencionado anteriormente que he crecido y jugado preferentemente entre las Tres Columnas, Árbol Gordo y su Fuente, y ellos han sido también testigos de tertulias estivales nocturnas de los Maestros Nacionales de los años 1950-1970 y, donde a buen seguro, se fraguaron muchas coplas para el carnaval, poemas y ripios dedicados a personajes destacados de la vida mirobrigense y, en algún caso, quedaron plasmados en el Semanario La Voz de Miróbriga.

En recuerdo de todos ellos, sin excepción, hay un poema de Mariano Martín en 2015 al fenecido Árbol Gordo y bienvenida al Nuevo, una parte en prosa y otra en verso:

Despierta ya, Ciudad Rodrigo, que dormido, nada y nadie puede pensar ni meditar, abre tu alma y corazón a la verdad y recuerda lo que el viejo Árbol a la santa reflexión ha sido y ten presente lo que el joven Árbol será.

Adiós, Viejo Árbol Gordo, hasta siempre

gracias, paz y perdón

llegaste, has estado y ya te has ido

late, llora y ríe por ti Ciudad Rodrigo;

y contigo se va todo cuanto han grabado

las cigüeñas en su nido

los hombres en la piedra, el toro en su bravura

la Campana en su tañido

en su fervor la procesión y en su espíritu lo creído;

adiós, adiós, adiós… cuerpo, mente y alma, en una sola exclamación.

Bienvenido, Árbol Nuevo

puro, bello y altivo

come y bebe de lo viejo

y no te olvides que un amigo

es quién en la alegría aguarda a ser llamado

y en la tristeza comparece sin ser requerido.

“Identifícate joven árbol con la tierra que pisas, con el aire, el agua, el fuego que te alimenta. La historia, los recuerdos, las vivencias de los que van a compartir contigo el pan, el tiempo y el vino. Aprende a comprender lo que eres, has sido y serás. Adquiere conciencia de dónde vienes y a dónde vas, y el significado de amor teñido, de tu romance con la Ciudad”.

Tampoco quisiera olvidarme de mis VECINOS/AS INFANTILES:, sois muchos, pero os identificaréis por vuestros domicilios, todos estáis en mi corazón: dejadme diga un solo nombre: TERESITA DE JESÚS BÁREZ ACOSTA; Calles de San Fernando, La Florida, Ruesga, Sta. Clara, El Rollo, Mateo Hdez. Vegas Seminaristas, Laguna, Canal, calle Valladolid, etc.

De la calle la Laguna voy a recordar dos anécdotas: una relacionada con el camarero del Moderno AGUSTÍN BÁEZ … los partidos de futbol en televisión, los domingos, donde nos sentábamos cerca de la misma, mientras los mayores jugaban las partidas de cartas y dominó, y nos decía que “nos aplicaba el artículo único si dábamos guerra… y a la calle”; la otra , se relaciona con querer estudiar farmacia y no medicina, como quería el médico de mi abuela ARGELINA, el Dr. D. Bernabé… y es que me gustaba ver cómo “corrían” con el coche D. José y D. Jesús Pérez Solórzano por delante de mi casa, en vez de la propuesta del médico que estaba animándome a saltar la tapia del cementerio y coger los huesos humanos y me enseñaría ANATOMÍA HUMANA. Cierto es que nunca profesionalmente ejercí de farmacéutico en Oficina de Farmacia y, aunque tengo carnet de conducir, siempre me han llevado en sus coches mis tres hermanos y ahora, en Ciudad Rodrigo, me hace el favor mi amigo Aurelio Martín.

Entre los *JUEGOS y CORRERÍAS INFANTILES: destacar los más habituales en cada época del año:

- El hinque o navaja en la hierbera, chirumba, pico-zorro-zaina, el aro, platillos y chapas, las 3 en raya, futbol con los platillos, el “gua” con las bolas de acero, futbol (en los tilos, plaza de Sta. Teresa, fosos, Campo de futbol), pelota a mano (con pelotas gorila en el hastial de la casa de Dª. Dolores y de D. José Manuel Vegas) (frontones de ANGEL MAURA), cazar mariposas (en el antiguo campo de las reses, La Florida y Glorieta), jugar a los toros, patinete artesanal de los hijos de Dª. DOLORES (Juan Luis y Domingo Q.E.P.D.) junto a Juan Mª Arévalo, ETC.

Hay una anécdota diaria y es que “cuando regresaba a casa D. JOSÉ MANUEL VEGAS, a la altura de la Fuente del Árbol Gordo, su silbido especialísimo, hacía correr a sus hijos JOSE MANUEL Y JESUS a su encuentro y cómo se “rescolgaban” -columpiaban- de su cuerpo”, olvidándose del juego que estuviéramos disfrutando.

Como cualquier niño, fui consumidor de * CHUCHERÍAS: en la caseta del Sr. Felipe (pipas de girasol y calabaza, chufas, etc.), carro de la Sra. Ramona (chochos, chufas, etc.) (Miedo al hombre de negro en el almacén de la calle Peramato), Caseta de Tere Montero (Tebeos), Carro del Sr. Flores (en la Tercera Orden), caseta de la Sra. Teresa (castañas asadas), etc.

Hay una copla de carnaval dedicada al Sr. Maura:

CUANDO LOS FRANCESES

VINIERON A ESPAÑA

YA ESTABA MAURA

ASANDO CASTAÑAS.

*ANÉCDOTA CON EL SR. JUSTO en La Florida, día de verano (El Peñón de Gibraltar).¡Quería ser saco terrero de los Legionarios y éstos pudieran “robar” piedra a piedra el Peñón! ... ¡Nos animaba que también nosotros participáramos junto a él.!

* DÍAS DE MERCADO: vacuno, caballar, asnal, porcino (herraduras para los caballos, los potros de madera en el campo de las reses, la báscula, etc.).

* LA ESCUELA: (recuerdo a mi madre Dª. Mª. Luz en párvulos, MIXTO, en la escuela de niñas de San Francisco, a D. Rafael, D. Juan Moreno y a mi padre D. Nicasio)… los inviernos con la lata de sardina y tres tizones, la estufa de serrín (gamberrada de Benito Pérez “Churra” a mi padre q.e.p.d.), encerado del pupitre, compra de hojas de moreras, a la Sra. AURORA, para la cría de gusanos de seda, compra por cuartos de los membrillos a la Sra. ENGRACIA Y SR. BALBINO, las vacunas del practicante SR. D. NICOLAS CALVO, la leche en polvo, el queso amarillo holandés, etc.).

Mi única aproximación real a la tauromaquia, con un animal de cuatro patas y con cuernos, ha sido “torear” con el abrigo, tanto mi hermano Nicasio como yo, A UN CARNERO de los conserjes Sr. Balbino y Sra. Engracia, en el patio del Colegio de Niños,… ¡Si te tumbabas en el suelo y te quedabas quieto… no te embestía! … alguna vez algún moratón nos dio.

Recordando las * FESTIVIDADES de CIUDAD RODRIGO: Se iniciaban con los

- REYES: (El balón escondido en casa de la Sra. SOCORRO, en la calle Madrid, inicialmente donde vivió mi madre con mis abuelos en 1934). Participamos, en la cabalgata, llevando las antorchas como grupo de la OJE, y en casa los regalos: estreno de ropa, y un año el disfraz de plumas para la cabeza y el arco con flechas… en recuerdo del “indio Jerónimo”

- SAN ANTÓN de la parroquia de San Andrés: la hoguera en el campo de las reses el día anterior, bendición de los panecitos de la Cofradía por el párroco Rvdo. D. MANUEL RIVERO MORÁN y el Coadjutor D. AGUSTÍN, la procesión después de la misa y la rifa de los 4 lotes colgados por la parte superior de la puerta románica por la tarde. Un recuerdo especial para el párroco D. CELSO q.e.p.d. , vigía espiritual de los heridos ingresados en la enfermería de la Plaza.

Siempre nos recordaba nuestro padre que tuviéramos a gala y orgullo de ser familia de los carniceros MALMIERCA, por parte de mi Abuela paterna PACA.

En homenaje a toda la familia MALMIERCA - VEGAS y a todos los carniceros de Ciudad Rodrigo de aquel momento (Alejandra, Loreto, Patato y Sr. Violines del Arrabal de Puente) sirva esta estrofa de una copla carnavalera de 1953 de la Poza Airón:

Si quieres comer chuletas

Y de buena digestión

Vete a casa de “NICASIO”

Que te lo dice el Pozo Airón.

. En 1906 el Semanario EL PUEBLO señala que en la Iglesia de San Andrés se ha celebrado la SUBASTA DE LOTES DEL SANTO POR 165,92 PTS.

- SAN SEBASTIÁN: Pedreas tanto a la subida del Santo (se hacía incluso en día laborable escolar) como a la bajada a San Cristóbal el día del Patrono.

. Por parte de los arrabaleños: Santiago “Pirata”, Domingo “el Gordo”, José “Carrancha”, etc y de los chupines: los Cabrera, los Torres, Mirat, los Chispitas, etc. Consecuencias a la entrada al colegio por las tres rampas de acceso al mismo. Pescozones…clínica de D. Manolo… nota a los padres.

Históricamente, ya en 1902, se establece la prohibición a los niños de utilizar tirabeques y, el semanario La Justicia, recoge la noticia de las pedreas entre niños. En 1906 el semanario EL PUEBLO destaca con profusión de detalles la noticia de la tradición de la pedrea por San Sebastián entre Chupines y arrabaleños…en la actualidad se tiran bolitas de anís desde la muralla en la Puerta del Conde.

Yo creo que las pedreas, por el lugar y las fechas cómo se han producido son reminiscencias de lo sucedido en la Brecha Grande y Chica en la invasión francesa de la Plaza en 1810 y recuperación de la misma por la coalición anglo-hispano-portuguesa en 1812 así como los redobles de tambor de la familia Cardoso, recuerdan a los militares establecidos en Ciudad Rodrigo, batallón de Antequera.

HACIENDO UN INCISO EN MI RELATO CRONÓLIGO, NO QUISIERA DEJAR EN EL OLVIDO LA: * IMPORTANCIA MILITAR DECIUDAD RODRIGO HACE 100 AÑOS: Real Orden de 07 de agosto, nº 184, de 1918, Ciudad Rodrigo pierde su Gobierno militar convirtiéndose Ciudad Rodrigo en Comandancia militar supeditada al Gobierno Militar de Salamanca, aunque el Gobierno Militar de la Provincia de Salamanca se mantuvo en Ciudad Rodrigo hasta 1921, ocupando el mando de Gobernador Militar de Ciudad Rodrigo y de la provincia de Salamanca, con rango de GENERAL DE BRIGADA, el EXCMO SR. D. ENRIQUE BAÑOS PÉREZ.

- En 1922 el Gobierno Militar de la Provincia de Salamanca se traslada a Salamanca, Ciudad Rodrigo queda con rango de COMANDANCIA MILITAR, OCUPANDO EL MANDO EL COMANDANTE CORONEL DE INFANTERÍA D. LUIS LEÓN NÚÑEZ , QUIÉN OSTENTA LA JEATURA DE LA 2ª MEDIA BRIGADA DE LA 2ª BRIGADA DE MONTAÑA (BATALLÓN ANTEQUERA Nº 12.

- Hay hechos y valores que han quedado inmortales en nuestras gentes, algunos de los cuales revivimos constantemente para que sean la guía de nuestras jóvenes generaciones de farinatos, comenzando por la heroica defensa frente a las armas napoleónicas, en 1810, para cuyo homenaje, se publicó a principios de la pasada centuria SONETO A LOS INVICTOS DEFENSORES DE CIUDAD RODRIGO de Andrés A. Polo):

¡Hijos del trueno! Atletas de la gloria,

Que el ronco grito del clarín de guerra

Lograsteis en las luchas de la tierra

Con muerte de titanes la victoria;

Hoy que en el santo altar de la memoria

Nuestra ceniza con su brillo aterra,

Y en la urna funeraria, que la encierra,

Prende festones de laurel la historia;

Rindió el cañón almenado muro,

Que alentó vuestro espíritu inaudito,

Jamás rindió vuestro invencible pecho,

Que en la lid por la patria fue mas duro,

Que el ostentoso alcázar de granito.

Hago la petición de mantener adecentado permanentemente EL MONUMENTO Y SEPULTURA DE JULIÁN SÁNCHEZ “EL CHARRO” CON LA INSCRIPCIÓN VISIBLE Y LEGIBLE…TAMBIÉN DE LAS TRES COLUMNAS, EN EL BASAMENTO CRECEN “MALVAS”!), aunque recientemente la nueva Corporación Municipal está en ello.

Nos congratulamos por la celebración del encierrillo este año y, tal vez, sería mejor celebrarlo el mismo día del Patrono, día 20 de enero.

- SAN BLAS:

Por tradición familiar siempre hemos ido a comprar las gargantillas el mismo día de la onomástica del Santo, por supuesto la gargantilla roja y mi madre de color blanco. Al trasladarnos a Salamanca está tradición se ha mantenido gracias al matrimonio de FERNANDO ZAMARREÑO E IRENE PANIAGUA (Portero y madrina de la Puerta del Desencierro en 2007. Mis recuerdos infantiles se refieren a las meriendas, cerca del Convento de la Caridad, a base de chorizos asados en las pequeñas hogueras que cada familia o cuadrilla hacíamos. Hoy las hogueras son impensables por los incendios…

Recuerdo una redacción escrita en 1º de bachillerato de una merienda en la Caridad que resultó con muy buena nota en Literatura…y relacionado con los exámenes de este curso 1963-1964, los orales de Geografía con D. Rafael Margarito, “ eran de dos en dos”…mientras atendía al que mas sabía, el otro intentaba hacerle creer y, lo conseguía, haber contestado correctamente, rogándole que le tenía que aprobar, cosa que siempre sucedía.

En recuerdo de todo el profesorado del Instituto Fray Diego Tadeo González, sirva esta copla relacionada con la clase de gimnasia y carreras atléticas de los alumnos de D. ROMAN DURÁN.

Si paseas por la muralla

es cosa muy cierta

que te has de encontrar

a alguien que en paños “chiquitos”

corre, corre, corre,

Sin parar

No pienses en cosas raras

son los chicos de Román

que están haciendo deporte

para en su “carrera”

llegar a triunfar.

Los *VERANOS Y FINES DE SEMANA: en mi familia eran de:

Paseos de toda la familia por los alrededores de C. Rodrigo (Ivanrey, Los Cañitos, Puentecillas de la Caridad, Valhondo, etc), jugar en los futbolines del Sr. Pepe, en las Cuatro Calles, o ir al Futbol los días de partido del Ciudad Rodrigo, o ir al Cine (Teatro Nuevo, Cine Madrid o Teatro Juventud.).

En homenaje a todos los “huertanos” de la socampana, voy a relatar 2 noticias sucedidas en la Huerta de brocheros, una en 1900 (duelo con la chacina de cerdo) y otra en 1902 referida a una actuación teatral. En el semanario Miróbriga, en 1900, se dice a través de Blás: “hállase concertado un lance de honor entre dos farinatos. La cuestión ha sido motivada por el excesivo amor que los dos profesan a una … morcilla, y a pesar de los esfuerzos hechos por los padrinos de uno y otro, estos persisten en su tenaz empeño de batirse a embutido limpio en la huerta de Brocheros”. En 1902, mostrando su interés cultural, refiere dicho semanario, que en la propia huerta de Brocheros “tienen una representación teatral”.

En los años 60, en las ferias y fechas importantes de C. Rodrigo: el Ayuntamiento sacaba as los gigantes y cabezudos para diversión de los niños y en verano asistíamos a los guiñoles de Pirulo en la parte central de la Glorieta. Como anécdota, puedo contar que asistí a las clases de música y solfeo, impartidas en el Ayuntamiento por D. José Herrero, y los alumnos debíamos subir por la escalera, atravesando el patio interior, y en el hueco de la escalera allí estaban almacenados los gigantes y cabezudos… y si alguien apagaba la luz de la escalera, pies para que os quiero…corríamos, no sin algún tropiezo hasta llegar al aula. (¿Lo recuerdas, Manolo Belda?). Hacemos la petición al Ayuntamiento de hacer caricaturas nuevas de cabezudos y gigantes con personajes históricos y reconocidos mirobrigenses que podrían divertir a los niños, como se hace en Salamanca, eso sí, sin copiar.

Comentaros que, en cuanto a las ferias antiguas, en 1903, el semanario El Centinela reseña que, el primer martes de cada mes, es día de mercado de ganado y se amplía al lanar y cabrío los terceros martes de cada mes y, en 1914 el semanario La Iberia, recoge la noticia de la prohibición de la entrada en la Ciudad de los carros de los labradores que lleven destapados los cencerros de los bueyes.

Los *DÍAS DE PRECARNAVAL: mis recuerdos se trasladan a:

- Jugar a los toros, los días de feria subirnos a las paredes de la báscula para ver el ganado morucho allí guardado, mientras hacían las guías y embarcarlas de nuevo, así cómo algún maletilla salía revolcado.

- Los días de tientas del Bolsín Taurino íbamos al Café Moderno y conocer el resultado de boca de los propios maletillas.

Referido al Café Moderno puedo contar la anécdota, en razón de la trashumancia del ganado bravo, desde la finca de San Fernando (Robliza) a Cilleros (Cáceres), con parada en Ciudad Rodrigo de D. ANTONIO PÉREZ TABERNERO y mi tío carnal SEVERIANO GARCÍA SÁNCHEZ… e irles a buscar unas cervezas frías…siempre se multiplicaban con la presencia de los ganaderos que estaban en dicho Café e iban a visitarlos.

También en estas fechas acudíamos al Bar Restaurante La Bodega, de Siso, Antonio y Sera, los hermanos Paco y Ángel de Miguel Corral y Nicasio y yo, a través de “Vero” q.e.p.d., nos permitieron presenciar los ensayos de la Murga. Allí aprendí a cantar la copla “SOMOS DEL PUENTE” y recordar las crecidas del Río Águeda y el rugido del agua, saltar por encima del Puente Viejo, y el sonido de la Campana advirtiendo de la evacuación de los vecinos del Arrabal del Puente.

Hacemos la petición a la Confederación de la limpieza de las dos márgenes del Río, desde el viejo pantano hasta el Puente Mariego, y se pondría en valor rutas en bicicleta y senderismo ecológico tan de moda y a los pescadores no se les enredarían tanto los aparejos.

* DÍAS DE CARNAVAL:

- ENCIERROS: en la niñez siempre con mi hermano Nicasio y mi Padre subidos en el picón de la empalizada de piedra del Colegio de Niños de San Francisco. OTRAS VECES ENCIERROS Y DESENCIERROS: Tres Columnas, Puerta del Sol, Puerta del Conde y Registro.

Quisiera daros a conocer una noticia histórica Civitatense relativa a la prohibición impuesta a los clérigos, para ver “correr” los toros, en Ciudad Rodrigo y su territorio diocesano. Durante el mes de abril de 1592, se celebró un sínodo diocesano, presidido por el obispo Martín de Salvatierra, quien redactó sus constituciones. Una de ellas, libro tercero capítulo 7, se intitula: “Que los clérigos no jueguen a la pelota, ni vean correr toros”. Sobre este asunto, dispone que los contraventores sufrirían una pena de multa de mil maravedíes por la primera vez, el doble por la segunda y la tercera vez no solamente se triplica, cuyas cantidades se destinan por terceras partes a obras pías, al juez que lo condene y al denunciador, sino que además se suspende al clérigo por tres meses, y si no obedece el mandato en el futuro, se le declara incorregible.

DEBO AGRADECER A NUESTRO PADRE, quien NOS INCULCARA DESDE PEQUEÑOS LA AFICIÓN A LOS TOROS. SU ORGULLO, NUESTRO ORGULLO, RADICA EN QUE EL ABUELO PATERNO, AURELIO, FUERA MAYORAL EN LA CASA GANADERA DE BRAVO PÉREZ TABERNERO…LA PINTURA MURAL DE SOROLLA DEL “CHARRO A CABALLO EN LA FINCA DE SAN FERNANDO” AHÍ QUEDÓ REFLEJADO, prosiguiendo su oficio MI TÍO SEVERIANO, MAYORAL DE D. ANTONIO Y SUS HIJOS, sin olvidar a MIS PRIMOS, PICADORES DE CATEGORÍA ESPECIAL CON LOS MEJORES TOREROS DEL MOMENTO, JUAN Mª Y AURELIO, CONTEMPORÁNEOS DEL GRAN PICADOR MIROBRIGENGE, FALLECIDO EN ACCIDENTE DE TRÁFICO, CHANCA (“PATATO”), Y QUE CONGREGÓ EN SU ENTIERRO, EN LA CALLE LA LAGUNA, A LOS TOREROS DE MAYOR RENOMBRE EN LOS AÑOS 60.

Sobre la COPLA CARNAVALERA TRADICIONAL POR ANTONOMASIA, en las HOJAS VOLANDERAS DE JESUS PEREIRA SÁNCHEZ, publicadas en los años 40 refiere, en una de ellas, a modo de crítica SOBRE LA COPLA DE LA CAMPANA GORDA Y LA SUGERENCIA DE MODIFICACIÓN DE LA MISMA POR “NO VAN A FUNDIRLA DE NUEVO PORQUE NO HAY NECESIDAD”.

Desearíamos que el Ayto, Cabildo Civitatense, Seminario de San Cayetano en sus 250 años de fundación y Asociación Vecinal del Arrabal del Puente tuvieran la “obligación” de la edición facsimilar de los dos tomos “RATOS DE OCIO” de Don Jesús Pereira Sánchez.

Ya la Prensa histórica mirobrigense, La Iberia y Avante, en los meses de septiembre y octubre de 1915 dan cuenta de la Campana gorda nuevamente instalada en la Catedral (traslado de la campana desde la estación de Renfe al patio del seminario, características, bendición, denominación, etc.).

* El Carnaval del Toro no se entendería, sin el SONIDO SINGULAR DE LA CAMPANA GORDA:

- sobre la Campana Gorda ha escrito y publicado, en el Libro del Carnaval de 1995, pp. 73-75, D. Tomás Domínguez Cid, bajo el título “LA CAMPANA DEL AYUNTAMIENTO”. Redactó un segundo trabajo de investigación, en el Libro del Carnaval de 1997, intitulado “LA CAMPANA GORDA”, pp. 203-205.

- Un tercer trabajo, fue publicado en el Libro del Carnaval 2015, del que es autor D. Juan Tomás Muñoz Garzón, con el título “EFEMÉRIDES CARNAVALESCAS EN 2015. CIEN AÑOS DE LA CAMPANA GORDA Y 250 DE LA DEL RELOJ SUELTO”, pp.319-326, además de su discurso de ingreso en el CEM titulado “Festejos taurinos en el siglo XVIII en Ciudad Rodrigo.- Origen y gestación del Carnaval del toro” publicado en 2016.

Estas investigaciones tratan sobre los distintos avatares de la Corporación Municipal, relativos a la compra de materiales, elección de maestros fundidores, etc., teniendo como fuente documental el Archivo Histórico Municipal de Ciudad Rodrigo y la Prensa histórica Mirobrigense.

* HOY APORTO DOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS:

1.- Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Septiembre de 1565. “Construcción de la cárcel y el reloj del Consistorio”.

En dicho documento se dá licencia a Ciudad Rodrigo para construir la cárcel y el reloj del consistorio … en razón del tiempo limitado y no aburriros diré que la cárcel que existía, era una casa de alquiler y la que se tenía prevista utilizar ya se habían gastado 700 ducados y también la ciudad tenía necesidad de un reloj pues no había mas que uno en la Iglesia Mayor y se ordenaba que se gastaran los maravedíes necesarios de los Propios del Municipio indicando que el que se opusiera sería castigado económicamente. porque en ese momento no había más que uno en la catedral. … “dicha Zivdad thenia gran nesçesidad de que se edificase en el ella una casa para carçel pública porque demás de convenir para la buena administración de la Justicia e guarda de los presos hera muy costoso pagar como diz que pagavades cada un año alquiler de una casa donde thenia la dicha carçel la qual teniades començada a edificar y en ella theniades gastados mas de seteçientos ducados los quales serian perdidos sy la dicha carçel no se acabase de edificar.” … E que asimismo thenia la dicha Zivdad nesçesidad de un Relox por no aver en ella como no avia mas de uno de la iglesia mayor lo qual todo convenya a esa Zivdad se hiziese de los propios della suplicándonos mandásemos dar liçençia e facultad para que pudiesedes hazer el dicho Relox e carçel e pagar de los dichos propios los maravedís que en ello se gastasen o como la nuestra merçed fuese.”… “damos liçençia e facultad para que en el edificio e obra que resta por hazer de la dicha carçel podays gastar e gasteys quatroçientos ducados de los Propios e rentas de la dicha Zivdad”… “se ynforme y sepa de postrer remate que tantos maravedíes sean menester para la obra del dicho relox y escrito en limpio firmada de su nombre signado y sellado y en manera que haga fee lo de y entregue a la parte de la dicha Zivdad para que lo presente ante los del nuestro Consejo y por ellos visto se provea lo que mas convenga, lo qual asi haga e cumpla so pena de la nuestra merçed e diez mil maravedís para la nuestra Cámara so la qual dicha pena mandamos a qualquyer nuestro scrivano que os la notifique e de, al que vos la mostrare, testimonio signado de la notificaçion della porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.” Dada en Madrid a doze días del mes de agosto de mylle quinientos e sesenta e zinco años. El doctor Diego Gasca. El liçençiado Atiença. El doctor Durango. Doctor Suares de Toledo. El liçenciado Juan Tomás”.

El segundo documento es de Doscientos años mas tarde, en 1765, del Escribano José Sánchez Villalobos, AHPSa, Prot. 1548, fols.86r-95v, el cual recoge en escritura pública los Acuerdos del Concejo Municipal. Tampoco voy hacer lectura del mismo, pero si quisiera reseñar algunos aspectos del mismo: inicialmente da cuenta del acuerdo del Ayuntamiento del 23 de mayo de 1765 donde relaciona la obligación y fianza en la fábrica de la campana del Reloj Municipal a fevar del fundidor principal Mateo de Ballesteros Solano de Valladolid y Pedro Rico Morán maestro calderero de Zamora comprometiéndose ambos a fundir, fabricar y colocar la campana del reloj de esta Ciudad. Se señalan 11condiciones y modo de pago que previamente se habían acordado en Consistorio extraordinario del 4 de mayo y que igualmente se incorpora. El escribano testimonia los autos de aprobación de las hipotecas e información de abono a a instancias de Pedro Rico para la fundición del Reloj ratificando ser ciertos los datos aportado popr el fiador. Por último, con fecha de 28 de mayo se incorpora la obligación que otorga Francisco Galache, maestro carpintero, vecino de Ciudad Rodrigo, conforme al diseño presentado, para la fábrica del andamio, por donde se ha de subir la campana del reloj, por precio de 600 reales de vellón. y en el que se aprueba que Pedro Rico, vecino de Zamora, “sobre obligación y fianza en la fundición de la campana del reloj municipal, pliego de condiciones y modo de pago, hipotecas e información de pago, andamio para subir la campana.”

. Inicialmente en 23 de mayo de 1765, fol. 83 r, se relaciona la obligación y fianza en la fábrica de la Campana del Relox Municipal: “Sepase por los que vieren esta publica escriptura de obligazion, mancomunidad y fianza: como nosotros Mateo de Ballesteros Solano maestro fundidor de campanas residente en la ciudad de Valladolid, como principal, y Pedro Rico Moran maestro calderero, vezino de la ciudad de Zamora en calidad de su fiador mancomunado anbos…”…” fundir la campana del relox desta dicha ciudad…”… “precio de quatro mil reales de vellón…” … “afianzar la rreferida fundizion y perjuicios que en ella y la colocazion de referida campana pudieran seguirse”.

. A tenor de los folios 83v-84v de dicho protocolo notarial, los referidos Matheo de Ballesteros Solano, como principal, y Pedro Rico Morán, en calidad de fiador, se comprometen a fundir, fabricar y colocar la campana del relox de esta Ciudad: … “pliego de condiciones e ynformazion de abono…” … “nos comprometemos a fundir, fabricar y colocar la rreferida campana del relox de esta dicha Ciudad que a de ser ziento y diez (tachado: treinta) arrobas poco mas o menos…” … “bajo del rreferido precio de quatro mil reales de vellón…” …. “fenezida y colocada que sea la referida campana de su relox conforme a dichas condiciones…” … “al pago de las costas perjuicios quiebras intereses y menoscabos que a esta dicha Ciudad se causaren y recrezieren en qualquiera manera…” … “cobre con el salario de quatrocientos maravedís en cada un dia”… “y colocada en la espadaña de sus casas consistoriales, dará y entregará llanamente y sin pleito alguno a los referidos Matheo de Ballestero Solano y Pedro Rico Moran los expresados quatro mil reales de vellón en que han ajustado la fundizion de referida campana como queda relazionado… Ciudad Rodrigo a 23 de mayo de 1765, siendo testigos Manuel Madruga, Fernando de Cordoba y Fernando de Molina vezinos de ella y los otorgantes a quienes doy fe conozco lo firmaron…”.

. A continuación refiere en los fols. 85r-86v el pliego de condiciones y modo de pago que previamente, en Consistorio extraordinario de 4 de mayo de 1765, se admitió, por los señores Justicia y regimiento de esta Ciudad, según lo acordado. Villalobos. Rubricado: …

1ª. Que se me ha de facilitar por parte de la ciudad sitio correspondiente en que poder operar la fundizion de dicha campana.

2ª. Que he reconocer el metal de la campana que se ha de fundir que oy se alla en pedazos y reconozido he de proponer la porzion de cobre de buena calidad que sea nezesaria para dicha fundizion y permanencia de la obra, siendo de mi cargo proporcionar el poner dicho cobre en esta ciudad y de quenta de ella el pago de su coste y conduzion sin que dicho cobre tenga mezcla alguna.

3ª. Que el metal que oy existe de la campana antigua, esto es, la parte que se alle con orruras, piedras, o tierra le he de limpiar con fundizion equivalente y parte del cobre que queda referido para purificarle, de forma que en la fundizion de toda la porzion de que se conponga la campana se consiga una perfecta mezcla y solida obra.

4ª. Que para la referida purificazion del metal que se encuentre inmundo se me ha de dar por parte de dicha ciudad la leña nezesaria y han de ser de su quenta las mermas que orijine dicha purificazion y de mi quenta/85v los materiales y fabrica nezesarios para la construcción del orno que se requiere.

5ª. Que han de ser de quenta de dicha ciudad las mermas de la campana que saliere solida, perfecta, y de rezivo, pero si por casualidad se fundiere una, dos, tres, o mas bezes han de ser a mi cargo todas las mermas que las fundiziones ocasionaren, de forma que dicha Ciudad solo ha de pagar como queda dicho una sola merma de la campana que fuere de rezivo y quedarse admitida.

6ª. Que dicha campana ha de quedar perfecta y según arte consintiendo se rreconozca por maestros peritos que dicha Ziudad ha de nombrar y no yo, y si declarasen estar hecha a ley los salarios y gastos que causaren dichos maestros en el referido reconocimiento an de ser de quenta de dicha Ziudad, pero si diesen dicha campana por no de rezivo he de sser yo responsable a los tales gastos.

7ª. Que concluida la fundizion de dicha campana ha de ser de mi quenta y riesgo el subirla y colocarla en la espadaña de las Casas Consistoriales, hasta ponerla en estado de tocarla sin envarazo alguno y en la misma forma que estaba la antigua; y la Ciudad me ha de facilitar el andamio, materiales, oficiales, maestros que los fabriquen, maromaje, torno, y demás necesario que todo ha de ser//86r de su quenta, y yo solo he de contribuir con mi persona y oficiales que aga venir para dicha fundizion a la subida de dicha campana sin premio alguno.

8ª. Que respecto a que dichos andamios y demás materiales y maromaje para la subida de dicha campana an de ser y construirse a mi satisfaczion, luego que io consienta en la referida subida de campana, si se berificare rotura de andamios, torno, maromaje, u otra cosa y por ello llegase el caso de caer la campana romperse ocasionar otro perjuicio ha de ser de mi quenta el pago y satisfaczion de todos los daños que se ocasionaren y volver a fabricar a mi costa dichos andamios y pagar los materiales que se inutilizen o padezcan lesión.

9ª. Que el horno, materiales para el y demás necesario para la favrica de dicha campana ynclusa la leña moldes y demás han de ser de mi quenta y solo la Ziudad me a de dar el metal nezessario.

10ª. Que si yo tuviere que aumentar algun metal a dicha campana me a de pagar dicha Ciudad seis reales por cada libra, y si le sobrase alguno despues de fundida se le he de tomar al mismo precio.

11ª. Que por ningún motivo ni continjenzia he de/86v pedir ni se me ha de dar dinero alguno para materiales ni antizipado y solo fenezida la obra y colocada la campana en su lugar se me ha de satisfacer la cantidad que se espresara.

Con las quales dichas condiciones me obligo a fundir fabricar y colocar dicha campana por precio de quatro mil reales de vellón y para la observancia y cumplimiento de las referidas condiciones y cada una de ellas afianzare y escripturare a satisfaczion de la Ziudad de Ziudad Rodrigo y lo firmo en ella a 3 de Maio de 1765. Mattheo de Ballesteros Solano. Rubricado”.

. En los folios 87r-88r el escribano Villalobos testimonia “los Autos de aprobación de las hipotecas e información de abono a instancia de Pedro Rico vecino de esta ciudad (Zamora) para la fundición del relox de la Ciudad de Ciudad Rodrigo. El señor alcalde mayor, Lastra. Escribano, Pedro Catalán”. Rubricado.

. A continuación, en los fols. 89r-92v, se testimonia la información de Zamora, de ser ciertos los datos aportados por el fiador: “Memorial de hipotecas para afianzar la fabrica de una campana relox para la ciudad de Ziudad Rodrigo que io Pedro Rico doy que es del tenor siguiente:… “que toda la dicha azienda compone sesenta y dos mil ochozientos reales de vellón y para que conste lo firmo en Zamora a doze de mayo de mil setezientos y sesenta y cinco años. Pedro Rico Moran”. Rubricado”

. El folio 93rv incorpora el acta de la sesión de Ayuntamiento extraordinario de 4 de mayo de 1765, que redacta el escribano público del número y Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, José Sánchez Villalobos.

. Los fols. 96r-97v incorporan, con fecha de 28 de mayo de 1765, la obligación que otorga Francisco Galache, maestro carpintero, vecino de Ciudad Rodrigo, conforme al diseño que ha presentado, para la fábrica del andamio, por donde se ha de subir la campana del relox, por precio de 600 reales de vellón.

En razón de las noticias reflejadas en la PRENSA HISTÓRICA DE C. RODRIGO diré que:

. En 1888 hay una COPLA sobre el desajuste de los relojes consistorial y catedralicio:

CUANDO DAN EN EL RELOJ DESPUÉS DE MADURO JUICIO,

DE LA CATEDRAL LAS CINCO QUE RETRASA EL UNO UN POCO

SUELE DAR LAS SEIS Y MEDIA O ADELANTA EL OTRO UN PICO.

EL RELOJ DEL MUNICIPIO YA NO ES POSIBLE SABER

DE LO CUAL DEDUZCO YO, NI AÚN LA HORA EN QUE VIVIMOS.

. En julio de 1902, el semanario La Justicia recoge la noticia de la “caída de una de las pesas del reloj municipal a la Plaza Mayor sin causar daño alguno, reparándose la avería al momento.”

EN 1904 en el Semanario La Iberia recoge la noticia de la petición de que el Alcalde publique un bando para EVITAR DESMANES A LA SALIDA DE LOS TOROS DE LA PLAZA EN CARNAVAL.

. En 1945 ESTROFA sobre el reloj suelto.

CUANDO SUENA EL RELOJ SUELTO,

NO HAY NINGÚN MIROBRIGENSE

QUE, AUNQUE SE HALLE AGONIZANDO,

NO DÉ UN SALTO DE REPENTE.

. En 1952 COPLA “Ustedes nos perdonen”, estrofa VI.

DEL AYUNTAMIENTO UN DÍA

SE PARÓ EN SECO EL RELOJ,

Y UNA VECINA CURIOSA

SE PREGUNTÓ LA RAZÓN.

Y DICEN LAS MALAS LENGUAS

QUE EL RELOJ LE CONTESTÓ:

SI AQUÍ ESTÁ TODO PARADO…

PORQUÉ (sic) TENGO QUE ANDAR YO.

. Poema de Mariano Martín titulado “Campana y el Reloj”.

LA CAMPANA Y EL RELOJ FALTA RITMO A LA CAMPANA

REPRESENTAN UNA HISTORIA FALTA EL ARTE DEL RELOJ

BASADA EN HERMOSA GLORIA Y EL ALMA DEL CARNAVAL CON DESGANA…

CON SU TICTAC Y CON SU GONG. DESANIMA EL CORAZÓN.

SONES TIENE LA CUESTIÓN NOCHE, TARDE Y MAÑANA

E INTERESES DE MEMORIA RECUERDA ESE TIEMPO MEJOR

CON GRACIA, ALEGRÍA, EUFORIA DE UNA DAMA SOBERANA….

O TRISTEZA, PENA Y DOLOR. QUE SUPO TOCAR CON AMOR.

- Del mismo poeta mirobrigense, homenajeando a su Campanera, Mª. DEL MAR, el estribillo de la coplilla:

MARI, MARI, MARI LA CAMPANERA LA QUE TIENE MAS TRABAJO

LA QUE TIENE MAS SOLERA EN LOS DÍAS DE CARNAVAL.

Y MEJOR MUEVE EL BADAJO,

Cambiando de tercio, Las CAPEAS MATINALES (“PRUEBA”) Y VESPERTINAS comentaros que de niño siempre las vi desde los Balcones de los Nava, o balcones de la familia Pérez Solórzano Calleja, o en algunos “tablaos”, o por debajo de los tablaos, por las rendijas que dejaban ver las barreras. Recuerdo que un MIÉRCOLES DE CENIZA torearon los TOREROS VENEZOLANOS HERMANOS GIRÓN: (CESAR, RAFAEL, CURRO Y EFRAIN)… OTRO AÑO NAVALÓN QUIÉN MATÓ EL NOVILLO AL ESTILO DE CURRO ROMERO CUANDO NO QUERÍA SABER NADA DEL MISMO…ACTUACIÓN NOCTURNA DEL BECERRISTA JENARO GAONA. Debut de novilleros CONRADO ABAD, AGUSTÍN CARRANCHA, FITO “RODEO”, JOSÉ LUIS RAMOS, JOSÉ RAMÓN MARTÍN, JUAN DEL ALAMO, ETC… el hundimiento y desplazamiento del tablado próximo a la Farmacia Abarca antes de un festejo taurino, subida del cabestro al tablao en la zona de Galerías Ciudad, ETC.

Una petición a los concesionarios de los distintos “tablaos”: ¿sería posible no poner trabas en los accesos libres en las capeas matinales y en las vespertinas en función de los espacios libres después de los novillos de muerte?.

. (¡Entonces para pasar a los portales de los edificios de la plaza mayor tenías que llevar un”pase”).

La Prensa histórica mirobrigense hace referencia sobre los balcones los días de carnaval, así la Voz de la Frontera de 1889 recoge el anuncio siguiente: “EL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA INVITA A SUS NUMEROSOS AMIGOS A LOS BALCONES DE LA MISMA PARA VER LOS PROXIMOS CARNAVALES”. También el mismo semanario informa que “EN LA CALLE ENLOSADO YA ESTAN CONSTRUIDOS LOS TORILES”. ADEMÁS pasados los carnavales “HABRÁ ESPECTACULOS EN EL TEATRO PRINCIPAL Y BAILES DE MÁSCARAS EN LOS CASINOS Y LAS SEÑORAS SERÁN OBSEQUIADAS CON TRADICIONAL PIÑATA”.

EN 1902, EN EL SEMANARIO LA JUSTICIA, SE ANUNCIA LA VENTA DE SERPENTINAS Y CONFETIS PARA EL PROXIMO CARNAVAL, EN LA IMPRENTA de la VDA. E HIJOS DE CUADRADO. ¡los polvos de talco afortunadamente han desaparecido de utilizarlos en los tablaos!.

Recordamos que no es hasta 1903 cuando se aprueba el presupuesto extraordinario municipal, al objeto de realizar las obras de la nueva Casa Consistorial:

* PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL EN 1903: ANUNCIÁNDOSE LA SUBASTAS DE PROPIEDADES MUNICIPALES: CASA DE LA CARNICERIA POR 37.500 PTS, CARCEL DEL PARTIDO Y ANTES CASA CONSISTORIAL Y AUDIENCIA (26.500 PTS), CORRAL DE LA CALLE ENLOSADO (2500 PTS), LOCAL DE LA ESCUELA DE NIÑOS DE LA CALLE ENLOSADO (7300 PTS), ADJUDICÁNDOSE LOS DISTINTOS INMUEBLES MUNCIPALES: CASA DE LA AUDIENCIA AL MÉDICO FRANCISCO LEON HERNANDEZ POR 37.000 PTS, ESCUELA DE NIÑAS (12.500 PTS) Y EL CORRAL DE LA CALLE ENLOSADO (7.500 PTS) A VICENTE MENDEZ SANDE. (Semanario El Faro, diciembre de 1.903).

* EN 1906 el semanario El Pueblo da la noticia de que ya se construye la plaza de toros en la parte de arriba de la plaza, organizándose bailes en EL PORVENIR MIROBRIGENSE, CASINO UNIVERSAL, LA PANERA Y LAS DOS COLUMNAS. Este año se entregó un PREMIO DE 25 PTS., otorgado por el MONTARAZ DE VALDECARROS, PARA EL “IMPROVISAO” DE 16 AÑOS QUE CON VALOR Y DESTREZA HIZO ALARDE EN LA LIDIA DE LOS NOVILLOS DEL CARNAVAL DEL DIA 27, así como da cuenta de la MEJORÍA DEL TORERO PLÁCIDO PALOMINO, QUE INGRESO EN EL HOSPITAL A CONSECUENCIA DE LA COGIDA SUFRIDA EL ULTIMO DIA DE CARNAVAL.

Hay una Copla carnavalera del Semanario local EL PUEBLO destacando que el carnaval de Ciudad Rodrigo no le va a la zaga al de Venecia.

YA DE LOS CARNAVALES Y HAY QUIEN APRECIA,

MIROBRIGENSES QUE LE VAN A LA ZAGA

SE NOTA EL ENTUSIASMO LOS DE VENECIA.

GRANDE Y VEHEMENTE.

. Puedo contar la anécdota del castigo que nos impuso el profesor de Matemáticas, D. NARCISO VECILLA, de estar en el Instituto estudiando el sábado y domingo de carnaval el año 1968.

. A modo de apostilla personal, los encierros de Ciudad Rodrigo son mas antiguos que los de Cuéllar…pero, para no tener discordias y contenciosos con la familia de mi mujer, diré que ellos sí son mas antiguos en reglamentación, pero nada mas.

También en los días de carnaval tiene relevancia las *DEGUSTACIONES CULINARIAS que en el caso particular mío los he iniciado los Viernes de carnaval por la noche, recién llegado a Miróbriga desde Madrid, en el Hostal Miróbriga de mis parientes Nicasio, Cristina y su hijo Javi y, años mas tarde, en el Bar EL REBOLLAR (peña futbolera a la que pertenezco en minoría como madridista), regentado por otro hijo, David, y su mujer Mercedes, huevos con farinato y un “poquín” de aguardiente.

Actualmente en el Bar Restaurante LA GRANJA (arrabal del Puente), regentado por Clemente (cuida la salud) y su mujer MARI SOL, además del “toque culinario” de su señora madre, HONORINA, nos hacen honores de cenar a los componentes de la Peña de Águeda del Caudillo, Cabrito guisado o gallos de corral, ensaladas, bebidas, etc.

Los Domingos de carnaval era obligado acercarnos a la Peña de Marino Risueño (desgraciadamente fallecido a finales del año pasado) patatas meneás y vino tinto caliente, perronillas, etc.

Mas recientemente, en la Huerta de Valhondo, casa de la SRA. FAUSTINA NOVIO y acompañada por sus hijos Mateo q.e.p.d., Aurelio y su mujer Montse, Soledad y su marido José, Julio y Sra, además del pequeño y muy querido JOSE LUIS… disfrutamos mientras hacíamos espera de ver pasar los encierros a caballo de huevos fritos con farinato recién sacados de la sartén, junto a las patatas meneás, vino y aguardiente.

En la actualidad, que sea por muchos años, en el SEÑORÍO “Rancho VILLA PALOMA”, del matrimonio AURELIO MARTÍN y su mujer MONSERRAT, junto a sus hijos, en el paraje conocido por TEJAREJOS (próximo a Pedro Pulgar y Capilla), acompañado por ANGEL CAMBRONERO (¡Un diccionario viviente y auténtico catedrático de la vida cotidiana mirobrigense! ¿para cuándo un homenaje a TODA la familia de las “gaseosas LA ARGELINA”?), AGUSTÍN CRUZ (gran tallista de la madera y Portero mayor en 2015), MANOLO (MAESTRO E HIJO DE D. VICTORINO Y Dª FELI, MAESTROS dignos de ser RECORDADOS), mi hermano JESUS… degustamos los productos de la matanza mirobrigense siempre acompañado del pan de panadería MARCOS, en Sta. Clara (de mis amigos JOSE q.e.p.d. y su mujer MARIBEL) o de la panadería de mi amigo JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ ALFAGEME, y anteriormente de los panaderos históricos: Fausto, Gillo, Chencho…y siempre, s iempre los churros de los amigos Consuelo y Pedro… a falta de los buñuelos que te vendían por medias docenas cogidos en un junco.

Si no hubiera dado tiempo al almuerzo charro, Después de los encierros , siempre debajo del tablado del Riche, próximo a la Artesa, la “cuadrilla” de Javier Colmenero (Chispas), Santiago Ajenjo Risueño (luce mas calva que yo, mi deseo es que se recupere prontamente de sus problemas de salud), Santiago Martínez Romero (prepara con esmero pijamas de piedra con inscripción de fecha… ), Francisco Javier Elías Calabuig (no se le escapa ningún dato sobre Ciudad Rodrigo) y los muy recordados Maxi Moro Colmenero (fallecido en 2014) y Chuchi Cruz ( me resisto a llamarle por su apodo, gran trabajador municipal, gran amante del mundo del toro y carnaval y desgraciadamente fallecido en diciembre del año pasado) todos ellos ofrecen sus viandas a base de hornazo, chorizo, salchichón, morcilla y farinato a discreción, eso sí ¡por una ronda de cervezas!. Con ellos, hemos podido, después del encierro del lunes de carnaval, visto desde el antiguo cine Madrid (junto con la familia MANZANO, JULIO, JOSE TAPIA, DIONI, etc), acompañaros en el acto central de la entrega de los nombramientos de PORTEROS MAYORES Y MADRINAS DE LA PUERTA DEL DESENCIERRO, y degustado las perronillas y aguardiente a discreción.

. Martes de carnaval : En el Registro: PERRONILLAS Y AGUARDIENTE.

Otro aspecto del carnaval mirobrigense son los * DISFRACES:

Hay un Dossier muy interesante en la Revista especializada de Historia, publicado en el año 2001, bajo el título “DOS MIL AÑOS DE DESMADRE. EL CARNAVAL” en el que se analiza el “desafío de don carnal en relación a la irreverencia, exaltación de la sexualidad y de la buena mesa, subversión de la jerarquía…que hunde sus raíces en las Saturnales romanas y define su perfil en la Edad Media, sobreviviendo a las presiones de los poderes políticos y espirituales”.

.También en nuestra Prensa histórica Mirobrigense se hace un análisis desdeñando los abusos, barbaridades y salvajadas del carnaval a principios del siglo XX.

. Afortunadamente, a través del Bando de la Alcaldía, y campañas como las del respeto a las personas, principalmente HACIA la mujer, “NO ES NO”, han SERVIDO estos últimos años para que nuestros paisanos luzcan trajes y disfraces jocosos que, estrenados algunos en la festividad de San Blas, marcan de alguna manera las fiestas ALEGRES y sin incidencias relevantes los días del CARNAVAL DEL TORO. NO BAJEMOS LA GUARDIA, PROTEJÁMONOS TODOS DENUNCIANDO EN SU CASO LOS EXCESOS SOBRE PERSONAS O ELEMENTOS PATRIMONIALES (CASAS, EDIFICIOS HISTÓRICOS, ETC).

* FECHAS RELEVANTES PASADO EL CARNAVAL:

- Domingo de Piñata: hasta hace pocos años se ha celebrado en el complejo de Interpeñas. Hoy se celebra en el antiguo baile al aire libre “Bolonia” aprovechando la instalación de la carpa municipal de música en directo y venta de bebidas durante los días de carnaval. ¡Ya en 1915 se da noticia de la festividad!.

- Semana Santa:

. Como monaguillo de San Andrés (párroco D. Manuel Rivero y coadjutor D. Agustín), junto a Cipri, Ángel Ortega, José Mª Benito Morán y mi hermano Nicasio Q.E.P.D.: recoger las velas, para el Monumento del Jueves Santo. El Viernes Santo nos correspondía tocar las carracas. Devolver a la semana siguiente, a sus propietarios, las velas del Monumento.

. Algunas noticias en la Prensa Histórica de Ciudad Rodrigo: Sobre el CALVARIO DE JUAN DE JUNI, el semanario LA JUSTICIA recoge, en 1902, la noticia que “POR ENCARGO DE LOS SEÑORES MARQUESES DE ALTARES SE HA RETOCADO LA IMAGEN DEL CRISTO CRUCIFICADO EXISTENTE EN LA CAPILLA DE SU PALACIO LA CUAL IMAGEN CEDEN A LA CONGREGACION DE JESUS NAZARENO PARA LA PROCESION DEL VIERNES SANTO.” .

Otras noticias relevantes en ese año fueron la queja del vecindario DE LA SUELTA DE GANADO EN LA PUERTA DEL CONDE EL JUEVES SANTO; QUE LOS LUNES DEL AÑO LLEGAN ZAPATEROS DE VILLAVIEJA QUE ATRAVIESAN CON CARRUAJES Y CABALLOS LA PLAZA DE BEJAR, INCUMPLIENDO LA PROHIBICION DE TRÁNSITO DE CARROS Y CABALLOS POR DICHA PLAZA, sin olvidar la PROHIBICIÓN, BAJO MULTA DE 2 ESCUDOS, para el que UTILIZARA LA PLAZA DE BÉJAR COMO URINARIO.

. En la actualidad, desde hace 15 años, estoy integrado en la Cofradía Hermandad de “LA ORACIÓN DEL HUERTO” cumpliendo con el cariño y afecto que nos inculcaron desde niños nuestros padres, junto a los agricultores, ganaderos y hortelanos de la socampana mirobrigense (huerta en el camino viejo de Gallegos de Argañán), no olvidando sus orígenes agrícola-ganaderos.

En homenaje a la Cofradía Valga esta estrofa del poema titulado “la Oración del Huerto” de Alejo Hdez:

En la cinta verde Cifran su esperanza

De su escapulario En Dios y en el campo.

- San Isidro Labrador : misa, procesión y convite en el Café Moderno de los labradores y cofrades. En tiempos también celebraban corrida de toros.

- Corpus Christi: después de la misa, tanto de la catedral como de las parroquias, la carrera del Santísimo se ornamentaban las aceras con ramajes de las alamedas que servían para hacer las “chozas” en nuestros barrios concluidos los actos religiosos.

- Mis recuerdos de los Veranos después de acabar los cursos académicos se traducían en acudir a los baños (en la Aceña de Marino o acompañando a los compañeros de mi hermano Justo, seminaristas mirobrigenses al puente Mariego y molino Carbonero. También alguna vez en bicicleta a la poza de San Giraldo sin que se enteraran mis padres.

Comentaros que las Playas de los farinatos a principios del siglo XX eran: el río Águeda, San Giraldo, para los ricos a Figueira da Foz … “en el tren botijo”, San Miguel de Caldillas, Retortillo.

.Practicar la Pesca: bogas, jaramugos, bordallos, etc. (¡para cuándo la repoblación de la fauna autóctona!). ¡Ya ni en el Barrigana hay peces…!

. Cazar pájaros, lagartos, bastardos, ranas, etc… después los vendíamos a los bares alrededor del Cruce (La Ermita, El Castillo, etc) además de las mariposas para la colección del Sr. ESTEBAN expuesta en la peluquería de la calle Ruesga.

No me resisto a señalar la curiosa noticia aparecida en El semanario “EL CLARIN”, en 1898, que describe la forma de cazar los pájaros y la forma de quitar el frío a los niños en invierno: se titulan dos procedimientos DE LECRE:

PARA COGER CUALQUIER PÁJARO CON LA MANO: PUÑADO DE TRIGO SE SUMERGE EN ALCOHOL, DESPUES SE SACA Y SE DEJA ESCURRIR Y SE ESPARCE EN SITIO CONVENIENTE Y FACILMENTE SE COGERAN LOS PAJAROS (GORRIONES) CON LA MANO.

Otro remedio: PARA QUE LOS NIÑOS NO TENGAN FRIO: las REBANADAS DE PAN SE REBOZAN EN HUEVO, SE FRIEN Y LUEGO SE EMPAPAN EN VINO AÑEJO Y DÉSELES ESTAS TORRIJAS A LOS NIÑOS (EL VINO LES PONDRÁ CONTENTOS Y LOS PEQUEÑOS SALTARÁN, CORRERÁN Y BAILARÁN ENTRANDO EN CALOR… CON ECONOMÍA DE CARBON Y OTROS COMBUSTIBLES.

Otra costumbre veraniega, para aplacar el calor, nos refrescábamos en las distintas fuentes públicas, pues casi siempre, en los años 50 y 60, había cortes de agua y también en los domicilios particulares (¡menos mal que siempre teníamos en casa una tinaja de barro, llena de agua, por lo que la higiene del baño infantil doméstico era, en un barreño de zinc que, previamente lleno de agua, se colocaba en el hastial del edificio, donde diera el sol de plano, para así calentarse y bañarnos rápidamente.)

En recuerdo de esta costumbre de beber en las FUENTES PÚBLICAS hay varios *DOCUMENTOS HISTÓRICOS SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR RESPECTO DE ALGUNAS DE ELLAS Y ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD: Asi en el Siglo XVIII, en el AHMCR. Sesión del Concejo de 03 de julio de 1765, fol. 100 r: se establece que se repare el cañito del voticario y puentezillo del ejido que va a las viñas de la dehesa”…en el Arrabal del Puente.

En el AHPSa. José Sánchez Villalobos. Sign. 1548, año 1765, Fols.271rv: protocoliza la “Obligación que otorgó Cayetano Bazo, vecino de Guinaldo, para conducir por su cuenta y riesgo en la obra la cal necesaria para la cañería que se está fabricando en los extramuros para la conducción de agua dulce, a precio cada carro de diez fanegas de 15 reales libre de todo tributo, abonándose de ellas media fanega en carro por razón de hueso, dándole los carros que necesite para la fábrica y conducción de la cal”.

El mismo Escribano José Sánchez Villalobos. Sign. 1550, año 1767, Fols. 127r-130V: testimonia la Obligación en la fábrica de arcaduzes para la cañería de Ciudad Rodrigo, en abril de 1767, y las condiciones en las que se conciertan varios vecinos de Tamames, MAESTROS ALFAREROS: Francisco Martin, Juan García, Martin López, Geronimo Garcia, Bonifacio Martin y Antonio Vicente,… “a fabricar y conducir por nuestra cuenta y riesgo, y la suia a esta referida ciudad todas las porciones de Arcaduces que fueren necesarias hasta concluir la obra que se esta haciendo de la antigua cañería en los extramuros de ella…” Mas adelante el Escribano (Fols. 159r-164v: 30 de abril de 1767): significa el concierto con Sebastián Piedra, maestro alfarero y vecino del Arrabal de San Francisco el remate la obra de la cañería y codos que restan de fabricar.

- AHPSa. Escribano José Sánchez Villalobos. Sign. 1550, año 1767, Fols. 159r-164v: caños y codos que restan de fabricar, a 30 de abril de 1767: Obligacion para la fabrica de arcaduces y codos que restan fabricarse para la obra de la cañería de esta ciudad conforme a los autos de su remate. Sebastian Piedra, maestro alfarero y vecino del Arrabal de San Francisco…

Finalmente en 1770 el mismo Escribano en el AHPSa. José Sánchez Villalobos. Sign. 1553, año 1770, fols. 40-51: refiere la “Obligación y fianza para las obras que se han de hacer por la “toma o dique que impide la inundación del arrabal, calzada del Salto del Jitano, la de las Tripas, Puente de los Berracones y otros puentezillos y pontones…”

Son abundantes las referencias a obras en la ciudad y arrabales durante estos años, mencionándose, entre otros, la toma o dique que impide la inundación del arrabal, la calzada de El Salto, la que conduce a la Fuente de las Tripas, el puente de los Berracones y sus calzadas, sin olvidar la fábrica del Puente Mayor, que en la parte de madera había quedado arruinado[1].

También la prensa histórica de Ciudad Rodrigo refleja la inquietud del abastecimiento de agua a la población mirobrigense de forma reiterada, lo que demuestra que era una materia relevante:

. En 1900 debate de si el Nacedero, de donde se surte la Ciudad, está ubicado en la Dehesa de la Aceñuela o en el paraje denominado Cuesta de la Jara. (Semanario Miróbriga, 1ª época).

. En 1902 el semanario La Justicia se hace eco del estado de abandono de las fuentes del arrabal de San Francisco, San Cristóbal y Sto. Domingo.

No podemos olvidar, que en esta época existían las fuentes de la Plaza de Béjar, Árbol Gordo, San Cristóbal, Santo Domingo, jardín de la Florida, Las Tripas… y los siguientes caños: El Moro, Los Cañitos o del Obispo, y el ubicado en el Campo de San Vicente.

. En junio de 1905 La Iberia denuncia que el surtidor de agua del Campo de San Vicente está averiado. En 1906 se solicita la instalación de un grifo en la calle Rúa del Sol y, en 1910, La Iberia da cuenta de la existencia de un abrevadero junto al frontón del barrio del Hospicio.

El Semanario Avante en 1912, a propósito del análisis de las aguas del nacedero de la aceñuela… señala la visita al manantial de agua que surte a esta población, los concejales señores Pérez Solórzano, Martínez y Adrián Vasconcellos Estévez,

. En 1913 el semanario Avante dedica una serie de tres artículos, en julio, al abastecimiento de agua a la población, iniciando con una valoración positiva del abastecimiento de agua lustros atrás que ha permitido la transformación de Ciudad Rodrigo: “con el agua vinieron el alcantarillado, riego, los inodoros, supresión de los pozos de limpieza, la higiene, en fin”. “Las fuentes alegraron sus plazas y paseos, las bocas de riego proporcionaron limpieza a las calles, y los grifos públicos y privados satisficieron las necesidades de la población.”. Sin embargo en este momento la ciudad carece de agua para cubrir las necesidades mas perentorias. Afirma que “el manantial sigue dando una producción de 9 litros por segundo que dan lugar a 776 litros/día por lo que corresponde a cada habitante 77,76 litros.”

El Mismo Semanario local, en 1918 da cuenta de un informe fechado en 1916 del ANALISIS DE LAS AGUAS DE LOS CAÑOS PUBLICOS DE CIUDAD RODRIGO, REALIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE ALFONSO XIII (SECCION DE EPIDEMIOLOGIA), bajo la supervisión del insigne sabio D. Santiago Ramón y Cajal, enumerando los medios que propone la Inspección Provincial de Salamanca para que en Ciudad Rodrigo puedan remediarse los defectos de conducción de las mismas. Se da cuenta del análisis bacteriológico realizado por el Inspector Provincial de sanidad en el agua del caño de La Colada, dando como estimación final “AGUA POCO IMPURA, NO REUNE LAS CONDICIONES DEL R.D. DE 22 DE DICIEMBRE DE 1908”. FIRMADO en Madrid el 21 de septiembre de 1916 por el Director S.R. Cajal”. Hay una rúbrica.

A continuación se explicitan las modificaciones recomendables en el abastecimiento de Ciudad Rodrigo, propuestas por el Inspector Provincial de Sanidad, con fecha 5 de febrero de 1918: “por lo que atañe a la cantidad de agua disponible, realmente, no está mal abastecida la población dada su categoría y número de habitantes, sin embargo… debemos insinuar la conveniencia de aumentar el caudal actualmente utilizado… el engrosamiento de la cantidad de agua quedaría resuelto recogiendo parte del agua que se vierte libremente por la segunda arqueta descripta al exterior sin canalizarse en la tubería general y además derivando algunos de los manantiales cercanos existentes hacia el nacedero.

Para asegurar la “pureza química y bacteriológica del agua” es menester revisar y limpiar periódicamente la conducción y fiscalizar el aislamiento general de la tubería de los estercoleros y caminos públicos.

. En 1924 se realiza la reparación de la tubería de los baños de San Giraldo y se pide que se cambie la tubería del caño de Santo Domingo por otra de mayor anchura y se valora la posibilidad de la instalación de registros a la entrada de Santa Clara y uno segundo a la altura de la calle El Rollo para que la distribución de agua sea equitativa.

. Se continúa con el debate en la prensa a lo largo de los distintos años así En 1927, el semanario El Eco del Águeda refleja la anécdota de un Concejal, en una sesión Municipal, a propósito de la escasez de agua: “Señores, nada de traer “ingenieros de aguas” ni arreglar la “ciñuela”. Ochenta años vivió mi suegro, y entonces no había mas que la “encañería” del árbol gordo, y nadie se murió de sed.

. El semanario Tierra charra da información, el año 1930, de los asuntos tratados en el Pleno Municipal y, entre otros, refiere lo que sigue:… se reconoce por parte del subdelegado de Medicina, D. Ernesto Sánchez, la existencia de ‘bacilo coli’ y en los grifos de las casas que no se surten del depósito aunque nunca ha habido problemas intestinales en la población”.

. El semanario Miróbriga, de febrero de 1933, en el apartado de intereses locales destaca la RIQUEZA QUIMICA Y BIOLOGICA DEL AGUA DE LA ACEÑUELA, conforme a la Memoria e INFORME de los Inspectores Farmacéuticos Municipales, Adrián VASCONCELLOS Estévez y Joaquín GARCIA MAYOR quienes:

1º. Señalan el beneficio para la población del servicio de inspección farmacéutica tanto en los análisis bromatológicos como clínicos.

2º. El agua procedente del Nacedero de la Aceñuela presenta deficiencias como consecuencia de la falta de protección del manantial, por lo que estiman se debe proteger con la construcción de un muro, que impida el acercamiento de personas y caballerías a las arquetas o garitas que lo forman.

3º. Se tomaron muestras de agua en la arqueta del nacimiento, en la arqueta de entrada, en el caño del Cristo, en el Depósito y en los grifos de la capilla de Cerralbo y de la Colada.

4º. Los resultados de dichos análisis demostraron que “el agua de Ciudad Rodrigo, debe ser declarada, QUÍMICAMENTE, como excelente para el consumo público2.

5º. El examen BACTERIOLÓGICO dio el siguiente resultado:

- las muestras de las arquetas y Depósito NO CONTIENEN COLIBACILO.

- las muestras de los grifos SI CONTIENEN COLIBACILO, aunque en pequeñísima cantidad, atribuyendo la presencia de la bacteria al contacto más o menos directo de la tubería con el alcantarillado.

LAS PROPUESTAS PARA CONSERVAR LA PUREZA DEL AGUA SE RESUMEN EN ejecutar las siguientes iniciativas:

- CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN EL NACEDERO.

- DESAPARICIÓN DE LA CHARCA PRÓXIMA AL NACEDERO.

- IMPERMEABILIZACIÓN DEL SUELO DE LA ZONA DEL NACEDERO.

- CUBRIR EL DEPÓSITO.

- REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DEL ALCANTARILLADO O RECUBRIMIENTO DE LA MISMA CON TUBOS IMPERMEABLES.

. Posteriormente se realizarían las obras en la charca próxima al nacedero de la Aceñuela, y en 1962 se colocaron grifos en la calle de la Muralla y en el Campo del Pozo.

En la actualidad, la mayor parte de los grifos y abrevaderos que existieron en Ciudad Rodrigo han desaparecido (como son los del caño LA JESUSA, CALLE LOS CAÑOS-SAN ANTÓN, STA.CLARA, PERAMATO, CÁRCABAS, COLADA, PUERTA DE SANTIAGO, CAMPO DE LAS RESES, CAMPO DE LOS CERDOS, CAMPILLO, ETC). Sus causas fueron múltiples, pero en general se debieron a falta de utilidad y prevención sanitaria, de modo que los que se mantienen actualmente, como son los de la Fuente de las TRIPAS Y CAÑO DEL OBISPO, no son potables, y las del caño El Moro y Plaza del Conde carecen de salida de agua. Las fuentes del ÁRBOL GORDO, PLAZA DE BÉJAR, LA GLORIETA, LOS TILOS, LA FLORIDA, y la de la PLAZA DE SAN CRISTÓBAL, etc, tienen carácter ornamental.

Hay una Copla de 1949 referida a la subida del agua al Depósito de la ciudad. así como las colas de mirobrigenses que se generaban alrededor de los grifos públicos. Solo citaré la segunda estrofa: (Canciones para Carnaval, 1944-64, Tomo II):

UN PESCADOR AFAMADO Y MI CRIADA ME HA DICHO:

SU CAÑA VENDE BARATA, AL GRIFO YA NO VOY SOLA

PORQUE DICE PESCARÁ PORQUE YO ME ASUSTARÉ

EN EL GRIFO DE SU CASA, SI EL PEZ MOVIERA LA COLA.

Continuando con las festividades anuales en Ciudad Rodrigo citar:

- Virgen de La Peña, en el mes de septiembre, presenta una singular solemnidad el novenario y fiesta en la parroquia de San Andrés.

. En el año 1890, el General D. LUIS MANUEL DE PANDO SÁNCHEZ fue nombrado “MAYORDOMO EN LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA PEÑA EN SU ERMITA Y HA MANDADO COLOCAR 200 CAMAS.”.

- En el mes de noviembre se cerraba el ciclo de las ferias importantes de Ciudad Rodrigo, iniciadas en el mes de marzo con la feria de Botijas, seguida por las de mayo, agosto-septiembre (martes Mayor) y la feria de San Andrés.

. Recientemente se han potenciado todas ellas con exposiciones y venta de productos agroalimentarios, herramientas agrícolas, matanzas en la Plaza de Béjar, y en la nave municipal exposición de todo tipo de ganado, incluso ovino y caprino, razas de perros (gracias José Ramón Cid Cebrián por tus tarjetas de felicitación navideña a mi domicilio de Madrid, con fotografías de perros autóctonos de Ciudad Rodrigo… ahora ya sabes resido en Ciudad Rodrigo).

Permitidme, voy concluyendo, destaque dos * NOTICIAS FARMACÉUTICAS DE LA CALLE MADRID: que vienen referidas en la prensa histórica de Ciudad Rodrigo y sirvan de homenaje a los que, en un momento determinado, se establecieron como droguerías medicinales, y luego como farmacias-droguerías en la CALLE MADRID.

Me refiero a la actividad como droguería medicinal de D. JOSE PÉREZ MARTÍN, mas tarde asociado al farmacéutico D. Teodosio Gallo y Gallo y la Droguería de D. GREGORIO GÓMEZ CAMISÓN. (Lamento que el cartel del local último, donde estuvo ubicada esta droguería, permanezca deteriorado indicando en su lectura “almacén de drogas”.)

Las primeras noticias en la prensa histórica de Ciudad Rodrigo de D. JOSÉ PÉREZ MARTÍN (casado con Dª. África) son de 1896, en concreto del semanario El Águeda, donde se dice que es abogado, Diputado Provincial y ha sido nombrado provisionalmente Presidente de la Diputación de Salamanca, interinamente. Repetiría como Diputado Provincial en el bienio 1898-1899.

Familiarmente es hermano de: D. AGUSTÍN PÉREZ MARTÍN (que el año 1897 es médico en Fuentes de Oñoro, y padre del farmacéutico D. José Pérez Solórzano, Ángela esposa del farmacéutico Luis Hdez. Mirueña y médico Antonio Pérez Solorzano), además de D. FLORENCIO PÉREZ MARTÍN (farmacéutico en Martiago, subdelegado de Farmacia del partido de Ciudad Rodrigo, regente en la farmacia de la Vda. de D. Carlos Sendín entre 1891-1905, habiendo sido concejal en el Ayuntamiento de Salamanca. Reseñamos que en el cementerio de Ciudad Rodrigo, próximo a las dependencias de los trabajadores municipales, se localiza el mausoleo funerario, con su nombre en la fachada principal), sin olvidar a doña ANACLETA PÉREZ MARTÍN Y FRANCISCO PÉREZ MARTÍN (droguero en Alba de Tormes, en el periodo de 1907-1911).

La droguería medicinal e industrial de D. José Pérez Martín se instala inicialmente en la calle Madrid nº 7-9 (marzo de 1903- 1907), de donde se traslada a la Plaza Mayor nº 19 y, más tarde, a la calle Enlosado nº 11 (agosto1907-1921), ofreciendo “precios sin competencia. Especialidad en los artículos de gran consumo: cola, sosa caústica, aceites secantes, albayaldes, etc. Garantiza la pureza de sus artículos.”.

Hasta 1906 la droguería funciona como tal, teniendo como titular a D. José Pérez Martín; a finales de ese año, permaneciendo en la calle Madrid, se anuncia que se establece como farmacéutico asociado, a partir de primero del año 1907, D. TEODOSIO GALLO Y GALLO y, en agosto de 1907, la droguería y farmacia se trasladan a la Plaza Mayor nº 19.

En 1908 la droguería y farmacia se anuncian en Plaza Mayor 19 y calle Enlosado nº 11.

D. José Pérez Martín fallece el 25 de marzo de 1910, quedando la propiedad en los herederos SOBRINOS de D. José Pérez Martín, entre los cuales figura el farmacéutico D. José Pérez Solórzano.

El edificio de la Plaza Mayor sufre un incendio, el 29 de abril de 1910, que destruyó las dependencias de la droguería y farmacia, cuya dirección farmacéutica ostenta D. Teodosio Gallo y Gallo.

Se reabre la farmacia y droguería en el mes de julio de dicho año, 1910, anunciando que D. José Pérez Solórzano asume la farmacia y droguería como titular, aunque todos los SOBRINOS de D. JOSÉ PÉREZ MARTÍN ostentan la propiedad, mientras D. Teodosio se traslada, como farmacéutico, a Sancti Spíritus.

En abril de 1921 la droguería es comprada por el farmacéutico D. Luis Hernández Mirueña, figurando sita en Plaza Mayor nº 24.

En 1925 adquiere la propiedad de la farmacia.

JOSÉ PÉREZ MARTÍN (DROGUERO) 1899-+ 25-3-1910 --------AFRICA MATEOS C/MADRID, 7-9, C/ ENLOSADO 11

1903-1907

TEODOSIO GALLO Y GALLO --------Soledad Aparicio de Vicente

REG. FCTO. 1906-1907 C/ MADRID 7-9

1907-1908 PLAZA MAYOR 19

HEREDEROS SOBRINO DE JOSE PEREZ MARTÍN PLAZA MAYOR 19 (incendio abril 1907

1910-1925

TEODOSIO GALLO Y GALLO

REG. FCTO 1907 PLAZA MAYOR 19

JOSÉ PÉREZ SOLÓRZANO-----ROSARIO CALLEJA JUANES

REG. FCTO. 1907-1925 PLAZA MAYOR 19

LUIS HDEZ MIRUEÑA--------------------------------------------------ANGELA PEREZ SOLÓRZANO

TITULAR: 1925-1927 PLAZA MAYOR 24

ELADIO SANCHEZ ABARCA------------------------------------AMELIA MORERA GUTIERREZ

TITULAR: 1927-+1958 PLAZA MAYOR 24

Ubicación de la droguería-farmacia:

CALLE MADRID Nº 7-9 (Marzo 1903- Julio 1907)

PLZA.MAYOR 19 y ENLOSADO 11 (1907-1921)

PLZA MAYOR 24 (cambio de numeración en 1910)

PLAZA MAYOR 24 (1910-1963)

CALLE JULIÁN SCHEZ 2 (1963-2020) Actualidad.

En cuanto a la DROGUERÍA DE D. GREGORIO GÓMEZ CAMISÓN , SE FUNDA EN 1893, Y SU TITULAR ES EL MISMO HASTA SU FALLECIMIENTO EL 14 DE DICIEMBRE DE 1935.

La droguería inicialmente estuvo establecida en Campo del Lino nº 8 hasta 1911, en que se traslada a Plaza Mayor 24, sede que conservará hasta 1913. Ese mismo año se traslada a la Plaza de Béjar, permaneciendo en su nuevo local hasta 1935. Su hijo, BENITO GÓMEZ-CAMISÓN, posee droguería en Plaza Mayor nº 14. Finalmente los herederos de D. GREGORIO GÓMEZ CAMISÓN se trasladan en 1935 desde la Plaza de Béjar a la Calle Madrid, donde ha permanecido abierta hasta el último tercio del siglo XX. En la actualidad se mantiene cerrado el establecimiento con el indecoroso deterioro del rótulo anunciador.

Presentamos algunas fechas a destacar de esta droguería, tal como aparecen en anuncios y noticias de la prensa histórica de Ciudad Rodrigo, así en: entre las cuales podemos reseñar las siguientes:

21-4-1901: ANUNCIO EN DROGUERIA CAMISON DEL CAMPO DEL LINO Nº 8: “ABORTE-CARBUNCLOS-DURÁN”: sin sajar, cauterizar, ni quemar, ni aún escarificar. Única preparación para combatir tan terrible enfermedad en todos sus periodos. Importante: no queda señal alguna de la curación. Único depósito en toda la provincia de Salamanca. También venden cámaras fotográficas completas al precio de 5 pts.

13-8-1905: DROGUERIA G. CAMISON: MEDICAMENTO TAFETÁN CALLICIDA DEL DR. HATZMAN: para la curación y “extirpación” de los callos y ojos de gallo. Exclusiva su venta en Ciudad Rodrigo.

25-11-1905: Anuncio droguería CAMISON: venta de carburo cálcico a 55 cts el kilo (Se establece competencia con la droguería de Pérez Martín).

2-12-1905: COMPETENCIA ENTRE DROGUERIAS: CAMISON Y LA DROGUERÍA DE LA CALLE MADRID (JOSÉ PEREZ MARTIN): “IMPORTANTE.- EN LA ANTIGUA Y ACREDITADA DROGUERÍA DE GREGORIO G. CAMISÓN, EN VIRTUD DEL MUCHÍSIMO TRABAJO QUE TIENE CONSTANTE, LE IMPIDE DEDICARSE A FIJAR LOS PRECIOS EN EL PERIÓDICO LOCAL, POR CUYO MOTIVO, TENGO EL GUSTO DE OFRECER AL PÚBLICO EN GENERAL, TODAS CUANTAS GARANTÍAS PUEDA OFRECER LA DROGUERÍA DE LA CALLE MADRID”.

17-11-1906: AMBARINA DE GARCÍA MAYOR TAMBIEN EN LA DROGUERIA G. CAMISON: “CONTRA SABAÑONES”.

24-11-1906: AMBARINA DE GARCIA MAYOR EN LA FARMACIA DE JOAQUIN GARCIA SALICIO Y EN LAS DROGUERIAS DE CAMISON Y JOSE PEREZ MARTIN.

8-6-1907: MEDICAMENTO PILDORAS FEBRIFUGAS UNGÜENTO DE ANAYA DE FRANCISCO PEREZ MARTIN DE ALBA DE TORMES DE VENTA EN FARMACIA DEL SOL DE ELIAS ALONSO MENDIVIL, FARMACIA GARCIA SALICIO EN CALLE ROLLO Y DROGUERÍA G. CAMISON. (Contra las calenturas diarias, tercianas, cuartanas y otras formas de paludismo.- Depósito principal en Droguería de FRANCISCO PÉREZ MARTÍN en Alba de Tormes). EXCLUYE LA VENTA EN LA DROGUERÍA DE SU HERMANO JOSÉ QUE SE EXTIENDE HASTA 1909.

27-6-1908: MEDICAMENTO PILDORAS LAXANTES APOPLÉTICAS DEL FARMACEUTICO DE ANAYA EN FARMACIA DEL SOL, FARMACIA DE GARCIA SALICIO Y DROGUERIA G. CAMISON. (Contra estreñimiento crónico, catarros habituales de estómago, casos de plétora sanguínea con predisposición a hemorragias cerebrales y congestiones viscerales en cualquier órgano o víscera, neuralgias, jaquecas, y principalmente en las congestiones sintomáticas DE LESIÓN DEL CORAZÓN. Precio 2,50 pts caja de 50 píldoras. Venta en Alba de Tormes en Droguería Francisco Pérez Martín. EXCLUYE LA VENTA EN LA DROGUERÍA DE SU HERMANO JOSÉ.

26-12-1908: ANUNCIO DEL UNGÜENTO DE ANAYA (DEPÓSITO EN DROGUERÍA DE FRANCISCO PÉREZ MARTÍN EN ALBA DE TORMES) DE VENTA en CIUDAD RODRIGO EN LAS FARMACIAS DEL SOL, GARCÍA SALICIO Y DROGUERÍA G. CAMISON. (PARA CURA DE LAS GRIETAS EN LOS PECHOS DE LAS MUJERES QUE CRÍAN, PRECIO DEL TARRO 1,75, PTS.) EXCLUYE LA VENTA EN LA DROGUERÍA DE SU HERMANO JOSÉ.

13-2-1909: ANUNCIO DE VENTA DEL MEDICAMENTO PILDORAS FEBRIFUGAS (DEPÓSITO EN DROGUERÍA DE FRANCISCO PÉREZ MARTÍN EN ALBA DE TORMES) EN CIUDAD RODRIGO EN LAS FARMACIAS DE GARCIA MAYOR, GARCIA SALICIO Y EN LA DROGUERIA DE G. CAMISON. EXCLUYE LA VENTA EN LA DROGUERÍA DE SU HERMANO JOSÉ.

30-9-1911: MEDICAMENTO MIOGENOL DE VENTA EN LA DROGUERIA DE GREGORIO G. CAMISON, PLAZA MAYOR Nº 24. (NEURASTENIA, ANEMIAY DEBILIDAD MUSCULAR).

20-5-1916: TRASLADO DE LA DROGUERIA CAMISON DESDE LA PLAZA MAYOR A LA PLAZA DE BEJAR: CASA FUNDADA EN 1893.

21-10-1916: ANUNCIO DEL TRASLADO DE LA DROGUERIA DE GREGORIO GOMEZ CAMISON A LA PLAZA DE BEJAR Nº 13. ( Planta baja del antiguo Teatro Principal ).

13-1-1917: ALMACEN DE DROGAS GREGORIO GOMEZ CAMISON: Gregorio G. Camisón.-Casa fundada el año 1893 deseando ampliar el negocio de DROGUERÍA, se ha trasladado a la Plaza de Béjar, 13, donde ofrece sus servicios con puntualidad y economía.

15-9-1922: Almacén de drogas CAMISON en la Plaza de Béjar: “hacen instalación de farmacias”. (Linóleum, gasolinas, grasas, refrescos, vinos generosos, licores, bisutería, chocolates, suchard y cafés a precios económicos).

3-10-1926: NUEVA DROGUERIA DEL HIJO DE CAMISON EN PLAZA MAYOR Nº 14: “LA NACIONAL”: “DESDE PRIMERO DE MES DE OCTUBRE ABIERTO CON UN COMPLETO SURTIDO EN ESPECÍFICOS, DROGAS Y PERFUMERÍA NACIONAL Y EXTRANJERA. Plaza Mayor 14, junto a la Agencia Ford.

3-3-1935: traslado de la droguería Camisón a la calle Madrid nº 12.

15-12-1935: † FALLECIMIENTO DEL DROGUERO GREGORIO GÓMEZ CAMISON: fallecimiento repentino.

Ubicación de la Droguería-medicinal:

CALLE CAMPO DEL LINO Nº 8 (1893-1911)

PLAZA MAYOR Nº 24 (1911-1913)

PLAZA DE BÉJAR Nº13 (1913-† 1935)

CALLE MADRID Nº12 (1935- CIERRE DEFINITIVO)

CONCLUYO CON UNA “ALEGRÍA”, EXTRAÍDA DEL CANCIONERO DE COPLAS, TOMO II (PAG.564), DEDICADA A NUESTRAS MADRINAS DE LA PUERTA DEL DESENCIERRO Y REINA Y DAMAS DEL CARNAVAL MIROBRIGENSE 2020 Y EN GENERAL A LA MUJER FARINATA y UN POEMA, de mi amigo Mariano para esta ocasión, DEDICADO A VOSOTROS, PORTEROS MAYORES Y COMPONENTES DE LA PEÑA PUERTA DEL DESENCIERRO: DICEN ASÍ:

“MADRINAS DE LA PUERTA DEL DESENCIERRO Y MAS”

¡oh! Linda charra inmortal Farinata

De nuestra augusta ciudad, Rica perla de mi gran ciudad,

Tus virtudes ensombrecen Farinata,

La joya mas natural. Bella estampa de tierra genial,

¡oh! Linda charra, mi flor Yo en mi canción

Del mas florido vergel Tus virtudes pretendo ensalzar,

Recibe junto a mi voz Para decir

El admirador mas fiel. Que eres bella mi charra sin par.

Y el soneto del poeta mirobrigense Mariano Martín: se titula “LA PEÑA DE PEÑAS” dice así:

HA LLEGADO EL CARNAVAL GRANDES PEÑAS DEL LUGAR

FIESTA DE GRAN HONOR, CON SUS GLOSAS DE EMOCIÓN,

Y ARTE DE UNA CIUDAD RIMAN VERSOS POR AFÁN

CUYA CAMPANA Y RELOJ, AL SERVICIO DEL AMOR.

SON UN TORO UNIVERSAL ….

CON SUS RASGOS DE COLOR.

….

UNA ES REINA Y REY LEAL EN CIUDAD RODRIGO REAL

Y GOZA FAMA DE ESPLENDOR, SUS PUERTAS SON REGIOS FLOREROS,

EN EL GONG Y EN EL TICTAC QUE ADORNAN EL CARNAVAL

CON ENTREGA Y CON PASIÓN. CON SU MANTILLA Y SOMBREROS.

……. …….

OLÉ Y OLÉ POR LA PEÑA UN BRINDIS POR TI, GRAN CIUDAD

LA PUERTA DEL DESENCIERRO JUNTO AL TORO, LA TIERRA Y EL CIELO,

CON SUS PEÑISTAS Y SEÑAS PUES SABE TAMBIÉN ENCERRAR

Y SUS PORTEROS MAYORES, LA PUERTA DEL DESENCIERRO.

Y ESAS MADRINAS QUE ENSEÑAN ………

SUS VIVAS, AL PREGONERO.

GRITAD CONMIGO:

¡VIVA CIUDAD RODRIGO!,

¡VIVA LA PUERTA DEL DESENCIERRO!,

¡VIVAN SUS PORTEROS MAYORES Y MADRINAS!,

¡VIVA EL CARNAVAL DEL TORO 2020!.

GRACIAS, HE DICHO.

Jerónimo García SÁNCHEZ

Ciudad Rodrigo, 18 de febrero de 2020.

Honra y honor a mis padres (q.e.p.d.) Mª. LUZ Y NICASIO y a mis tres hermanos : NICASIO (q.e.p.d.), JESÚS Y JUSTO y mi mujer ANGELITA.

[1] NOTA DE PIE DE PÁGINA:

AHPSa. José Sánchez Villalobos. Sign. 1553, año 1770, fols. 40-51: Obligación y fianza para las obras que se han de hacer por la “toma o dique que impide la inundación del arrabal, calzada del Salto del Jitano, la de las Tripas, Puente de los Berracones y otros puentezillos y pontones de estas inmediaciones”. Sale adjudicada la contrata a Pedro Antonio de Dios, maestro de cantería, vecino de Ciudad Rodrigo, como principal, y otros consortes, vecinos del arrabal del Puente, con sus fiadores, en precio de 11.743 reales, con arreglo a sus condiciones, porque lo ha autorizado el Consejo de Castilla, a causa de los daños causados en el invierto de 1768 y 1769 por las “muy crezidas lluvias, en puentes, pontones, calzadas y caminos, que a distancia de dos leguas están en contorno de esta ciudad”. Ibid., fol. 42r: Puente de los Barracones y calzadas de el. Se cortaran seis piedras del largo de seis pies cada una, pie y quarto de grueso y dos pies de lechos, las que desvastadas a pica regla y esquadra se sentaran con el corte que ocasiona la despedida del agua por la parte de avajo que es adonde esta lo desvalsado y lo restante que son dos varas con el ancho del arco se envaldosara a imitación de lo antiguo que será con mampuesto vien apiconado, quedandolo todo vien ajustado y fixo con mezcla de cal y arena… En el pontón que sirve de paso a el arroio del Carazo camino del Almazen de polvora… En la calza de la Fuente de las Tripas se linpiaran todas las cantarillas por donde las aguas deben tener su curso; y se rrecompondran todos los desfalcos que tieien enrrollados y terrizos que componen quatrocientos y cinquenta pies superficiales, entre enrrollados y terrizos; y a el pilon la ultima ylada se machienbra, enbetunandolo por dentro y fuera con buen betún de azeyte cal escoria ladrillo y pelo de cabra o lino. En el dique o toma que se ara para contener las aguas que no inunden a el arrabal (del Puente) se pondrán una fila o hilera de asnados fuertes de roble o pino tostados que conpongan linia con los arboles y a distancia unos de otros de quatro pies y medio por las cabezas; y sentados, se le clabaran bigas fuertes de roble o pino, por lo alto asta conponer la longitud; y luego se le hiran clavando estacas a golpe de mazo con el viaje hacia el Rio, quedando unas de otras a quarta de distancia clavadas en las bigas. Y en el medio adonde resiste o carga mas el peso de las aguas se quedara una narid o caja mas para que las encamine mas a el centro. Y luego que se allen sentadas todas las maderas, se le hiran poniendo céspedes y rollo bien mazeado contra dichas estacas con la crasicie? de tres quartas; y bastante escarpa hacia el rio; la altura que se guardara en todo el dique será el que manifiesta un pedazo reconpuesto de zespedes, por el qual se introducirán los asnados que en lo que ocupa sean necesarios sin demoler mas que lo que fuese necesario para introducir las maderas prezisas. En el puentecillo del Arrabal se le pondrán los pretiles que le faltan: y a el estremo de azia el Bodon se enpedraran quatro varas que faltan de enrrollado; y a el lado del arrabal se lebantara la calza cosa de media vara en alto, todo lo que esta de mal piso, que es lo que se alla de rrollo. En el pontón del arroyo del Bodon… En el pontón de Conejera… En la recomposición de los caminos desde lo alto del Salto asta la primera cañada que se encuentra viniendo hacia la Ziudad se enpedraran nobezientos pies en longitud, con doze de latitud… Ciudad Rodrigo, diciembre 14 de 1769. Antonio Moreno Gomez. Rubricado. Ibid., fols. 276-303: A 25 de agosto de 1770. Fábrica del puente mayor de Ciudad Rodrigo, entre simón de Cotero, maestro arquitecto, construir de piedra el puente mayor en la parte que tiene de madera y reparar el restante de aquella calidad.