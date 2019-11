Nueva mañana de cine en el Teatro con los alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

Las sesiones mañaneras de cine en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de la mano del Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo continuaron en la jornada del miércoles con la asistencia de alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, un día después de que lo hicieran alumnos de 1º a 3º de la ESO.

Los que acudieron en la mañana del miércoles disfrutaron de un total de 5 cortometrajes, que totalizaban 1h.9’ minutos de duración. Esos trabajos fueron: Les enfants du rivage, Los hombres de verdad no lloran, Mi querido balón, The theory of sunset y Cocodrilo. Este jueves se completarán las sesiones para escolares del FICEE 2019 con la participación de alumnos del Colegio Miróbriga.

La jornada de este miércoles del Festival tiene una sesión de tarde: a las 20.00 horas, el Teatro Nuevo acogerá un cine-fórum de entrada gratuita en el que serán protagonistas Historias de mujeres. En concreto, se proyectarán los trabajos Mujeres de cine, Una mujer feliz, Cocodrilo y Cerdita, tras los cuales habrá un debate.