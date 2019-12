Cortada la Rúa del Sol por el derrumbe parcial de un edificio

Miércoles, 18 de diciembre de 2019

Desde última hora de la tarde del miércoles, la Rúa del Sol de Ciudad Rodrigo permanece cortada debido al derrumbe de un muro en el edificio que hace esquina entre la citada Rúa y la calle Agustín Triguito. Este edificio, de hasta cuatro plantas en su parte más alta, estaba en muy malas condiciones, y de hecho sus propietarios ya habían solicitado las licencias urbanísticas oportunas para proceder al derrumbe parcial del mismo (fue tratado en la Comisión de Obras del Ayuntamiento el pasado mes de noviembre).

Como decíamos, el derrumbe se produjo en la tarde del miércoles, acudiendo al lugar efectivos de guardia de los Bomberos y la patrulla de servicio de la Policía Local, así como el Jefe de la Policía, Narciso Caridad, y los concejales del Ayuntamiento Beatriz Jorge Carpio y Ramón Sastre. Entre todos se tomó la decisión de proceder a cortar la vía por motivos de seguridad ante el riesgo de que se produjesen más desprendimientos.

Aunque en un primer momento el corte de la vía tanto para peatones como para vehículos se limitó al tramo exacto donde está el edificio (por ejemplo, los vehículos que bajasen por la Rúa debían desviarse por la calle Arco), finalmente se ha decidido adelantar el corte para los vehículos a la confluencia de la Rúa con la Plaza Mayor, ya que este mismo jueves a primera hora una excavadora acudirá al lugar para proceder a derribar al edificio (en las imágenes que aparecen más abajo, tomadas hace unos días, se puede comprobar su mal estado).

A este corte temporal de la Rúa hasta que acaben los trabajos y se recupere la plena seguridad, hay que unir que justamente este jueves por la mañana comenzará el montaje en la Plaza Mayor de un Tren Trineo navideño. En concreto, esta atracción infantil estará situada en la parte superior del ágora, lo que hará que los vehículos no podrán aparcar en esa zona y tampoco podrán transitar por la misma (los que lleguen desde Julián Sánchez no podrán girar a la izquierda y los que lleguen por la calle San Juan no podrán girar a la izquierda).