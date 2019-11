La Asamblea comarcal de Cruz Roja Vitigudino y la Biblioteca Municipal celebran el Día Universal del Niño

Miércoles, 20 de noviembre de 2019

Con motivo de la celebración este miércoles del Día Universal del Niño, el grupo de escolares que participa en el programa ‘Promoción al éxito escolar’, de Cruz Roja, participaron en una actividad en la que pudieron adentrarse en el mágico mundo de los libros. Promovida por la Asamblea Comarcal de Cruz Roja de Vitigudino y la Biblioteca Municipal, niños y niñas compartieron experiencias y pudieron sumergirse en el fantástico y creativo mundo de la literatura.

Como explicaba la presidenta de la Asamblea Comarca de Cruz Roja Vitigudino, Adela Prieto, el Proyecto ‘Promoción al éxito escolar’ tiene como finalidad “ayudar a aquellas niñas y niños que, por cualquier circunstancia de vulnerabilidad, necesitan un apoyo en los estudios y que de este modo puedan superar su trayectoria escolar sin ningún bache”.

Este programa se desarrolla en Vitigudino cada lunes y miércoles de la semana, además de en la localidad de Lumbrales, dando así una mayor cobertura al amplio territorio en el que actúa la Asamblea Comarcal de Cruz Roja.

Recogida de juguetes

Por otro lado, ante la proximidad de las fiestas de Navidad y la puesta en marcha -un año más– de la campaña de recogida de juguetes por parte de Cruz Roja, Adela Prieto hacía un llamamiento, en este Día Internacional del Niño, a todas las personas y empresas de la comarca de Vitigudino “para que colaboren, en la medida que puedan, en la Campaña de recogida de Juguetes”, recordando que estos serán destinados a niños y niñas pertenecientes “a la familias más vulnerables de nuestra comarca, y que en estos días, tanto Papá Noel como los Reyes Magos, nos han pedido la colaboración de todos”.

Sobre el desarrollo de anteriores campañas, Adela Prieto recordaba que en 2010 cerca de 14.000 niños y niñas de nuestro país recibieron juegos y juguetes, gracias a la comprensión y solidaridad de cada vez más personas buenas. El año pasado fueron más de 50.000 las niñas y niños que alegraron sus caritas con la presencia de Papá Noel y los Reyes Magos”.

Adela Prieto recordaba que los juguetes deben ser nuevos, no bélicos, no sexistas y sostenibles, destacando que esta es una excelente oportunidad de actuar “para que la infancia de nuestra comarca tenga la misma ilusión y las mismas oportunidades en todos los hogares”.

Por exigencias de Papá Noel y lo Reyes Mayos los juguetes se recogerán en la sede de Cruz Roja Vitigudino en la carretera de circunvalación (antiguo silo), de 9.00 a 14 horas.

DÍA DE LA INFANCIA

Por Raquel Bernal*

Hoy es el día de la infancia y al recordar la mía, me he emocionado pensando en la felicidad de aquella época de mi vida.

Fue una etapa increíble, llena de juegos, de familia, de muchos días con amigos, de cuantioso tiempo en la calle disfrutando al sol, sin grandes lujos ni posesiones, sin vacaciones en la playa, que nunca ansié…

La recuerdo como una época mágica, donde casi todo era bueno, en mi memoria no se grabaron cosas malas, aunque no dudo que las hubiera, pero el peso de las buenas es más grande y no dejan espacio para las menos buenas.

En definitiva, me considero una persona afortunada con una infancia cargada de momentos alegres y así la evoco yo, una infancia muy alegre.

Todos hemos sido niños –algunos afortunados lo siguen siendo a pesar del paso de los años–, y lo más probable es que nuestra niñez haya marcado lo que somos actualmente, dejando huella para el resto de nuestra vida.

Por eso hoy, día del niño, quiero pedir a todas las personas que están leyendo estas palabras, que traten a los niños con mucha delicadeza, que piensen que lo que están viviendo hoy los marcará para mañana, que tengan en cuenta su vulnerabilidad, su fragilidad; que son seres endebles, que necesitan una sociedad que los cuide, los proteja y los prepare para ser personas fuertes, resilientes y preparadas para la vida; que todos debemos velar porque los derechos del niño se respeten y se cumplan.

Todos y cada uno de ellos, como el derecho a la igualdad, sin ningún tipo de distinción, tienen derecho a jugar, a no trabajar, a una protección especial que garantice su desarrollo físico, social y mental; derecho a un nombre y nacionalidad; a la alimentación, vivienda y asistencia médica adecuadas; a la educación; el derecho a la comprensión, al amor y al buen trato; a una educación gratuita; a la protección ante el abandono, la crueldad y la explotación…

Y uno más que añadiría yo, el derecho a que todos los niños del mundo, cuando lleguen a la edad adulta y piensen en su infancia, se emocionen y sea por recordarla con alegría. Ojalá.

*Responsable de la Biblioteca Municipal