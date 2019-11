El Trail La Covatilla se incorpora a las Skyrunner National Series 2020

Martes, 19 de noviembre de 2019

En su afán por consolidarse como una de las mejores pruebas de montaña del calendario nacional, el Ultrail La Covatilla da un paso más la próxima temporada al incorporarse al circuito de las Skyrunner National Series Spain and Andorra, una selecta liga de carreras que integra las 7 mejores pruebas de skyrunning de la Península Ibérica. Lo hará con la modalidad Trail La Covatilla, de 40 kilómetros de distancia y 2.450 metros de desniveles positivos, una carrera que ofrece espectaculares paisajes a los participantes combinando zonas de tramos técnicos como Las Lagunas del Trampal y Hoya Moros con otras más amables que permiten a los atletas rápidos alcanzar ritmos veloces. Todo el perfil transcurre entre los 1.000 y los 2.500 metros de altitud y la salida y la meta se ubican en la localidad de Béjar, provincia de Salamanca.

El Trail La Covatilla no solo se integrará en las Skyrunner National Series Spain and Andorra como una prueba más, sino que además otorgará una bonificación del 20% en la puntuación de los atletas al convertirse en la última y decisiva carrera del circuito. Un aliciente que a buen seguro llevará a corredores de primer nivel nacional a dar lo mejor de sí mismos en la Sierra de Béjar. El resto de carreras que completan el circuito del calendario 2020 son: Marató de Montserrat, Tenerife Bluetrail, Buff Epic Trail, Skyrace Comapedrosa, Cursa per Muntaya Vistabella y Montlude Skyrace.

La V Ultrail La Covatilla se celebrará el 3 y 4 de octubre de 2020

Asimismo, la quinta edición del Ultrail La Covatilla ya tiene fecha de celebración confirmada para el próximo año, el fin de semana del 3 y 4 de octubre. Se adelanta así unos días al espacio que habitualmente ocupaba en el calendario. No está previsto que el progama del evento sufra cambios importantes, por lo que una vez más se realizarán las tres modalidades clásicas con los mismos recorridos y puntos de paso: X-Cross (17 km), Trail La Covatilla (40 km) y Ultrail La Covatilla (80 km). El periodo de inscripciones a esta quinta edición se abrirá en el mes de mayo y el cupo de dorsales disponible será de 200, 300 y 200 respectivamente.