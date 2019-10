Javier Iglesias pide la concentración del voto de centro-derecha en el PP para derrotar al PSOE

Martes, 22 de octubre de 2019

El presidente provincial del PP, Javier Iglesias, mantuvo este martes un encuentro con alcaldes y portavoces populares de los 55 municipios que integran el partido judicial de Vitigudino. En este encuentro, Javier Iglesias apeló al voto útil como única fórmula para evitar un gobierno de izquierdas entre el PSOE y partidos nacionalistas e independentistas. Por ello, el presidente provincial del PP pidió la concentración del voto de centro-derecha en el PP para derrotar el PSOE.

En este encuentro entre el Grupo Popular de la Diputación con alcaldes y portavoces populares de la comarca de Vitigudino, “para conocer, escuchar y ver los problemas reales sobre el terreno, ver las reflexiones que puedan hacer los alcaldes y portavoces, aprender a mejorar lo que podemos hacer desde la Diputación y el Partido Popular”.

Pero en el momento actual tocaba hablar de “lo que está sucediendo en España y Cataluña, y la próxima convocatoria electoral no deseada por nadie”, acusando a Pedro Sánchez no haber querido conformar un Gobierno de izquierdas, “con el consiguiente perjuicio para la estabilidad y la economía española”.

Para Javier Iglesias, “la única alternativa a Pedro Sánchez es el PP y Pablo Casado”, y recordó que el PP “es una fuerza política moderada, seria, sensata, que ha demostrado en las elecciones locales y autonómicas que es capaz de llegar a acuerdos y de anteponer a los propios intereses los intereses de los españoles. Estoy convencido de que el único camino para ganar las elecciones es concentrar el voto en el PP. Si no quieres a Pedro Sánchez, vota al PP”, para evitar así que en provincias pequeñas el voto no se quede en formaciones que finalmente no alcanzarán ningún diputado.

Por ello, hizo un llamamiento para que se concentre el voto en el PP, “porque lo dicen las encuestas, es la única fuerza que puede hacer frente al conglomerado de izquierdas y que Pedro Sánchez tenga que gobernar con los independentistas de Cataluña. EL PP nunca hará lo del PSOE, jamás llegaremos a acuerdos con independentistas ni con Bildu, como ha hecho el PSOE con Bildu en Navarra y con los independentistas en 40 municipios de Cataluña y la Diputación de Barcelona. Nosotros no nos pondremos de perfil, y podemos ganar las elecciones si concentramos el voto en el PP”.

El encuentro con los alcaldes y portavoces del PP de los 55 municipios de la comarca de Vitigudino se celebró en las instalaciones de la Posada de Inés Luna en El Cuartón de Traguntía.