De Salamanca a Oporto en crucero

Viernes, 13 de diciembre de 2019

Querido lector, si has llegado hasta aquí es porque tal vez ya tienes la vista puesta en tu siguiente aventura y buscas algo diferente. ¿Cierto? El mercado empieza a estar saturado de opciones y es complicado elegir. Por ese motivo, nosotros te recomendamos un espectacular crucero que recorre el Valle del Duero y Salamanca.El trayecto es a través de lo que denominados Duero Portugués . Una joya escondida entre tierras que prometemos que te va a dejar sin palabras. Existen diferentes compañías ofreciendo este servicio y cada una de ellas, puede variar un poco pero por lo general todas realizan un trayecto similar.. El itinerario Empieza y finaliza en Oporto, pasando por Régua y Vega de Terrón.Si no has realizado nunca un crucero, no te preocupes porque este tipo de viaje está organizado. Así que deja las preocupaciones en casa. Normalmente tras el embarque, tienes tiempo para acomodarte en tu camarote. Después te presentarán a la tripulación y te hablarán sobre normas de seguridad que hay que seguir.Este, es un crucero peculiar. Está en tu decisión el querer o no realizar las actividades que proponen. Así que dentro de la organización en la que se compone un viaje en crucero tienes bastante libertad y eso nos encanta. El primer, por ejemplo, tras el embarque y la charla tendrás la oportunidad de recorrer Oporto iluminado.El segundo día irás de. Empezarás el día con una visita guiada por las calles de Oporto a la luz del día. Así que lleva contigo tu cámara y no dejes escapar cada recoveco de esta preciosa ciudad. Como curiosidad te hacemos saber que el casco antiguo de Oporto es reconocido está declarado como patrimonio mundial por la. ¿Lo sabías?También puedes animarte y reservar una excursión en el precioso tranvía de Oporto que te llevará hasta la desembocadura del río Duero. Finalmente regresarás al barco que te llevará a Régua mientras disfrutas de una noche de animación.El tercer día, es el más cañero. Visitarás la ciudad dellena de una arquitectura que te sorprenderá, pasearás por los Jardines del Solar de Mateus y finalmente navegarás hacia los famosos viñedos de Oporto hacia Vega de Terrón , Salamanca.El cuarto día, lo pasarás descubriendo Salamanca. También puedes recorrer la ciudad en bicicleta y darle un poco de chispa a tu viaje. Los principales atractivos turísticos son la catedral y la universidad, una de las más antiguas del mundo.Acaba el día con la noche de gala y déjate llevar por las actividades organizadas en tu barco en esta noche especial.El penúltimo día, piérdete en pleno corazón de la región vinícola más antigua del mundo. Visitarás Senhora da Ribeira, Reffadosa, Folgosa y Leverinho. Disfruta de los paisajes salvajes a lo largo de este día, será precioso.Y como todo lo bueno se acaba, llega el final de esta aventura. Navegarás de Leverinho a Oporto y tras el desayuno se realizará el desembarque.Es un tipo de viaje distinto que si tienes ganas de algo diferente, no lo dudes y reserva ya.