IU-CR en Común tacha de “disparatado” el reto por no encontrar aparcamiento

Sábado, 1 de febrero de 2020

Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común emitió en la mañana del sábado una nota de prensa en torno al singular ‘reto’ lanzado por la Policía Local a través de su canal de Telegram, consistente en regalar un bono de un mes de la ORA a aquellos que acudan durante este fin de semana con sus vehículos a la Plazuela del Castillo y no tengan hueco para aparcar. En concreto, este ‘reto’ está dirigido especialmente a aquellos que piensan que “los sábados no se puede estacionar en la zona centro” (al no poderse hacer en la Plaza Mayor), animándoles a que prueben a hacerlo en ese lugar.

Para la citada formación, este ‘reto’ es “increíble, irresponsable y disparatado”, yendo “en sentido contrario al tiempo actual”, ya que “en todo el mundo, en ciudades grandes, medianas y pequeñas, se están tomando iniciativas que buscan favorecer que la ciudadanía se mueva a pie o en bicicleta”. Por el contrario, aquí “se ha pasado a hacer un incentivo del uso del coche privado para desplazamientos cortos”, lo que “vuelve a demostrar el nulo interés” del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento en “cualquier política que esté encaminada a que el municipio tome medidas para reducir su huella de carbono”.

Desde el punto de vista de IU-CR en Común, lo que debería hacer el Ayuntamiento es trasladar el discurso de que en Ciudad Rodrigo “la mayor parte de los desplazamientos en coche son evitables”, y animar a disfrutar del municipio a pie, “con los consecuentes beneficios para la salud y para el medio ambiente”.

La sorpresa de IU-CR en Común ante este reto es mayor porque Ciudad Rodrigo forma parte de la Red de Ciudades Cencyl, habiéndose conseguido financiación europea a través de la misma para la redacción de un Plan Municipal que analice las medidas que deben tomarse para que Ciudad Rodrigo se adapte al cambio climático. En este sentido ven “sorprendente que el Ayuntamiento se gaste cerca de 15.000€ en este Plan, y a la vez, promueva iniciativas que van exactamente en la dirección contraria de lo que marca el sentido común en relación a la movilidad urbana”.