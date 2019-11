Malus Resultados

Señor Word, no nos corrija y deje ese “malus”, por favor. Lo de Resultados, mejor en mayúscula, pues mayúsculos fueron los despropósitos políticos cometidos por el señor de Ciudadanos. Y no es que nosotros queramos mal a don Albert, no es eso, pero a pesar de que haya intentado blanquear sus equivocaciones con una elegante despedida, no resulta fácil de blanquear la memoria de todo un pueblo.

Esperamos que anoche usted, señor Rivera, haya disfrutado de un placentero sueño en el que se repitieran sus 57 diputados de abril, que unidos a los del PP y a Vox, con sus 88 y 52, respectivamente, se hubiera convertido en cuasi presidente. ¡Qué gozada! ¡Mayoría absoluta y sobrada! Quizá esto coincidiera con sus cálculos previos a la jornada electoral. Y hasta, seguro de sus 57 votos, temiera que pudieran fallar los de PP y Vox. Disculpe, pero usted ha pecado de ingenuidad. La derecha de toda la vida se acicala, va a misa y después acude a votar en tromba. Además, es lista y se pregunta para qué votar a la fotocopia si pueden votar al original.

Su partido hasta el 28 de abril era un partido de centro, o al menos así lo creyó una gran parte del electorado, ¿por qué la pifió? ¿Qué necesidad tenía usted de pasar por la derecha a PP y a Vox? ¿Quién le aconsejó llamar “banda” al Partido Socialista? ¿Por qué cuando le preguntaban sobre el paro usted contestaba 155? ¿Y qué sentido tenía el vídeo del perrito? ¿En ello se basaba su sensibilidad? ¿Y el cascote que llevó al debate? ¿Qué significaba? ¿Debía el señor Sánchez combatirlo a cañonazos? Además, si usted estaba temeroso de que el señor Sánchez terminara negociando con los independentistas, ¿por qué no le ayudó? No sabemos, estos son unas preguntas de ejemplo… ¡Vamos, que los resultados (10 diputados) no son malos para los despropósitos cometidos!

Mire, a nosotros no nos gusta hacer leña del árbol caído, pero alguien tiene que decir la verdad, y usted, presuntamente disfrazado de Rosa Díez -¿gregario de Casado en las últimas elecciones?-, no debería volver a la política. Esto por responsabilidad, señor Rivera, pues quien sumaba con el Partido Socialista, y con una situación idónea en el espectro político, nunca debería haberse marchado de vacaciones en agosto con su compañera y anteponer su orgullo (corríjanos si no) a negociar ese Gobierno moderno que necesitaba nuestro país. (Un gran sacrificio por el que hubiera tenido que pasar Pedro Sánchez sí o sí).

Sentimos decir todo esto, pero nosotros no estamos aquí para exponer lo que ya han dicho otros, y a usted, señor Rivera, bien poco se le está señalando. Quizá ocurra que nosotros, jóvenes veteranos, vengamos de otra época, y al ser los politólogos de nueva hornada (bajo esta denominación usted tiene futuro en TV), sufrimos contagio de épocas pasadas, otros tiempos en los que todo el mundo opinaba de política como de fútbol y si no se escatimaban elogios tampoco se suavizaban los reproches.

La política es muy seria y no nos podemos congratular con el engaño. Por tanto, menos cuentos, que los españoles de hoy son cultos, y cuando votan, clavan el voto. Que tomen nota todos los partidos. Usted ya no. Que sea muy feliz en su nueva vida.

Nosotros en estos instantes pensamos en León Felipe y en aquel poema que cantaban grupos como Aguaviva o cantautores tan comprometidos con la libertad como Paco Ibáñez: Yo no sé muchas cosas es verdad. / Digo solo lo que he visto. / Y he visto: / que la cuna del hombre la mecen con cuentos… / Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos… / Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos… / Que los huesos del hombre los entierran con cuentos… / Y el miedo del hombre / ha inventado todos los cuentos. / Yo no sé muchas cosas es verdad. / Pero me han dormido con todos los cuentos… / Y sé todos los cuentos.