Irueña, la música o Siega Verde, entre los temas explorados por el CEM en sus XII Jornadas

Sábado, 14 de diciembre de 2019

El salón de actos de la Casa Municipal de la Cultura de Ciudad Rodrigo acogió a lo largo del sábado la sesión de conferencias de las XII Jornadas de Historia y Cultura promovidas por el Centro de Estudios Mirobrigenses (CEM), que siempre son el leit motiv principal de este clásico encuentro anual. Este año, se pudieron escuchar un total de seis disertaciones, divididas en dos bloques.

Por la mañana, hubo 2, ambas a cargo de miembros del CEM. En primer lugar, intervino Carlos García Medina, quién explicó a todos los asistentes cómo es su serie pictórica Signos de identidad. Y posteriormente, Francisco Javier Morales Paíno rememoró cómo era, a nivel de paisaje, territorio y toponimia, el Castro de Irueña en el contexto primitivo de la repoblación en el área sur de Ciudad Rodrigo.

Mientras, el bloque de tarde incluyó 4 intervenciones. Para empezar, José Ignacio Martín Benito, presidente del CEM se fijó, dentro de los lugares y dehesas de la Tierra de Ciudad Rodrigo en el Fuente Roble del siglo XVI, hablando de sus propietarios, rentas, y el incendio de 1586. Le siguió Josefa Montero García, del Centro de Estudios Bejaranos, quién dio a conocer La música en la vida mirobrigense de antaño (1897-1920).

La tarde continuó con José Paulo Francisco, de la Universitat de Barcelona, quién presentó un trabajo titulado Os valores do patrimonio: uma investigaçao sobre os sítios pré-históricos de arte rupestre do Vale do rio Côa e de Siega Verde; y para cerrar la variada jornada, José Luis Francisco habló de Carazas. Nuevas evidencias de minería aurífera romana en la provincia de Salamanca.

Las XII Jornadas del CEM concluirán este domingo con una salida hasta la localidad portuguesa de Almeida, para descubrir en su Museo Histórico Militar la exposición titulada Almeida en las Guerras Peninsulares cuyos fondos pertenecen a José Ramón Cid Cebrián.