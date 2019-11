El Pleno de la Diputación rechaza la moción de Bautista para la gestión municipal del ‘Camino de Hierro’

Viernes, 29 de noviembre de 2019

Tampoco se aprobó la propuesta de la reinversión en la comarca de los beneficios generados en Vega Terrón

Las mociones presentadas al pleno celebrado ayer en la Salina por el diputado provincial por la comarca de Vitigudino, José Francisco Bautista, no encontraron el apoyo del resto de los grupos politicos. Ni PP, ni PSOE ni Ciudadanos apoyaron las propuestas de Bautista, miembro del Grupo no adscrito. "La postura del PP es la esperada despues de más de 30 años de gobierno para llegar a donde nos han traído, si bien no por esperada es comprensible, pero especialmente dificultosa de entender es la postura de CS y del grupo PSOE, el primero votando en contra de las dos y el PSOE con su abstención", manifiesta Bautista. "Ha sido un pleno de los mas decepcionantes que he vivido en la Diputación, pues son temas muy importantes para la comarca de Vitigudino, pero también para la provincia, y han sido incapaces de ver lo positivo de ellos para todos", añade.

En una de las mociones presentadas al pleno ordinario de noviembre, el diputado por la comarca de Vitigudino proponía "la creación de una figura administrativa para la gestión integral de la vía, del denominado 'Camino de Hierro', que englobe a los ayuntamientos afectados por el tramo rehabilitado (La Fregeneda e Hinojosa de Duero) y a la propia Diputación de Salamanca, a la cual se puedan sumar nuevos socios en un fututo". Para José Francisco Bautista "no tiene sentido que 2 años y medio después de estar rehabilitada la vía férrea y después de haberse gastado más de 1 millón de euros en los 17 últimos kilómetros, ni el PP y ni los demás quieran dar una salida rápida, eficaz e interesante para la comarca a ese BIC que es la línea férrea la Fuente de San Esteban- La Fregeneda-Vega Terrón- Barca d’Alva". EL PP manifestó en el pleno estar a la espera de la resolución del actual procedimiento de adjudicación de la explotación del Camino de Hierro -concretamente está a la espera de estudiar la documentación presentada por la cuarta y última de las empresas seleccionadas en la convocatoria y ver si cumple con lo exigido en el pliego de condiciones, o no como las tres empresas anteriores-. Por su parte "PSOE y Ciudadanos expresaron argumentos peregrinos", según Bautista.

Reinversión de los beneficios de Vega Terrón

Tampoco encontró apoyo la moción presentada por el diputado de Vitigudino recogiendo una propuesta de reinversión de los beneficios económicos generados a la Diputación Provincial por el muelle de Vega Terrón (155.00€ en 2018). "Es incomprensible que no vean la necesidad de realizar inversiones en esta comarca, de reinventir los euros escasos que se generan en ella y, al fin y al cabo, intentar paliar la falta de desarrollo", afirma Bautista.

"Cabe preguntarse qué les hemos hecho los ciudadanos de la comarca de Vitigudino y especialmente del Abadengo a estos grupos políticos para oponerse sin sentido y con argumentos peregrinos a unas mociones, que lo único que buscan el desarrollo turístico y promocional de una comaca que es la que mayores activos y más importantes cuenta de la provincia y posiblemente de Castilla y León y están empeñados en no ver y no dejar ver", manifiesta el diputado y alcalde de Hinojosa de Duero. "Quizá Ciudadanos haya perdido el norte por el último batacazo electoral que ha recibido o influidos por algunos fichajes en algunos pueblos, que basicamente funcionan a base de ocurrencias y quizas 'mis compañeros' del grupo socialista estén más preocupados por 'las jubilaciones' que por ejercer una labor política sensata, razonable y buscando el desarrollo en todas las comarcas de la provincia", añade, el diputado, que aún confía en que "reflexionen de cara al futuro inmediato y que todo se vertebre en favor de la comarca más desfavorecida de la provincia".