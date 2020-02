Pregón íntegro de Julio Pérez-Tabernero Población para la Asociación Charra del Caballo

Sábado, 15 de febrero de 2020

"El caballo es el único animal que otorga al hombre un título, el de Caballero "

Se define un caballero como, una persona distinguida poseedora de un código de conducta gentil, atento y solidario, que se comporta con cortesía, nobleza y distinción.

Y no sería yo un caballero si no agradeciera de todo corazón a la “Asociación Charra del Caballo”, a su Presidente, D. Ángel López Manzano, que se acordaran de mí, cuyo único mérito para estar aquí, es compartir con ustedes mi afición por los caballos. Soy ganadero de profesión y de vocación pero los caballos son mi pasión. Mi agradecimiento también a Francis, que me demostró que mis nervios antes del encierro de campo el pasado año eran infundados, todo estaba controlado y bien organizado, fruto sin duda de un trabajo bien hecho.

Y por supuesto y de manera especial a todos ustedes por su presencia aquí esta noche.

Quiero aprovechar la ocasión para manifestar mi admiración por los caballistas que participan en el encierro, reconociendo que yo no me atrevería a participar, cabestros, toros, y caballos se mueven a velocidad de vértigo, por calles que se van cerrando a su paso, impidiendo el retroceso, por lo que solo hay una opción, apretar las piernas, aflojar las riendas y "Pa´lante".

También quiero manifestar mi admiración y reconocimiento al "Carnaval del Toro", a su concepto de la tauromaquia y a su compleja y modélica organización, referente y modelo de muchas otras localidades.

Ustedes sí que saben, toros en la calle y toros en la plaza, y a todas horas. El toro en la calle es el aliado del toro en la plaza, y sin estos, muchas ganaderías ya habrían desaparecido.

El Carnaval del Toro es un ejemplo, el mejor ejemplo, del arraigo de la tauromaquia en el pueblo español, el número los festejos denominados populares aumenta año a año, por lo que no se exagera al decir

"Sin toros no hay fiesta y sin fiesta no hay pueblos"

Y no debemos olvidarnos del prestigioso concurso de acoso y derribo donde acuden las mejores colleras de España, celebrado muchas veces en la finca Casablanca, y a cuyo propietario D. Eusebio Pascual quiero dedicar un recuerdo ahora que se encuentra en un delicado estado de salud.

Como estoy seguro de que todos ustedes, señoras y señores son unos caballeros, ya que siendo miembros o amigos de la Asociación Charra del Caballo la caballerosidad no se les supone sino que se les reconoce, apelo a ella, para que me perdonen mis carencias, en este mi debut, de pregonero, ya que para estas lides estoy poco toreado o si ustedes lo prefieren, me falta doma.

De la agricultura a la guerra, pasando por el transporte, los caballos nos han acompañado desde hace más de cuatro mil años. Sin ellos, la historia del hombre sería muy diferente. Además de por su fuerza y belleza, la nobleza de su carácter los ha convertido en majestuosos compañeros, por lo que podemos decir que es uno de los animales, o quizás el animal más importante de la historia.

El Hombre consigue hacer de un animal tan asustadizo, un animal valiente que va de frente a un toro para burlarlo en el último segundo.

Los caballos forman parte de la historia, de la literatura, de la leyenda, del deporte, y de la tauromaquia.

Como " Bucéfalo " el caballo que conquistó el mundo, Bucéfalo significa cabeza de buey, fue el caballo de Alejandro Magno el rey griego que en sus lomos conquistó el imperio más grande jamás conocido, y que lo acompañó durante más de veinte años en las batallas, era indomable, Alejandro Magno descubrió que el caballo se asustaba de su propia sombra y consiguió montarlo poniéndolo cara a sol, sólo se dejaba montar por él, y su carácter era tan agresivo que se extendió la leyenda de que comía carne humana, en su honor, reconociendo que gran parte de su éxito en las conquistas se debía a su caballo, fundó la ciudad de Alejandría Bucéfala, ciudad desaparecida.

El sanguinario emperador romano Calígula tenía como favorito a un caballo de carreras, español, " Incitatus " en español "Impetuoso" los caballos españoles tenían mucho prestigio en Roma en donde se importaban unos 10.000 ejemplares hispanos al año. El emperador mandó construir una cuadra de mármol con pesebres de marfil. La noche antes de cada carrera, Calígula dormía junto a Incitatus y se ordenaba el silencio general en la ciudad, castigándose su incumplimiento con pena de muerte, asegurándose el correcto descanso del equino.

Solo perdió una carrera y la reacción de Calígula fue ordenar matar al jinete del caballo ganador.

Para burlarse de los senadores y demostrar la poca influencia que tenían ante las decisiones del emperador, Incitatus fue nombrado Cónsul de Roma, con un puesto en el Senado

En España tenemos a una yegua histórica:

" Babieca " la yegua de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador que lo llevó a la victoria incluso después de muerto, y que después de la batalla de Valencia jamás volvió a ser montada, muriendo a la avanzada edad de cuarenta años. El Cid tenía dos caballos Cenceño y Persevante, pero para afrontar la dura campaña que le esperaba necesitaba otro. Cuenta la leyenda que fue denominada así porque al elegirla el Cid siendo la más fea entre todos los caballos que le ofrecían, le dijeron esta es una "babieca" refiriéndose a que era una yegua de poca presencia y patosa, posteriormente se convirtió en un magnifico animal de guerra. Según la tradición, fue enterrada en algún lugar del Monasterio de San Pedro de Cardeña, a diez kilómetros de Burgos

Desde que a principios de la Baja Edad Media se generalizara el estribo y la silla, la caballería se convirtió en dueña de Europa. Los caballos fueron fundamentales en Europa y en Asia para la conquista de territorios, delimitación y defensa de las fronteras, y el desplazamiento de personas y mercancías,

Hay que destacar la aportación española a la caballería de guerra, los españoles revolucionan la caballería con un pequeño gesto, acortan los estribos, los jinetes ya montaban con estribos pero con la pierna recta, y usaban caballos pesados y domados para realizar fuertes cargas contra la infantería enemiga. Los españoles acortan los estribos, flexionando las piernas, lo que permite un mayor contacto con el caballo y utilizan animales más ligeros y veloces, con una doma, que sorprende a sus enemigos, los caballos españoles son capaces de girar ciento ochenta grados, sobre los pies, incluso de parados. Esta forma de montar que ha llegado a nuestros días se conoce como "montar a la jineta".

Pero donde fueron esenciales e imprescindibles fue en la conquista de América.

En América no había caballos, se habían extinguido hacía 50.000 años debido a una glaciación, el mundo se congeló. Por los restos encontrados sabemos que en esa época los caballos tenían extremidades con cuatro dedos y el tamaño de un perro. Resulta curioso que el brutal cambio climático que provocó la extinción de los caballos propició la llegada del hombre a América, el mar se congeló y permitió el paso, por un puente de hielo, de los habitantes de Asia, acompañados de sus lobos amansados, a América. Si no se hubiera producido, Colón habría encontrado caballos pero no hombres ni perros.

Cuando los españoles llegaron a América se sorprendieron al no hallar los animales domésticos que existían en Europa salvo el perro. Por eso los conquistadores se preocuparon de traerlos, especialmente el caballo ya que no solo era el principal medio de transporte sino que inspiraba terror a los indios.

El 23 de mayo de 1493 comenzó la historia del caballo en América con un escrito de los Reyes Católicos, quienes ordenaban el envío al Nuevo Mundo de 20 caballos y 5 yeguas escogidos en el reino de Granada. Los caballos llegaron a América gracias a Cristóbal Colón quien, en su segundo viaje, los llevo con él. Pero no llevó los previstos, el Almirante enfermó y se cambiaron por caballos de las marismas andaluzas, que eran más baratos, este cambio fue providencial ya que estos caballos se aclimataron perfectamente al clima tropical de centro América.

El propio Hernán Cortés conquistador de Méjico, escribió una frase muy conocida que da idea de su importancia

"No teníamos, después de Dios, otra seguridad sino la de los caballos".

Al principio, a su eficacia intrínseca se unía el hecho de la sorpresa y el espanto que causaba, pues, los nativos pensaban, que jinete y caballo formaban un mismo ser, y que eran inmortales. Los españoles evitaron a toda costa que descubriesen la verdad. Hernán Cortés mandaba siempre enterrar a los caballos muertos y lo mismo hacía Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, quien, en 1530, mandó inhumar a su caballo en un lugar secreto

"Porque siempre estuviesen los indios en creencia que no podían matar los caballos"

Los españoles colonizaron Centro y Sur América, pero también realizaron expediciones por Norte América.

El salmantino Vázquez Coronado partió al frente de una expedición compuesta por más de mil personas, mil caballos, trescientos mulos doscientos asnos, más de mil cabezas entre bueyes, vacas, ovejas, carneros cerdos y gallinas, en busca de las Siete Ciudades de Oro de Cívola. De estos mil hombres, doscientos treinta eran jinetes y llevaron tres caballos cada uno, como el Cid.

A la vuelta de la fracasada expedición ya que no encontraron ninguna ciudad de oro, Vázquez Coronado dejó en libertad algunos de estos caballos, los más cansados y los de peor estado, que en las inmensas praderas americanas se reprodujeron rápidamente, dando origen a los caballos salvajes de Norte América los famosos "Cimarrones" de los que provienen los caballos más salvajes, los más difíciles de domar del mundo, los "Mustang" americanos, símbolo de Estados Unidos. Declarado especie protegida.

Este es el origen del caballo en América. Por eso, como declaró el director de un conocido museo norteamericano,

“Todo cuadro en el que figure en los Estados Unidos un caballo, es un tributo a España”.

Más tarde en el año 1802 Napoleón Bonaparte es proclamado emperador y con él aparece otro caballo histórico.

" Marengo " El caballo favorito de Napoleón Bonaparte entre los 130 que tenía para su uso personal. Pura raza árabe, fue importado de Egipto, recorrió la distancia de 130 kilómetros entre Valladolid y Burgos en cinco horas. No olvidemos que los caballos árabes están hechos de arena y viento del desierto. Fue herido en ocho ocasiones. En la batalla de Waterloo en donde las tropas inglesas holandesas y alemanas dirigidas por el duque de Wellington vencieron a las francesas, Marengo fue capturado por los ingleses y llevado a Inglaterra donde vivió hasta los treinta y ocho años. Su esqueleto se encuentra en Inglaterra, en el Museo Nacional del Ejército de la ciudad inglesa de Sandhurst.

En el mundo de la literatura : el caballo ha tenido un protagonismo excepcional como " Rocinante " el caballo de Alonso Quijano, El ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha, mundialmente conocido, y que Miguel de Cervantes tardó cuatro días en pensar un nombre adecuado. "Tan flaco estaba que era poco más que piel y huesos" lo que no le impidió atacar valientemente a los molinos de viento, símbolo de la lucha desigual. En la novela Cervantes reconoce que para D. Quijote era mejor caballo que Babieca y Bucéfalo. Rocinante se ha convertido en símbolo del caballo desconocido de esos miles y millones de animales sin nombre que hicieron posible la supervivencia del hombre.

Forman parte de la mitología, y la leyenda : como " Pegaso " el caballo blanco alado que solo puede ser montado por jinetes de "buen corazón" y que es el único animal que comparte el Olimpo con los dioses griegos.

El " Caballo del Apóstol Santiago " ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? adivinanza que nos han dicho a todos y algunos no supieron responder correctamente.

Cuenta la leyenda que batallando, en la localidad de Clavijo, en la Rioja, el Rey de Asturias Ramiro I contra los moros, debido a que el Rey se negó a pagar el tributo denominado de “Las Cien Doncellas" establecido por sus antecesores, y que por el cual los reyes de Asturias deberían entregar anualmente a los sarracenos cien doncellas. Estando los cristianos a punto de ser derrotados, se aparecieron milagrosamente Santiago Apóstol y San Damián en sendos caballos blancos con espadas de plata, cercenando cabezas de los enemigos, al verlos los cristianos se recompusieron y vencieron en la batalla.

Esta leyenda inspiró la creación de varias órdenes militares de caballería, al grito de "Santiago y cierra España" con el que se hizo la Reconquista y más tarde la Conquista de América, y al apóstol le valió el sobrenombre de "Santiago Matamoros".

La capa blanca de los dos caballos anteriores no es casual, en muchas culturas se asocian los caballos blancos con los vencedores.

Forman parte de la historia del deporte :

Los ingleses grandes amantes de las carreras de caballos, cruzan sus yeguas con caballos árabes y los seleccionan por su velocidad, hasta que aparece:

" Eclipse " el caballo de carreras invencible, su nombre se debe a que el día que nació hubo un eclipse solar. Ganó todas las carreras en que participó, era tal su superioridad que tuvo que retirarse porque nadie apostaba por sus competidores, quedando para semental, igual que Bucéfalo tenía un difícil carácter y solo se dejaba montar por un jockey. Es considerado como el primer caballo pura sangre inglés y más del ochenta por ciento de los caballos de carreras del mundo son descendientes de Eclipse.

" Seabiscuit " pequeño caballo pura sangre ingles que revolucionó el mundo de las carreas americanas y se convirtió en un símbolo de esperanza durante la gran depresión económica que sufrió Estados Unidos en los años treinta. Sobre este caballo se ha realizado una película que les recomiendo que vean.

En España también tenemos caballos importantes en las competiciones deportivas:

" Vergel " caballo pura raza española criado en Salamanca por María Antonia Fonseca, que montado por Francisco Goyoaga, causo sorpresa incluso suscitó burla, en Francia porque nunca nadie había saltado con un caballo con esas elevaciones, pero "La cabra" como cariñosamente la llamaba su jinete por la forma de saltar, tornó las burlas en admiración, ganando en tres ocasiones el Gran premio de Paris.

" Quórum " caballo anglo árabe francés, montado también por Francisco Goyoaga que ganó el campeonato del mundo de saltos de obstáculos en 1953 en Paris.

" Quizás " criado por Graciliano Pérez-Tabernero que gana la plata en el Campeonato del Mundo de Buenos Aires 1966 con el español José Álvarez de las Asturias Bohórquez.

Forman parte de la historia de la tauromaquia :

“ Bordeaux ” de rejoneador cordobés Antonio Cañero, que no arreglaba los toros, rejoneaba en puntas y sorteaba con los matadores, tuvo ocho cornadas.

" Esplendida " de Álvaro Domecq y Díez, que después de proporcionarle grandes éxitos la inmortalizó dedicándole un patio en su finca de Los Alburejos. Murió en las astas de un toro de Gallardo en la plaza de toros de La Línea de la Concepción allá por los años de 1946.

" Sudeste " Caballo negro azabache de José Samuel Lupi, espectacular en las batidas de frente.

" Opus 72 " de Álvaro Domecq Romero, caballo que transmitía fuerza, arte y belleza y que creó una línea genética en su ganadería.

“ Ferrollo ” de Joao Moura se dice que con este caballo se acabaron las galopadas camperas y se pasó del rejoneo al toreo a caballo, fue el primero en el galope de costado.

“ Neptuno ” de Manuel Vidrié, que formó el perfecto binomio.

Tiene una importante cantidad de hijos en las cuadras de las figuras del toreo de la actualidad es sin duda un pilar de la raza Lusitana

" Cagancho " caballo cuatralbo de Pablo Hermoso de Mendoza famoso por llevar a los toros pegados a su grupa con un temple extraordinario.

" Distinto " de Diego Ventura que quebraba andando hacia atrás cuando el toro se arrancaba.

Menos a Bordeaux y a Esplendida los he visto torear a todos y soy testigo de la evolución del toreo a caballo, que empezó por los llamados cuatro jinetes de la apoteosis, con los hermanos Peralta, José Samuel Lupi, y Álvaro Domecq Romero, llenando plazas en corridas exclusivamente de rejoneadores. Álvaro Domecq define porqué eran apoteósicos:

"Hacíamos cosas distintas, delante de toros de distintos encastes, muy bravos y violentos"

Después con la llegada de Pablo Hermoso de Mendoza y las corridas con solo tres rejoneadores, eliminado la lidia por colleras, comienza otra época, caballos muy domados, bocados pequeños, sin señales de las espuelas, que hacen suertes impensables.

Pablo Hermoso revoluciona el rejoneo y con su ejemplo surgen nuevos rejoneadores creando una competencia que no se ve en los toreros de a pie. Las corridas de rejones alcanzan una categoría que no tenían, y con gran afluencia de público son la salvación económica de muchas ferias.

Pero También hay que decir que se impone un sólo encaste, el Murube, y las corridas de rejones pueden caer en la clasificación de "festejos previsibles" que tanto daño hacen en las corridas a pie, corriendo el riesgo de que se pierda autenticidad, y esto es tan grave como los ataques externos.

Los caballos también forman parte de mi vida, recuerdo todos los que he tenido, cada caballo nuevo, un poco mejor, cada caballo nuevo, con más clase y menos años, hasta ahora, cada caballo nuevo, más manso. Todos me han enseñado a ser mejor jinete y creo que mejor persona. El caballo te enseña a ser paciente, constante, confiado amante de la naturaleza, respetuosos con los animales y a superar con decisión, los momentos de dificultad incluso de miedo.

Con todos ellos he sentido hacer realidad ese viejo proverbio árabe que dice:

"El paraíso en la tierra se encuentra a lomos de un caballo"

Gran parte de mi vida y sin duda la mejor, la he pasado montado a caballo, entre toros bravos y en una dehesa salmantina y tengo muchos recuerdos, junto a mi padre y hermanos, presentes con mis hijos, y esperanza de seguir haciéndolo también con mis nietos.

Recuerdos de los fríos días de invierno en los vaqueriles, el piso helado y los caballos queriendo respingar para entrar en calor, tanto frío pasaba que al bajarme del caballo pisaba las cenizas de la lumbre que la madre del mayoral tenía encendida en su cocina.

De los alegres y esperanzadores días de primavera con las vacas gordas, pastando en los majadales, los caballos ya con buen pelo.

De los calurosos días de verano, sin clases, y en los que a mediodía los pollos de perdiz en los rastrojos, solo daban un vuelo, y de los embarques de los toros, con caballos altos de sangre, convencí a mi padre de tener como sementales caballos “pura sangre ingleses” procedentes del hipódromo, con los que en tres trancos dabas un puyazo a un toro, aunque necesitaras treinta para pararlos, también les faltaba doma.

Y de los tristes días de otoño con sus anocheceres tempranos, aprovechando las últimas horas de temperaturas agradables, para preparar la temporada siguiente.

La equitación es maltrato animal, la equitación es maltrato animal para los animalistas. Hemos pasado del concepto de antitaurino al de animalista, “corriente anglosajona” que intenta igualar a animales y humanos, humanizar a los animales, y que han encontrado el caldo de cultivo en una sociedad urbanita desconocedora del mundo rural.

Se declaran animalistas y no conocen a los animales en su medio natural, se creen que conocen a sus mascotas y muchas veces les imponen una forma de vida antinatural.

Son los inquisidores de nuestro tiempo, los talibanes de occidente. Lo que no me gusta lo prohíbo.

Como creo que es muy importante conocerlos y saber cuáles son sus objetivos les relaciono a continuación las propuestas del partido animalista español recogidas en su programa electoral.

Prohibición de corridas, encierros, novilladas, rejoneos, suelta de reses, tentaderos, herraderos, capeas, becerradas y todo tipo de festejos populares o espectáculos con reses de lidia.

Prohibición de matar, dañar o molestar a animales silvestres

Prohibición del tiro y arrastre, el arrastre de piedras, el silvestrismo, la colombicultura, la canaricultura, y la actividad cinegética

Prohibición de mantener animales cautivos con fines de exposición, exhibición, y o entretenimiento

Prohibición de mantener cautivas, exhibir o exponer aves rapaces

Prohibición de utilizar animales en atracciones feriales y otras asimilables

Prohibición de emplear a animales como instrumento para cazar, ya sean perros, aves, hurones u otros animales

Prohibición de las fiestas como Rapa das Bestas, Luminarias, Patos al agua, y otras similares

Prohibición de romerías y otras fiestas y peregrinaciones religiosas

Prohibición de valerse de animales como instrumento de defensa, tanto personal como de propiedades

Prohibición de someter a los animales a trabajos de carga

Prohibición de explotar animales como transporte turístico, particularmente los coches de caballos

Prohibición sortear o hacer donación de un animal como premio, recompensa, gratificación o regalo de compensación

Prohibición de exhibir animales con finalidades lucrativas o de reclamo, vender o intercambiar animales en la vía pública y los espacios públicos o privados salvo la cesión, la adopción o la acogida de animales abandonados efectuadas a través del ayuntamiento y las entidades de protección y defensa de los animales

Prohibición de imponer a los animales la realización de comportamientos y aptitudes ajenas e impropias de su condición o que impliquen trato vejatorio.

La ex presidenta del Pacma, partido animalista español, que tuvo que dimitir por problemas con la administración del dinero, nos ha dejado las siguientes "perlas" y aviso, utilizando el lenguaje moderno, que son "muy fuertes":

Poco tiempo después de la muerte del torero Víctor Barrio, en una entrevista televisiva manifestó lo siguiente:

"A la viuda de Víctor Barrio le dan el pésame y a mí se me ha muerto el perro y no me dicen nada.

En otra entrevista sobre la experimentación de medicamentos con animales, que por supuesto estaba en contra, le preguntaron, que si su madre necesitara una medicina cambiaría su opinión y contestó:

"Eso es el eterno dilema elegir entre tu madre o tu perro"

Se podría creer que con esta forma de pensar, dudando entre su madre o su perro, que le supone un dilema, que se alegran de la muerte de un torero, que consideran que los gallos son violadores, que dicen que beber leche es robársela a un ternero, que asaltan granjas, no son peligrosos y que su ideología no puede calar en las personas normales, pero lo son, son peligrosos porque están organizados y tienen dinero, mucho dinero, millones de euros.

Un ejemplo cercano de su fuerza y organización, lo tenemos cuando el actual rector de la Universidad de Salamanca, olvidándose de que la Universidad según su más famoso rector Don Miguel de Unamuno, es:

"el templo del saber, el templo de la libertad, el templo del debate"

Olvidándose también de que hace algún tiempo los licenciados para celebrar su graduación lidiaban un novillo y con su sangre pintaban los conocidos Vítores en las fachadas de la universidad.

Prohibió el acto de presentación de la “Cátedra de Estudios de Tauromaquia” creada como parte de la política de la Junta de Castilla y León para la defensa y reconocimiento de la fiesta, dotada con 75.000 Euros para sus actividades de investigación, alegando que no podía garantizar la seguridad de los asistentes, ante la concentración, de no más de doscientos activistas, que no tienen pereza ni prejuicios para, manifestarse convocados a través de las redes sociales, sin importarles el motivo, valen para un roto o un descosido.

Más tarde ante la presión de sindicatos de estudiantes, suspendió la Cátedra y devolvió el dinero.

¿Es el rector antitaurino o animalista?, no lo creo, y eso es lo más grave, su decisión no se debe a motivos académicos ni a motivos personales, se debe al miedo, si al miedo a los violentos y a los intolerantes.

Recientemente, el rector aquí en Ciudad Rodrigo ha realizado unas declaraciones que confieso que me han sorprendido,

"La España tranquila, trabajadora que no molesta tiene que recibir lo que merece"

Los aficionados, ganaderos y toreros, permanecimos tranquilos, no molestamos y nosotros nos quedamos sin Cátedra. Otra batalla perdida.

La tauromaquia está reconocida como Patrimonio Cultural, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, y por tanto protegida, y es obligación de los políticos defenderla, aunque no todos lo hacen, la tauromaquia no es de derechas ni de izquierdas no tiene ideología, es del pueblo, pero hay partidos que quieren prohibirla.

Pero como de momento es una actividad legal y Patrimonio Cultural, los animalistas han encontrado otra forma de hacer daño, quieren eliminar el Pago Compensatorio a la vaca nodriza de lidia, la PAC a las vacas de lidia, conocedores de que sin este complemento económico las ganaderías de lidia se verán gravemente comprometidas, para ello están presentando enmiendas en el parlamento europeo con ese objeto, de momento todas han sido rechazadas, pero en la composición del Parlamento de Bruselas los socialistas y los populares europeos, que hasta ahora bastaban para rechazarlas, ya no tienen mayoría, por lo que habrá que contar con otros partidos, y podemos ser moneda de cambio para otros acuerdos.

Para contrarrestar esta amenaza, en Diciembre del pasado año la Unión de Criadores de Toros de Lidia llevó el toro de lidia al Parlamento Europeo, para dar a conocer la cría en "La dehesa", ese ecosistema único, creado por la actividad humana, paradigma de la ecología, de la sostenibilidad, y reserva natural de la biodiversidad, donde coexisten muchas especies animales y vegetales y el toro de lidia es su guardián.

Afortunadamente "La Dehesa" está considerada por la Unión Europea dentro de los:

"Sistemas de Alto Valor Natural"

Los Sistemas de Alto Valor Natural son los sistemas agrarios más valiosos de Europa para la biodiversidad, producción de alimentos de calidad, y el clima, si se pierden se perderán las especies y los paisajes más amenazados e irremplazables, por lo que es obligación de los países miembros mantenerlos.

Como anécdota les contaré que hace un par de días recibí la visita de unos aficionados franceses, los franceses son apasionados de los encastes minoritarios y desde hace muchos años recibo este tipo de visitas, pues bien éstos últimos se interesaron por la “Dehesa”, que era, como se formaba etc. Nunca hasta ahora lo habían hecho, algo se mueve entorno de la dehesa.

El Presidente de la UCTL en presencia de numerosos europarlamentarios de diversos países manifestó:

"Los ganaderos de bravo cuidamos el planeta, conservamos más de 300.000 hectáreas de alto valor natural en Europa, somos custodios de un patrimonio ecológico, genético y cultural único."

Los partidos animalistas han bajado en número de votos en las últimas elecciones generales, pero debido a los pactos de los partidos políticos, han llegado al gobierno de España, y sus primeras medidas en contra de la Tauromaquia van a ser, derogar el reconocimiento de la tauromaquia como "Patrimonio Cultural" dejando al criterio de Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, la autorización de espectáculos taurinos, y la prohibición de la entrada de menores a las plazas de toros.

El futuro se presenta incierto, poco halagüeño. La tauromaquia, en esta lucha, se encuentra en la primera línea de fuego y ya ha sufrido bajas, pero si la tauromaquia cae, caerán otros sectores y actividades. El activista Piter Jansen el que se tiraba al ruedo en las corridas de toros especialmente en las de Morante, ha boicoteado una competición hípica, el campeonato de Europa de saltos en Róterdam.

Por tanto creo que como los caballistas del encierro, sólo tenemos una opción, defender desde la razón y desde el sentimiento, con la cabeza fría y el corazón caliente, nuestras tradiciones, defender nuestras costumbres, defender nuestra forma de vida, en resumen, defendamos todos juntos nuestra libertad.

Si lo hacemos, ganaremos y entonces se podrá asegurar una larga vida a la Asociación Charra del Caballo y al Carnaval del Toro.

Muchas gracias, y "Pa´lante"