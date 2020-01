Los Reyes Magos recogerán las cartas de los niños en la Plaza de España

Jueves, 2 de enero de 2020

Campaña ‘No me sueltes de la mano. Un caramelo no vale una vida’ y normas de estacionamiento y circulación durante la tarde del cinco de enero por las calles de Béjar

El cinco de enero se celebrará en Béjar la Cabalgata de Reyes, en la que participarán carrozas y pasacalles que este año rendirán homenaje a los cuentos infantiles, por eso el Ayuntamiento la ha denominado ‘Vive una noche de cuento’.

Desde la calle Recreo, frente al edificio de la Cruz Roja, a las seis de la tarde dará comienzo el recorrido de las carrozas y pasacalles, pero sin la presencia de los Reyes, que se incorporarán en La Corredera, donde estarán desde las 17.30 h. recogiendo las cartas de los niños y niñas, acompañados por los pasacalles, luces y nieve artificial; en La Corredera los Magos de Oriente se incorporarán a la cabalgata para partir en dirección a la Calle Mayor hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento donde recogerán, de manos de la Alcaldesa, las llaves de la ciudad y tendrá lugar el pregón real. En la misma Plaza Mayor se representará la adoración al Niño Jesús en las escaleras de la iglesia de El Salvador. Además, en la torre de la iglesia habrá un espectáculo de luz y pirotecnia fría.

Una vez finalizados estos actos, la Cabalgata de los Reyes Magos continuará por el barrio de La Antigua y urbanización la Fabril hasta su recogida en el Recinto Ferial.

El encargado de abrir la Cabalgata será el pasacalles de Dirigible con los Carteros Reales, seguidos del Club Deportivo Rítmica Béjar con su animación ‘Caperucita Roja’ y el Club Deportivo La Luna con la animación ‘Blancanieves’, les seguirán las carrozas del AMPA La Solana ambientada en el cuento de La Sirenita, del AMPA del colegio Nuestra Señora del Castañar ambientada en el cuento de El Zapatero y los Duendes, la de la Peña Los Praos con el tema de El Flautista de Hamelín y la de la Peña de La Antigua con los personajes del cuento de Hansel y Gretel. Después desfilará el tren del AMPA de la Escuela Municipal de Música basado en Cuento de Navidad, cerrará la cabalgata el pasacalles Burrito y las carrozas de los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar.

La concejala de Festejos, Ana V. Peralejo, junto a los concejales José Ángel Castellano y Antonio Cámara se han reunido estos días con responsables de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil para organizar todos los temas de seguridad.

De esta reunión han partido las iniciativas de la campaña No me sueltes de la mano. Un caramelo no vale una vida que se podrá consultar en el archivo adjunto y de la instalación en la Plaza de España de un puesto informativo de los voluntarios de Protección Civil, en el que se entregarán pulseras identificativas para los niños. El punto de encuentro para niños que puedan extraviarse estará ubicado en la Plaza Mayor, dentro del ayuntamiento, en el puesto de la Policía Municipal.

Normativa de tráfico y estacionamiento en la tarde del domingo

En cuanto a la normativa de tráfico, quedará cortada la circulación y se prohibirá estacionar el domingo, cinco de enero, en la Plaza de España desde las tres de la tarde hasta la finalización de la Cabalgata, al igual que en la calle Zúñiga Rodríguez, en la Puerta de Ávila, en las plazas de Nicomedes Martín Mateos y La Piedad, en la Plaza Mayor y en la calle Rodríguez Vidal, así como en la entrada al Recinto Ferial. También se prohibirá la circulación en las calles Recreo, Libertad, 29 de Agosto, Yezgal, La Antigua, Ronda de Viriato, Carretera de Circunvalación y Urbanización La Fabril.

Desde las dos de la tarde estará también prohibido aparcar y circular por la Avenida del Ejército, que quedará reservada para el aparcamiento de taxis.