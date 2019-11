Manuel Pérez de Burgos recibe un homenaje sorpresa en el concierto de la Banda que dirige

Viernes, 22 de noviembre de 2019

En plena jornada de conmemoración de la patrona de la Música, Santa Cecilia, el Teatro Nuevo Fernando Arrabal albergó a última hora de la tarde del viernes el clásico concierto que ofrece cada año con motivo de esta festividad la Banda Municipal de Música que dirige Manuel Pérez de Burgos. Además de desarrollarse en la propia jornada de Santa Cecilia, este concierto tuvo como matiz especial este año el homenaje sorpresa que le brindó el Ayuntamiento en la recta final a Manuel Pérez de Burgos.

El recital de la Banda de Música, en el cual el Teatro Nuevo tuvo una entrada media, incluyó las siguientes piezas: El poeta de la sierra, de Hilario J. Ceballos; La del manojo de rosas, de P. Sorozabal; La canción del olvido, de J. Serrano; Jezabel, de Tomás Olcina; Moment for Morricone, de Morricone; Abba Gold, de Ron Sebreg; y The Lord of the Rings, de Howard Shore.

Este sábado se completarán las actividades preparadas por la Delegación de Cultura en honor a Santa Cecilia con la proyección a partir de las 20.00 horas de la película Zaniki, dirigida por el salmantino Gabriel Velázquez y protagonizada por el Grupo Mayalde, en la cual se hace una reivindicación de los valores de la tierra charra. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.