“Esta década será fundamental para el futuro de Ciudad Rodrigo, no podemos perder el tiempo ni la oportunidad”

Hoy es el primer día de una nueva década, el principio de un nuevo año, atrás quedaron problemas e inquietudes que no pudieron realizarse durante la segunda década del siglo XXI.

Como cada 1 de enero, y este con más razón, cualquiera de nosotros hacemos planes para afrontar la tercera década del tercer milenio de este siglo, que sin duda alguna anhelamos prosperidad y felicidad.

Hay personas que tienen un compromiso con la sociedad para que esto sea así, como es el caso de Marcos Iglesias, máximo responsable del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo desde el pasado mes de junio.

En esta entrevista nos va a dar una pincelada de lo que deparará más adelante el trabajo político afectando a la vida social de los mirobrigenses y comarcanos.

P- ¿Cómo se presenta esta nueva década para el futuro de Ciudad Rodrigo políticamente hablando?

R- Se presenta con esperanza. Ciudad Rodrigo quiere luchar por su futuro, y estamos intentando crear expectativas desde diferentes frentes, como son las inversiones, la política social, la cultura, el turismo o el apoyo a los jóvenes en sus necesidades (educativas, deportivas y de ocio). La legislatura que acaba de comenzar debe ser la que forjemos los pilares fundamentales para la siguiente década, al menos. Me pregunta sobre la nueva década a nivel político: sobra decir que los responsables de la Junta y de la Diputación son muy próximos a nuestra ciudad. Conocen nuestra realidad, nuestros problemas y saben de las soluciones que yo como alcalde les presento. La década que entra será fundamental para el futuro de Ciudad Rodrigo. No podemos perder el tiempo, ni la oportunidad. Yo espero también que el futuro Gobierno de la Nación, si es que lo llega a haber, aporte su granito de arena. Tenemos que remar todos juntos, luchando por nuestra ciudad y comarca, con independencia del color político.

P- ¿Cual o cuales son los proyectos más importantes que se llevarán a cabo durante el 2020?

R- No se han presentado los presupuestos, y por tanto, no debo desgranar con detalle los mismos. Sólo puedo decirle las líneas generales. Serán unos presupuestos preocupados por los mirobrigenses. Mejoraremos los parques públicos y las calles, pues el urbanismo es importante, cuida la ciudad y, además, crea empleo. Apostaremos por la juventud, el deporte, la igualdad y la educación de nuestros hijos. Y como ya se ha anunciado a raíz de una visita que he tenido con el Consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, serán unos presupuestos, por ejemplo, que trabajen por la adhesión de Ciudad Rodrigo a la candidatura portuguesa de “Fortalezas abaluartadas de la Raya”, como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Más ambiciosos no podrán ser, con los recursos que dispone el Ayuntamiento, que son limitados. Los ingresos limitan los gastos.

P- Llevando a cabo estos proyectos que usted menciona podrán parar en buena medida la sangría de población que tiene Ciudad Rodrigo y su comarca?

R- Me preocupa la despoblación, y soy consciente de que el remedio es difícil. La despoblación sólo se puede luchar con un pacto de Estado que sea sensible con el fenómeno, desde el realismo y la responsabilidad, dejando al margen la demagogia. El Gobierno de la Nación tiene que trabajar en esta línea. Desde el Ayuntamiento intentaremos dar la batalla con nuestras pequeñas capacidades. En el marco de la Red de Ciudades CenCyl, hemos celebrado un gran congreso internacional sobre el reto demográfico, que fue un éxito y que concluyó con el manifiesto de Vicente del Bosque, elaborado por los escolares. En esa red también vamos a trabajar el desarrollo sostenible y el apoyo a los emprendedores. Tenemos que hacer mucha labor de concienciación al respecto. Aunque la solución sea difícil, no podemos tirar la toalla. Ya en esta legislatura hemos bajado a la mitad las tasas por licencia de apertura y ambientales, con importantes bonificaciones (hasta el 95%) para el emprendimiento de los jóvenes. Todo ayuda.

P- En cuanto al presupuesto municipal del año 2020 que se aprobará en los próximos días.

¿Serán unos presupuestos mejores y al alza que en años anteriores?

R- Las cifras de gasto serán poco más o menos, dado los corsés de la regla de gasto que nos exige la normativa presupuestaria, y los recursos que disponemos, que vienen influidos por la pérdida de población. Serán unos presupuestos realistas, que no van a descuidar ninguna parcela, desde las inversiones al gasto social. Y serán unos presupuestos que, espero, a lo largo del ejercicio se vean respaldados por otras administraciones. El presupuesto de la Diputación Provincial de Salamanca, por ejemplo, recoge una mayor implicación con nuestra ciudad. En este sentido, estamos preparando las convocatorias de planes provinciales. Como alcalde son constantes los viajes con destino a las sedes de la Junta y a la Diputación, pidiendo colaboración.

P- Hace unos días usted tuvo una reunión en la capital vallisoletana con el Viceconsejero de infraestructuras y emergencias de la Consejería de Fomento de la JCYL. ¿Puede decirnos algo más de que se mostró atento y con gran interés en las propuestas y reivindicaciones que propuso el Alcalde mirobrigense?

R- Con todas, desde la petición de arreglo de la Estación de Autobuses, hasta la adopción de medidas en los pasos de cebra peligrosos en la Avda. de Béjar y Avda. de España, que son titularidad de la Junta de Castilla y León. Salí contento de la reunión. Toca esperar.

P- Durante la campaña electoral de la pasada década, usted dijo que si los mirobrigenses le daban su apoyo para ser Alcalde, el primer día se dirigiría a sus compañeros de partido y máximos responsables en la JCYL para poner en marcha el ansiado Polígono Industrial Las Viñas II ¿Qué pasos ha dado, Sr. Iglesias?

R- Creo que es conocida mi preocupación, y del Gobierno municipal que presido, por la falta de suelo industrial y por el desarrollo económico de la ciudad y de la comarca. En esa línea estamos trabajando, intentando desbloquear, a nivel municipal, el Área A.23 (unos terrenos al inicio de la ciudad), con el fin de que haya algo de suelo industrial. También, por supuesto, estoy hablando con la Junta sobre la necesidad de que la administración autonómica tome conciencia de este problema. Ciudad Rodrigo es una ciudad fronteriza, y ese es nuestro principal valor, a nivel cultural, por supuesto, pero también a nivel económico y de creación de empleo. ¿Qué pasos he dado? Lo más que se puede hacer: hablar con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y constantemente con el Consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Ellos saben de mi principal preocupación como alcalde. Le digo lo de antes: ahora, toca esperar.

P- En cuanto al turismo, sin duda el paso de la vuelta ciclista a España por Ciudad Rodrigo, será un buen escaparate a nivel mundial ante los medios de comunicación ¿Qué coste económico tiene este evento para las arcas municipales?

R- La Vuelta Ciclista a España vuelve a Ciudad Rodrigo después de 20 años. Han sido negociaciones muy intensas con la dirección de la Vuelta desde el Ayuntamiento y la Diputación. La etapa Viseu-Ciudad Rodrigo va a dar a Ciudad Rodrigo una publicidad incuestionable. Se trata de una etapa transfronteriza; media España y Portugal estará pendiente de ella. Ha sido una gran noticia. Ya en elecciones, como candidato a la alcaldía, tuve el compromiso del actual presidente de la Diputación, Javier Iglesias, de lograr que volviera a Ciudad Rodrigo. El apoyo económico será fundamentalmente de la Diputación. Al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, si le llega a suponer algo, será, en proporción, una cuantía asumible para el Ayuntamiento.

P- Palacio de los Águila: ¿Cómo son las relaciones con la Fundación Duques de Soria y el Ayto de Ciudad Rodrigo? ¿Tendrá novedades de exposiciones que atraigan turismo a corto plazo?

R- Desde que tomamos posesión, hemos querido trabajar por optimizar el Palacio de los Águila. Las negociaciones son buenas con la Fundación Duques de Soria. Daremos alguna noticia en breve al respecto para mejorar la utilización del Palacio. En este sentido tengo que apuntar que el Palacio está abierto más horas y días que nunca, por ejemplo, también los lunes, que antes cerraba. El Equipo de Gobierno tiene una apuesta clara por la cultura y, particularmente, por el Palacio de los Águila. Dos grandes exposiciones habrá a partir de enero en el Palacio, una de Lázaro Hernández, y otra, después, de Carlos García Medina. A ambos, de gran vinculación con Ciudad Rodrigo, quiero trasladarles el agradecimiento, porque Ciudad Rodrigo estaba en deuda con ellos.

P- Recientemente el Consistorio mirobrigense ha adquirido la colección de orinales de José María Pesetos por la cuantía de 85.000 € ¿La intención es recuperar ese dinero o es un gasto que se estima rentabilizar con creces en otros ámbitos?

R- La cultura es una inversión. La Exposición de los Orinales más o menos se ha venido sosteniendo hasta este momento con las entradas. Ciudad Rodrigo no podía dejarla perder. En este sentido, creo que es muy positivo el hecho de que ya para siempre sea propiedad de los mirobrigenses. A Ciudad Rodrigo se le identifica bastante con esta exposición. Intentaremos todavía darle más visibilidad. “Pesetos” era único, la exposición es única, y ésta nos hace únicos a los mirobrigenses.

P- ¿Seguirá en las instalaciones del Seminario?

R- En principio sí, siempre que no haya otros problemas legales sobrevenidos. Es el sitio más cercano a dos monumentos de referencia (la Catedral y la Muralla) y al Museo Catedralicio. El Seminario siempre da facilidades. Tenemos el plazo de un año para intentar firmar un nuevo convenio.

P- La iluminación Navideña este año ha sido ampliada involucrando a comerciantes, hosteleros y Ayuntamiento, sin duda ha sido una iniciativa “brillante” ¿Cuál ha sido la aportación económica de las arcas públicas?

R- La iluminación navideña ha sido un éxito. Se ha corrido la voz y nos han venido a visitar de muchos lugares para verla. Ciudad Rodrigo está más bonita que nunca. Evidentemente, la inversión será mayor que la de otros años, pero creo que ha sido un acierto. El coste final se verá cuando finalice la Navidad, el 6 de enero. Se ha vivido otro clima en Ciudad Rodrigo. Se ve a la gente disfrutar, especialmente a las familias con hijos. Ciudad Rodrigo es una ciudad, y es una ciudad comercial. No podíamos seguir con una Navidad tan pobre. Y los resultados están ahí: colas para hacerse una foto con la estrella del Ayuntamiento, y la Calle Madrid con un tránsito de gente fluido, mucho más que otros años. El comercio y los mirobrigenses están contentos. Otras zonas, como la Avda. de Salamanca, están espectaculares. Todo ha sido, también, gracias al apoyo del comercio, que ha realizado sus aportaciones económicas. Se comprueba que la unión entre el Ayuntamiento y el comercio es beneficiosa.

P- No cabe duda de que comercio y hostelería están por aportar ideas y hacer actividades tanto en Navidad como el resto del año, como hemos venido viendo con diferentes actos taurinos en diferentes barrios y pedanías mirobrigenses; Se suma este año una nueva en el barrio de Santa Ana, un evento taurino para el fin de semana de la festividad de San Sebastián. Un gran número de mirobrigenses se queja de que el día 20 de Enero la Fiesta se limita a una Procesión y un concierto.

¿Alguna idea por parte del Ayuntamiento que pueda sumar a las actividades de la Festividad de San Sebastián?

El día 20 habrá por la tarde un concierto de la Banda militar del Regimiento de Ingenieros Zapadores de Salamanca, a las 19.30 horas, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. En ese acto se homenajeará a Joaquín Sánchez, “Tato”, como “mirobrigense ilustre”. Es decir, actos el día 20, por la tarde, los habrá. Son actos culturales, muy importantes. Parece que estos actos tienen menos importancia que otros, y es todo lo contrario.

P- Unas palabras de aliento a los mirobrigenses para esta nueva era que acabamos de comenzar.

Que luchen por su ciudad para que siga teniendo futuro. Quiero dirigirme especialmente a los más jóvenes. Ciudad Rodrigo es un maravilloso municipio, con una actividad cultural, deportiva y social mucho mayor que la de otras localidades, incluso, con más habitantes que la nuestra. La clave está en la unión. Si las administraciones públicas, los empresarios y la sociedad civil, vamos de la mano, se cosecharán buenos resultados. El Ayuntamiento siempre estará apoyando. ¡Ánimo!