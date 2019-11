Salamanca, pistoletazo de salida de la ruta ciclista Moving for Climate Now con rumbo a la COP25 de Madrid

Lunes, 25 de noviembre de 2019

Un equipo de ciclistas ha partido desde la Plaza Mayor teniendo como destino la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

El equipo Moving for Climate NOW acompañado de Rubén Rodríguez, Miryam Rodríguez, Ana Belén Ríos, Carlos Sallé y Miguel Calvo.

La plaza Mayor de Salamanca ha sido el escenario elegido para el pistoletazo de salida de la marcha ciclista Moving for Climate NOW, impulsada por Iberdrola con el respaldo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) y de la COP25, que arranca ya su quinta edición.

El equipo, que ha comenzado hoy a pedalear en bicicleta eléctrica desde la capital charra, recorrerá 500 kilómetros hasta llegar el próximo domingo 1 de diciembre a Madrid, en vísperas del comienzo de la Cumbre del Clima (COP25) en la ciudad. Allí entregarán su Manifiesto para luchar contra el cambio climático, en el que se exponen, punto por punto, los principios fundamentales sobre los que este equipo considera que hay que actuar para afrontar los retos del clima y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

Al evento de esta tarde han asistido, además de la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez; el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León; Rubén Rodríguez; la vicerrectora de Estudiantes de la USAL, Ana Belén Ríos, y el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola, Carlos Sallé.

Moving for Climate NOW está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Especialmente, esta iniciativa está directamente vinculada con el objetivo 13 -acción por el clima- y el 17 -alianzas para lograr los objetivos-. Asimismo, contribuye a los puntos 5 -igualdad de género- y 7 -energía asequible y no contaminante-. La marcha ha verificado el cálculo de sus emisiones con CeroCO2 y ha compensado su huella de carbono a través de la compra de créditos de carbono en las plataformas Climate Neutral Now de Naciones Unidas y CeroCO2.

Se trata de la quinta edición de esta propuesta, con un equipo cliclista que ha recorrido ya más de 3.700 kilómetros desde la primera edición, que les llevó de Bilbao a la COP21 de París. Posteriormente, llegaron hasta la COP22 de Marrakech desde Sevilla, a la COP23 de Bonn desde París y a la COP24 de Katowice (Polonia) desde Viena.