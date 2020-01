Los 22 mejores libros de fútbol que leí en el último lustro...

En mi libro “Esplendor en la hierba” publiqué un capítulo (enero. 2013) sobre los 22 mejores libros de fútbol en los que aprendí muchas ideas al uso e innovadoras.

Siete años más tarde, he elaborado una nueva lista de los 22 mejores libros de fútbol leídos en el último lustro y que me han enriquecido personalmente.

He excluido magníficos manuales de fútbol que se han publicado, pero me he decidido por estos 22, sin querer ser excluyente, y muchos de ellos escritos por Valdano, Del Bosque, Ancelotti, Ferguson, Sacchi, Simeone, etc., crítica que hacía sistemáticamente a los entrenadores que no plasmaban sus conocimientos en un texto escrito, al menos…

1.- Poesía y patadas. Miguel Ángel Ortiz.

2.- Lionel Messi. El futbolista que juega en el futuro: Cómo la naturaleza humana puede explicar el fútbol. Ricardo Serrado.



3.- Fútbol y matemáticas. Aventuras matemáticas del deporte rey. David Sumpter.

4.- Fútbol total. Mi vida contada a Guido Conti. Arrigo Sacchi.



5.- Fútbol total. Los estrategas que han cambiado la historia. Álex Couto Lago.



6.- Adiós al fútbol. Valerio Magrelli.

7.- Viaje al corazón del fútbol. Juan Cruz Ruiz.

8.- Cerrado por fútbol. Eduardo Galeano.

9.- En qué pensamos cuando pensamos en fútbol. Simon Critchley.



10.- El entrenamiento en los deportes de equipo. Francisco Seiru.lo

11.- Fútbol: El juego infinito. El nuevo futbol como símbolo de la globalización. Jorge Valdano.



12.- Liderazgo. Alex Ferguson con Michael Moritz.



13.- Ganar y perder. Vicente del Bosque González.



14.- Creer. El desafío de superarse siempre. Simeone.



15.- Pep Guardiola. La metamorfosis. Martí Perarnau.

16.- Cortita y al pie. Carlos Lago Peñas.



17.- La pirámide invertida. Jonathan Wilson.

18.- Breve historia del fútbol. Marcos Uyá Esteban.



19.- De pies a cabeza. Ensayos sobre fútbol. Agustín J. Valle/Juan Manuel Sodo.



20.- Puskás sobre Puskás. Rogan Taylor y Clara Jamrich.



21.- Pelé. Memorias del mejor futbolista de todos los tiempos. Orlando Duarte y Alex Bellos.



22.- Mi árbol de navidad. Carlo Ancelotti.