Una mañana de impresión

No es que quiera escaparme de la política, pero casi, aunque es difícil. Un día de esta semana, en Madrid, caminando hacia el Museo Tyssen, a la altura de Caixafórum un guardia me “detiene” (en el buen sentido), puesto que solo trataba de anunciarme que por esa acera no podía avanzar, sino que debería tomar un atajo por la calle paralela a la Castellana, o sea, calle La Alameda.