))) El 3º Día [10 FEB] Tres montando una peña, tres en el banquillo y tres en el hospital

Dentro de la sesión de fútbol sala del domingo por la mañana en Conde de Foxá sonó esta canción del dúo sueco Roxette, cuya cantante Gun-Marie Fredriksson falleció el pasado mes de diciembre. Para quién no lo sepa, The Look es una canción asociada a la NBA. Relataba el periodista musical Julián Ruiz en el Disco Fantástico MARCA editado a finales de los 90 que fue un universitario norteamericano de vacaciones en Suecia quién descubrió la canción, y la llevó a una emisora de Minneapolis, empezando a difundirse en USA.

- Tridente de marcas : En esta imagen aparecen tres jugadores del Ciudad Rodrigo Juvenil, Raúl, Jaime y Hugo, luciendo tres marcas de pantalón diferentes: Adidas, Puma y Macron, que es la ‘titular’ del Ciudad Rodrigo CF.

- 3 décimas : Cuando apenas quedaban 3 décimas para que sonase la bocina final, un jugador del equipo Senior de La Bañeza le dijo a un compañero en su duelo de la tarde sabatina en Conde de Foxá frente al III Columnas: “para, para” (para que ya no jugase más). Como si hubiera tiempo para mucho más con 3 décimas en el crono.

- Bricomanía : Dos de los jugadores del III Columnas que disputaron ese partido, Cholo y Viru, tuvieron como ‘premio’ por la victoria un enorme madrugón: en la jornada del domingo se pusieron a las 7 de la mañana, junto a varias personas más, a montar una de las casetas carnavaleras del Paseo Fernando Arrabal.

- La atención al rival : Justo en el momento de finalizar el partido de alevines de la mañana del domingo entre el III Columnas A y el Inter Sala B, los jugadores mirobrigense saltaron de júbilo por la victoria, salvo uno, Raúl, que en un gran gesto deportivo, se preocupó más de la llorera que le entró a un jugador rival, dando la ‘voz de alarma’ de ello al cuerpo técnico visitante.

- Saludos desde el banquillo : En la imagen aparecen tres jugadores del Ciudad Rodrigo Cadete Rodrigo, Diego y Álvaro Iglesias, esperando para saltar al campo en el partido que jugaban los suyos frente al Salamanca CF UDS B.

- Un olvido importante : A la hora de arrancar la segunda parte de ese partido de Cadetes, el árbitro tuvo que regresar deprisa y corriendo al vestuario. Se le había olvidado el reloj.

- Tú a jugar : Ese mismo árbitro, ante las protestas continuas de un jugador visitante, le dijo “no me des voces ni me digas lo que tengo que hacer, dedícate a jugar”.

- Fuera de juego : No sé si fue el mismo jugador, pero en un momento dado un jugador del Salamanca CF UDS protestó porque le habían pitado un fuera de juego, diciéndole un compañero: “¡si se ve a kilómetros Carre, hostia!”.

- Cambio de camiseta : Cuando se disponía a saltar al campo Miguel para relevar en la portería del Ciudad Rodrigo a Chicote, Miguel tuvo que cambiarse de camiseta, ya que lucía el mismo color rojo que las camisetas del Salamanca CF UDS B. La solución fue que Chicote le cediese su camiseta amarilla.

- Otro día sin marcador : Tras irse a negro en el partido de la semana anterior, el flamante nuevo marcador del Francisco Mateos tampoco funcionó en la tarde dominical frente al Fabero. Como tampoco había marcador manual, los espectadores no tuvieron referencias visibles del resultado.

- Estrenando Club de Fans : Las buenas sensaciones que está dejando Lafu en sus participaciones con el Ciudad Rodrigo, centradas en los tramos finales de los partidos (en la tarde del domingo estuvo a punto de darle la victoria a los mirobrigenses con un remate que se fue por muy poco), han provocado incluso que ya haya surgido en la banda del Francisco Mateos un Club de Fans suyo.

- De comida... : Finalizado su partido frente al River Zamora, los jugadores del III Juvenil se fueron de comida antes de emprender el camino de regreso a Ciudad Rodrigo.

- ...Y de hospital : Dentro de ese regreso, hubo una parada en el Hospital Santísima Trinidad de Salamanca para que le echasen un vistazo al tridente de lesionados mirobrigense: Diego Rubio, Sergio Moreiro y Jorge Crespo. Los jugadores llegaron a probar las sillas de ruedas del hospital, aunque ‘cambiando de dorsales’ respecto a los que tienen en las pistas.

- En Provincial no tendrían tantos problemas : A lo largo de este lunes, el rival del Ciudad Rodrigo en la tarde dominical en el Francisco Mateos, el Fabero, se ha quejado amargamente en su Twitter de que el partido fuese tan tarde, lo que les hizo llegar a las mil a tierras leonesas, explicando que al día siguiente sus jugadores tenían que trabajar y estudiar. A los leoneses se les olvida que el partido de ida, es decir, cuando fue el Ciudad Rodrigo a jugar allí, apenas comenzó media hora más pronto.

Luego se han excusado que ese partido era en verano, pero que se sepa la estación del año no hace ir más rápido por carretera. Para más inri, luego se han quejado de tener que jugar 50 minutos con luz artificial. Pues cuando les toque jugar a principios de marzo en Salamanca contra el Hergar, que suele poner los partidos los domingos a las 19.00 horas, van a disfrutar de un partido íntegro de luz artificial.

Como les ha advertido alguno por Twitter, ese partido les hará llegar a la misma hora a su casa, excusándose el Fabero que el viaje a Ciudad Rodrigo implica ‘2 horas más de ida y 2 más de vuelta’. Salvo que en la jornada del domingo fuesen de Salamanca a Ciudad Rodrigo por la Sierra de Francia, evidentemente es ‘imposible’ tardar ese tiempo. Quizás lo que debería hacer el Fabero es regresar a Provincial, que ahí ya les cae todo más a mano y no tendrían tantos problemas.