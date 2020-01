Ciudadanos se suma a las críticas sobre la gestión de la apertura de La Covatilla

La concejala de Ciudadanos del Ayuntamiento de Béjar lamenta la mala explotación de la estación de La Covatilla y pide responsabilidades · Denuncian fallos de programación a la hora de abrir las pistas con las consecuencias que acarrea para el desarrollo de Béjar y comarca Francisca Andrés, concejala de Ciudadanos del Ayuntamiento de Béjar, ha mostrado su malestar por las incidencias surgidas en la explotación de la estación de esquí de La Covatilla, “hemos perdido todo el mes de diciembre y ahora, el viernes 24 de enero, solamente estaba abierta para uso turístico sin la apertura de las pistas, hasta que sorprendentemente a media mañana comunican la apertura de 1,38 kilómetros esquiables con polvo, sin avisarlo con antelación. Después, al día siguiente solo se abren dos pistas de la parte alta cuando deberían de estar abierta la totalidad de las pistas, encontrándose estas sin pisar y sin ser preparadas para los días venideros”. Por otra parte, Francisca Andrés, también quiso insistir en que “el departamento de nieve artificial no pone en marcha los equipos de nieve pese haber condiciones para ello, sin ser conscientes de la verdadera realidad de la estación de esquí. Entendemos que el jueves y viernes estaba la estación para abrir en su totalidad, sin embargo el departamento de nieve artificial no puso en marcha los equipos de nieve pese haber condiciones para ello, impidiendo los responsables de la estación realizar su trabajo a los maquinistas”. La representante municipal del partido naranja también quiere añadir que “de no cambiar la situación se producirá un daño irreversible para la economía de la comarca y la credibilidad del Consistorio se verá gravemente dañada”. Ciudadanos