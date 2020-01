Urko Vera y Juan Antonio Segura ya entrenan con el Guijuelo

Jueves, 30 de enero de 2020

Los dos jugadores recién incorporados al equipo fueron presentados esta mañana en el Municipal

El CD Guijuelo anunció esta semana la incorporación de dos nuevos jugadores en el mercado de invierno. Se trata del veterano Urko Vera y el sub-23 Juan Antonio Segura, que han sido presentados esta mañana en el Municipal de la villa tras el entreno de la primera plantilla. El director técnico del club, Astu, comentó que son dos jugadores que se ajustan muy bien al perfil que estaban buscando para reforzar el equipo, y que llegan en el momento más adecuado.

Urko Vera fue el primero en comentar su fichaje por el conjunto verdiblanco, al que llega con ganas de aportar: "Me falta aún forma física, pero ahora voy a trabajar duro, creo que en una o dos semanas estaré listo para jugar. De todos modos nunca he dejado de entrenar, puesto que he estado acudiendo a los entrenamientos del equipo de mi localidad, el Santutxu, pero claro, no es el mismo nivel. Algo que es innegociable en mi es el trabajo, y quedo a disposición del mister. Precisamente, ya conocía a Ángel Sánchez, puesto que coincidimos como jugadores en el Alcorcón. Él me explicó el proyecto, un club humilde por el que vamos a pelear. De todos modos, por conocerle personalmente no me va a regalar nada ni yo lo quiero”.

Juan Antonio Segura es la otra incorporación, un joven de 22 años, pero con mucha experiencia en la categoría: “Me decidí por el Guijuelo porque me quedaba cerca, ya estaba en Valladolid y el proyecto me pareció muy interesante, lo hablé con mi representante y accedimos. Ángel es un entrenador muy serio y me gusta lo que propone el equipo. En cuanto a mi, me falta aún entrar en la dinámica de equipo pero me siento muy cómodo aquí. Además, creo que es el mejor momento para entrar en el equipo, son ya cuatro partidos sin perder y eso crea un buen ambiente con la moral alta”.