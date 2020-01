El PSOE replica al PP asegurando que los que mienten en torno a la sanidad son ellos

Martes, 21 de enero de 2020

Coincidiendo con la celebración en Miróbriga de un encuentro de responsables del PP de Salamanca con alcaldes y concejales de su partido en la comarca para hablar del asunto, el PSOE de Ciudad Rodrigo emitió en la jornada del martes una nota de prensa en torno a la ‘contra campaña’ puesta en marcha por los populares tras la iniciada por los socialistas para explicar la reforma sanitaria que quiere implantar la Junta de Castilla y León. Para el PSOE, los que están “mintiendo o diciendo medias verdades” en torno a este asunto son los populares.

En este sentido, vuelven a exponer que el documento planteado por la Junta de Castilla y León implica “el cierre de la mitad de los consultorios locales que se mantienen en la actualidad” (en la provincia, la mayoría de los 178 que hay en municipios de menos de 200 habitantes, “los más castigados por la despoblación”), ya que solo se asegura el mantenimiento de los Centros de Salud y la creación de unos “pocos” Consultorios Rurales Agrupados en algunos pueblos.

Respecto al resto de consultorios locales, quedarán como “consultorios de proximidad”, donde no habrá consulta semanal programada, sino que médicos y enfermeras solo acudirán si lo solicitan de forma previa los pacientes. Esta cita previa se deberá pedir por teléfono o por Internet, una opción que “es inviable en la mayoría de nuestros pueblos, que no tienen ni red informática y donde no se pueden consultar analíticas ni historia clínica global”.

Como ejemplo más ‘claro’ de las “mentiras o medias verdades” del PP, el PSOE se detiene en el anuncio de la llegada de 32 nuevos facultativos al medio rural en la provincia de Salamanca. El PSOE remarca que esos facultativos llegan a través de un concurso de traslados, con lo cual “no va a aumentar el número de facultativos” respecto al que ya había (unos llegan y otros se van). Asimismo inciden en que ese traslado se produce tras “una parálisis de casi 8 años”.

Respecto a los profesionales sanitarios, el PSOE resalta que el PP “ha vulnerado constantemente” su tasa de reposición, lo que hará que en los próximos 4 años se jubilen el 44% de los médicos de atención primaria, “de ahí la urgencia que tienen de implantar el modelo de atención primaria en el medio rural”. El PSOE insiste especialmente en la “falta de Planificación y Organización” del PP en el área sanitaria, que “nos ha hecho perder año tras año muchos profesionales en Atención Primaria”.

En términos numéricos, apuntan que esa “falta de previsión” está afectando sobre todo a especialidades como Medicina Comunitaria y de Familia, sobre todo en el ámbito rural, después de que la Junta dejase sin convocar entre 2011 y 2018 un total de 441 plazas MIR de médicos de familia y otras 1.076 de especialidades. En la provincia de Salamanca, “se han perdido más de 119 plazas de formación estos años”.

Los socialistas inciden en que si se hubieran sacado y financiado todas las plazas acreditadas, “ofreciendo contratos dignos a los residentes, no estaríamos en esta situación”. De este modo, acusan a la Consejería de Sanidad de “dejación de funciones”, achacando su “fracaso” a su “incapacidad, incompetencia y recortes”.