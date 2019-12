Casasola se encargará del encierro a caballo del Carnaval 2020, que finalmente no tendrá bueyada infantil

Viernes, 20 de diciembre de 2019

La comisión encargada de organizar el Carnaval del Toro 2020 mantuvo en la mañana del viernes una nueva reunión en la que se aprobaron más detalles de cómo serán las próximas fiestas grandes de Miróbriga. Por un lado, se aprobó por unanimidad que sea el Centro Ecuestre Casasola quien se encargue de la organización del encierro a caballo del Domingo de Carnaval, por un precio de 4.000€ más IVA.

Según explicó el presidente de la Comisión Taurina, Ramón Sastre, aún está por determinar el lugar de salida de este encierro, ya que “hay titulares de parcelas en la zona que piden unos requisitos” para autorizar el paso del encierro por sus terrenos y el Equipo de Gobierno “tiene que valorarlo”. Los astados del encierro a caballo, que serán utreros de la ganadería zamorana de Valleblanco, irán acompañados por bueyes de Casasola.

Mientras, el resto de bueyes del Carnaval 2020 pertenecerán a La Raya Dehesa S.L.U., según se aprobó también en la mañana del viernes. Este año, este contrato del servicio de bueyes incluye cubrir la capea que se desarrollará en la tarde del Domingo de Piñata en el Registro o en los Pinos.

Lo que no tendrá finalmente el Carnaval del Toro 2020 será una bueyada infantil, pese a que el Partido Popular lo llevó a una anterior comisión como tema ‘cerrado’ (lo había propuesto la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es, siendo recogida la idea por el Ayuntamiento, quién habría hecho de organizador colaborando la Asociación, que lo ha llegado a promocionar ‘intensamente’ en sus redes sociales).

Como se recordará, en aquella comisión la oposición mostró sus dudas en torno a la legalidad del evento (por la normativa vigente en Castilla y León en torno a la participación de menores en espectáculos taurinos, diferente a la de otras comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha donde sí se permiten las bueyadas infantiles), por lo que pidieron que los técnicos elaborasen un informe al respecto.

Según apuntó en la mañana del viernes el portavoz de IU-CR en Común Domingo Benito, “al parecer no hay informe”, pero en todo caso el alcalde Marcos Iglesias anunció que el evento “se va a dejar para repensarlo, porque no es un espectáculo taurino como tal, pero la participación de menores quedaría condicionada al consentimiento de los padres”, viendo complicado encontrar una forma para recabar ese consentimiento. En todo caso, indica que “seguiremos pensando”. Domingo Benito mostró su sorpresa en torno a estas declaraciones del alcalde porque, “para no tenerlo claro ahora, lo llevaron a una comisión anunciando que se iba a hacer”.

En la Comisión de la mañana del viernes se aprobaron varios contratos en torno al Carnaval 2020: la instalación de una barra de bar en el Pabellón de Conde de Foxá con motivo de los bailes de disfraces, que correrá a cargo de José Antonio Garduño Pacheco, que ha ofrecido 901€ (el precio de salida eran 900€); la carne de los astados, que se la lleva José Ángel Sánchez Garduño, tras ofrecer 2,11€ por cada kilo de canal (había otra oferta de Mozárbez de 2,10€ el kilo); y el montaje y explotación de la carpa del Paseo Fernando Arrabal, que lo hará Eventos Campo Charro, que ha ofrecido 3.006€ (6€ más que el precio de salida).

Hay que apuntar que el acto de presentación de los toros del Carnaval del Toro 2020 se desarrollará el sábado 4 de enero a partir de las 20.00 horas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal.