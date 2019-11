El concejal responsable de La Covatilla responde en Pleno a la moción interpuesta por PP y Tú Aportas

Viernes, 29 de noviembre de 2019

La moción conjunta presentada por el Grupo Municipal Popular y Tú Aportas para que compareciera en Pleno el concejal responsable de La Covatilla, José María Muñoz Acha, con el fin de pedirle explicaciones sobre las gestiones que se están llevando a cabo para la apertura de la estación de esquí, no han servido para clarificar mucho la situación en la que se encuentra y tampoco cuándo se podrá abrir este año, pese a que el Concejal ha señalado que la intención del equipo de Gobierno es abrirla el próximo Puente de la Constitución, es decir, la semana que viene.

Se ha dejado constancia, por parte de los grupos de la oposición que ha habido días que se ha podido fabricar nieve y no se han aprovechado y que las instalaciones de cafetería y restaurante se han podido abrir los dos últimos fines de semana, dada la cantidad de personas que se han acercado hasta allí para disfrutar de la escasa nieve que había, pese al cartel que indicaba ‘carretera cerrada’.

Muñoz Acha ha informado que en estos momentos se está haciendo la prueba de carga del telesillas, con los elementos de pesaje para la revisión anual, por lo que no habría podido abrirse como en otras estaciones, aunque hubiera nevado en abundancia, lo cual hace pensar que las labores de acondicionamiento están retrasándose esta temporada.

El Concejal ha respondido a algunas de las preguntas del resto de la oposición reiterando que se encontraron la estación en mal estado cuando tomaron posesión de su cargo, cerrada desde el mes de febrero en que finalizó la temporada y que desde entonces se han revisado ocho pilonas el con material nuevo y sin desembalar e incluso con el albarán de la compra de los elementos que había que cambiar, adquirido por el anterior equipo de Gobierno.

José María Muñoz, ha reiterado, en numerosas ocasiones durante su intervención, que no ha sido el equipo socialista el que cerró la estación en verano, sino que estaba cerrada desde febrero, sin embargo, los meses de actividad veraniega en las instalaciones siempre han sido julio y agosto, sin que haya aclarado las causas de no haberla abierto, más allá de insistir en que las labores de mantenimiento deberían haberse dejado hechas por el anterior equipo de Gobierno en los meses de febrero a junio. En este sentido, el Grupo Popular ha señalado que precisamente el retraso en las labores de mantenimiento de esta temporada de nieve se debe a dicho cierre durante el verano, ya que los mismos trabajadores que se encargaban del parque de verano, eran los que ya en esos meses comenzaban con el mantenimiento.

El Concejal ha informado que el Ayuntamiento ha comprado tres cañones de unos 50.000 euros cada uno, que aún no han comenzado a utilizarse, tiene proyectado un nuevo telesquí denominado ‘Regato del Oso’ de 380 metros y otro de 315 metros denominado ‘Risco del Águila, ambos serán instalados en la zona de debutantes y un nuevo parque de nieve, así como cañones para innivar que cubran las zonas bajas de la estación, todo esto dentro del plan ‘Objetivo Estación 22’ que prevé la ampliación de la estación en la parte de debutantes. Además se proyecta aumentar la reserva de agua y capotar la cinta de debutantes, adquirir una nueva máquina pisanieves y modificar la depuradora de aguas residuales

El Concejal responsable de La Covatilla ha manifestado que la estación de esquí es un tema que el nuevo equipo de Gobierno siempre ha defendido y ha considerado de máxima prioridad para el desarrollo turístico de la ciudad y de la comarca, por eso a primeros de noviembre se ha acudido al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León con un plan de viabilidad, un primer documento basado en los informes favorables de la declaración de impacto ambiental, en el que se recoge, además de la ampliación antes citada, la diversificación de la estación con el nombre de ‘Objetivo Estación 12/12’ en el que se proponen actividades relacionadas con el parapente, rocódromo, senderismo, senderismo turístico y bike park con obstáculos móviles, como hasta ahora, para no dañar las pistas.

A pesar de que Muñoz Acha ha reiterado en numerosas ocasiones el estado lamentable en el que su equipo se ha encontrado las instalaciones de la estación, parece que 657, 25 € gastados en modificar la depuradora de aguas residuales, los 48.000 euros en piezas para arreglar los cañones, que ha informado que están pedidas por lo que aún no se pueden utilizar; la reparación de las máquinas pisanives y la limpieza de la cafetería y restaurante, son gastos propios del mantenimiento que se lleva a cabo al finalizar cada temporada. Lo cual no parece mucho, teniendo en cuenta que hay una subvención de cuatro millones de euros para invertir en La Covatilla.

Según el informe expuesto en el Pleno, el día 18 de agosto comenzaron a trabajar los dos primeros trabajadores contratados en La Covatilla, desmontando balancines y poleas del telesillas para comenzar a sustituirlos, después, el 17 septiembre, se contrata al Responsable de Explotación a través de un contrato menor, algo que ha sido bastante criticado por haber tenido a los dos primeros trabajadores haciendo labores sin la dirección de ningún responsable técnico hasta un mes después.

También han estado contratados dos administrativos que tienen como función coordinar a monitores y alumnos de la escuela de esquí, cuando ni siquiera se ha abierto la estación y por tanto no funciona la escuela, sin embargo el Concejal ha aclarado que ambos están haciendo un trabajo de atención al público y contestando los más de 3.000 mensajes de usuarios que pedían información sobre la estación.

También se ha informado que nada más tomar posesión, el equipo de Gobierno mantuvo reuniones con una empresa puntera en el sector de la nieve a nivel internacional y se barajó la posibilidad de poner la estación en sus manos, pero esta empresa sólo ofreció un plan para que el Ayuntamiento lo llevara a cabo, aunque sin garantizar poder iniciar la temporada bajo su gestión.

El Grupo Popular se ha manifestado poco satisfecho con las explicaciones del Concejal responsable de la estación, que no ha contestado a muchas de sus preguntas por considerar que no han sido presentadas por escrito en tiempo y forma, quedando aplazadas para el pleno de diciembre y le ha recriminado la campaña de desprestigio contra la seguridad de las instalaciones, manifestando que el PP puede presentar todas las inspecciones favorables que la estación ha pasado en estos cinco años de gestión municipal bajo su Gobierno. Alejo Riñones, portavoz del Grupo Popular, ha manifestado que al nuevo equipo le ha cogido el mal tiempo sin estar preparado y le ha animado a trabajar por lo que considera que es el mejor plan de empleo que tiene la ciudad, que da trabajo directo a unas 70 personas y ayuda al sostenimiento de numerosos negocios de la ciudad y la comarca. Les ha recriminado que el anunciado Plan de Choque “no ha consistido en otra cosa que en la limpieza de la cocina y el restaurante” y que no se ha comenzado aún con la comercialización de los forfaits.

Ciudadanos ha pedido paquetes turísticos que se vendan en comercios y establecimientos hosteleros y de restauración, así como la creación de una mesa de seguimiento en la que estén representados todos los sectores implicados, para que sirva de consejo asesor a la hora de tomar decisiones sobre La Covatilla.

Tú Aportas ha apostado por una gestión mixta de la estación, para la toma de decisiones rápidas, una gestión que se lleve a cabo por una empresa privada con profesionales bajo el auspicio de la administración pública, para que se hagan estudios de debilidades, fortalezas y oportunidades, que ayuden en la toma de las mejores decisiones para el desarrollo de la estación de esquí.