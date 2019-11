))) El 3º Día [25 NOV] Otro fin de semana sin parar

Lunes, 25 de noviembre de 2019

España se proclamó en la jornada del domingo campeona del torneo de selecciones que se ha disputado durante la pasada semana en Madrid, que ha recibido el nombre de ‘Copa Davis’, aunque esa competición poco o nada se parece a lo que fue ‘toda la vida’ la Copa Davis. En todo caso, España acumula 6 ensaladeras, todas ellas en lo que va de este siglo. La primera se consiguió hace 19 años, en aquella emblemática final del Palau Sant Jordi que se resolvió con el punto que aparece en este vídeo.

| MOMENTOS FDS

- Sin parar : Una vez que han comenzado los Juegos Escolares de la Diputación de Salamanca, hay unos cuantos jugadores del III Columnas que tienen trabajo doble los fines de semana, con esos Juegos Escolares y las competiciones federadas, como los jugadores que aparecen en las imágenes, la mayoría del Alevín B, que pese al ‘cansancio’ no paran quietos, jugando por ejemplo en la tarde sabatina un partido extra en la pista del parque de la calle Hermanos García Carraffa.

- Cambio de look : En los últimos minutos del encuentro entre Miróbriga Futsal y Aldeadávila de la tarde del sábado en el Pabellón Eladio Jiménez, los locales pusieron portero-jugador, rol que asumió Motta colocándose una sudadera que coincidía en color con la indumentaria del árbitro. En un visto y no visto, éste se cambió de look para los instantes finales.

- Cambio de posición : Hablando de cambios rápidos, en la tarde del sábado en los Campos de Toñete Omar pasó en minutos de estar dirigiendo al Benjamín del Ciudad Rodrigo a ponerse la camiseta de juego para saltar al campo con el Senior B. Mientras, el domingo, en Conde de Foxá, en los más habituales cambios de roles del III Columnas, Fita finalizó el partido del III Senior (en el que estuvo como jugador) para situarse como árbitro del primer encuentro del Trofeo Diputación que se jugó a continuación.

- El marcador más rebelde : Durante el encuentro entre Miróbriga Futsal y Aldeadávila FS, el marcador se mostró algo rebelde. Al principio, la mesa no atinó a poner los goles, y solo estaba subiendo las faltas, hasta que parece que le cogió el truquillo a todo. Sin embargo, unos minutos después, en los compases finales de la primera parte, el propio marcador se rebeló, ‘yéndose a negro’.

- Arriba y abajo : En el duelo de juveniles de la tarde sabatina en Conde de Foxá entre III Columnas y River Zamora FS, una aficionada zamorana destacó por sus voces, tanto por el volumen como por los aspavientos y por ciertos comentarios. Por ejemplo, en un momento dado le dijo a sus jugadores: “levantar la cabeza para arriba”.

- Los palomeros : Cuando el Benavente ya iba ganando en la tarde del domingo en el Francisco Mateos al Ciudad Rodrigo, uno de los defensas le dijo a algunos compañeros que estaban bastante tiempo en campo mirobrigense: “¡de palomero, como en el patio del colegio!”, o “¡2 ahí arriba, qué pintáis, que vamos ganando!”

- Sentimiento tomatero : El Benavente se desplazó a Ciudad Rodrigo con un autobús serigrafiado con el escudo del equipo, sus patrocinadores, y también este mensaje, que supongo que hará referencia al color de su camiseta:

- Rematando el finde : El fin de semana deportivo en Ciudad Rodrigo se cerró con dos partidos del Trofeo Diputación de Fútbol Sala en el Pabellón de Conde de Foxá, entre cuyos espectadores estuvo este grupo:

