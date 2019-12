Un total de 114 personas lucharán finalmente por las 2 plazas de turno libre vacantes en la Policía

Lunes, 2 de diciembre de 2019

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha hecho públicos los listados definitivos de admitidos y excluidos al proceso selectivo puesto en marcha para cubrir 3 plazas de agente vacantes en la plantilla de su Policía Local. Como publicamos en octubre, hasta el Consistorio llegaron las solicitudes de un total de 128 personas, de las cuales serán finalmente candidatas 116.

Por un lado, se ha confirmado a los 2 únicos aspirantes al proceso selectivo abierto para cubrir 1 plaza mediante turno de movilidad (es decir, agentes de otros lugares que quieren trasladarse a Ciudad Rodrigo). Y por otro lado, finalmente ha quedado en 114 la lista de admitidos a las 2 plazas de turno libre, a las que podía optar cualquier persona (obviamente cumpliendo una serie de requisitos).

Respecto al listado inicial, la cifra de aspirantes admitidos a las plazas de turno libre ha aumentado (en principio eran 109), ya que se han admitido los recursos presentados por 5 de las personas que habían sido inicialmente excluidas, al poder justificar o el pago de las tasas o el motivo que les excluye de tener que pagarlas. Asimismo, se han admitido varios recursos más en torno a errores en apellidos o en el DNI en el listado oficial de admitidos.

Únicamente se ha desestimado uno de los recursos presentados, perteneciente a una persona que no ha cumplido a tiempo el requisito de disponer de los carnets de conducir exigidos (A2 y B). Por lo tanto, la cifra final de excluidos se queda en 12 personas, por no tener esos carnets, por no haber pagado las tasas de examen (que son de 20,25€), o por presentar la solicitud fuera de plazo.

Los listados definitivos de admitidos y excluidos se pueden consultar en este documento: https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2019/12/LISTADO-DEFINITIVO-POLICIA.pdf.

> ¿Cómo será el proceso de selección?

Los 114 admitidos al proceso para las 2 plazas de turno libre (97 chicos y 17 chicas) iniciarán el proceso selectivo el 19 de diciembre, con la realización de las pruebas físicas. Los aspirantes deberán presentarse a las 8.30 horas en la piscina municipal de Garrido de Salamanca capital.

En una misma mañana, se realizarán todas las pruebas de la fase de aptitud física: salto de longitud (para medir la potencia del tren inferior), lanzamiento de balón medicinal (para medir la potencia del tren superior), carrera de 60 metros lisos (velocidad), carrera de 1.000 metros lisos (prueba de resistencia muscular) y una prueba de 25 metros estilo libre de natación.

Los que superen esa fase de aptitud física podrán participar en la siguiente, en la que se evaluarán sus conocimientos, con un examen de 50 preguntas tipo test, y con el desarrollo de un planteamiento de ejercicio práctico, todo ello extraído del temario que figura en las bases, compuesto de un total de 49 temas, los 6 últimos de ellos de asuntos de Ciudad Rodrigo, desde el callejero a la ordenanza de tráfico.

La tercera prueba será la de aptitud psíquica, donde los aspirantes contestarán varios cuestionarios ajustados a los requerimientos del puesto, para comprobar el razonamiento verbal, razonamiento abstracto, rapidez y precisión perceptiva, atención y resistencia a la fatiga, agilidad mental, memoria visual, autocontrol, estabilidad emocional, capacidad empática y de manejo en la relación interpersonal, seguridad en sí mismo, sentido de la disciplina, autoridad, trabajo en equipo, sociabilidad, iniciativa, objetividad y automotivación.

La cuarta y última prueba será el reconocimiento médico, que incluirá todas las pruebas que se consideren oportunas, incluido análisis de sangre y orina, o pruebas radiológicas. Concluidas todas las fases, el tribunal del proceso publicará la relación de todos los aspirantes aprobados, elevando la propuesta de los que deben realizar el curso selectivo de formación organizado por la Escuela Regional de Policía Local.