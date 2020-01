Hasta un alcalde del PP se une a la nueva manifestación contra la reforma sanitaria de la Junta

Sábado, 25 de enero de 2020

La localidad de Aldea del Obispo fue escenario a última hora de la mañana del sábado de una nueva manifestación en la comarca de Ciudad Rodrigo en contra de la reforma sanitaria que planea la Junta de Castilla y León. A esta protesta asistieron un amplísimo número de cargos provinciales y regionales del PSOE, encabezados por su secretario general autonómico, Luis Tudanca, pero a la postre, el asistente más relevante fue el primer edil de una localidad de apenas 55 habitantes.

Se trata de Narciso Reyes Simón, primer edil de la vecina localidad de La Bouza, que pertenece al Partido Popular, formación que justamente estos días está organizando actos por la provincia para intentar defender la reforma sanitaria de la Junta. Según manifestó Narciso Reyes, “el médico se tiene que quedar”, resaltando que su localidad tendría el consultorio más cercano a 30 kilómetros.

Narciso Reyes también se preguntó en voz alta “cómo es que antes había un médico por pueblo, y ahora hay 1 médico para cada 3 pueblos y no es viable”, siendo muy crítico: “sólo están pensando en que los pueblos desaparezcan; cómo va a venir gente si nos están echando”. Como situación actual, se volvió a apuntar que la zona de Fuentes de Oñoro lleva más de un mes sin pediatra, cuando por ejemplo La Bouza cuenta con 5 niños menores de 7 años.

Junto al alcalde de La Bouza, habló la alcaldesa de Aldea del Obispo, Rosa Baz, quién expresó que “no podemos consentir que nos quiten el médico, lucharemos lo que haga falta, y si esto sigue así, lo repetiremos lo que haga falta” [en referencia a la manifestación]. Rosa Baz aseguró que los “médicos de aquí no van a salir”, incidiendo en que cuentan con mucha gente mayor, “que vive sola, que no puede coger un taxi para ir al médico”.

Rosa Baz mostró su agradecimiento a todos los vecinos tanto de Aldea como de otras localidades cercanas que se habían concentrado, subrayando el secretario general autonómico del PSOE, Luis Tudanca, que “los que se están levantando son los vecinos, no porque se lo diga el PSOE”, anunciando que van a estar “siempre a su lado defendiendo la Sanidad Pública y luchando contra la despoblación”, defendiendo que “los médicos se quedan, y en sus pueblos”.

Tudanca destaca la “lección” que está dando la gente

Luis Tudanca explicó ante los medios de comunicación que la Junta de Castilla y León quiere “desmantelar la atención sanitaria en el mundo rural, empeorar la asistencia, cerrar consultorios y no lo vamos a consentir”, alabando la “lección que está dando la gente del territorio” a la hora de salir a defender el actual modelo sanitario.

Luis Tudanca hizo alusión asimismo a unas declaraciones desde las filas del PP en las últimas horas en las que se apuntaba que la implantación de la reforma sería voluntaria, remarcando que eso demuestra que “no deben tener tan claro que sea tan buena”. De hecho, el secretario general del PSOE se preguntó en voz alta por qué, si el PP asegura que la reforma es “tan buena, por qué no lo extienden” en vez de hacerlo “a escondidas”.

Para el secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, “por mucho que insista el PP, no va a conseguir engañar a la gente”, remarcando que la reforma sanitaria no va a permitir mantener la actual cobertura. Fernando Pablos también quiso subrayar que “si no hay calidad de servicios, es imposible quedarse a vivir aquí”.

Por su parte Luis Tudanca indicó que han conseguido que “por fin la voz de la España vaciada se escuche y se convierta en prioridad”, criticando que las derechas de PP y Ciudadanos, “contagiados del discurso radical de VOX, ponen en riesgo los servicios esenciales”. Desde su punto de vista, “no creen en la Sanidad Pública y el mundo rural, privatizando hospitales y externalizando servicios”.