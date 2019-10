El Ciudad Rodrigo CF vuelve a contar con un filial Senior una década después

Viernes, 18 de octubre de 2019

El equipo Senior de Regional de Aficionados del Ciudad Rodrigo CF juega esta semana fuera de casa (el domingo a las 19.00 horas en Salamanca capital), pero el Francisco Mateos no tendrá sus puertas cerradas este fin de semana: el domingo, a las 17.00 horas, acogerá el estreno liguero del nuevo filial Senior del conjunto mirobrigense, que militará en la 1ª División Provincial de Aficionados, y que estará dirigido de forma directa por Joaquín Chanca y Juan Carlos Conde.

Según explica Chanca, realmente serán 5 personas las que estén al cuidado tanto de este filial Senior como del Juvenil: los dos ya mencionados, junto con Ricardo Sánchez, Luis Alberto Iglesias y Juan Carlos Hernández, quienes se ocuparán de una forma más directa del Juvenil. La ‘unión’ de ambos bloques se reflejará especialmente en los entrenamientos. Al haber jugadores de ambos equipos tanto en Ciudad Rodrigo como en Salamanca, habrá entrenamientos los martes y los jueves en los dos lugares, trabajando juntos. Mientras, los viernes, trabajarán por separado únicamente en Ciudad Rodrigo.

Hay que apuntar que hacía exactamente una década que el Ciudad Rodrigo CF no contaba con un filial Senior: desde la temporada 2009/2010, año en que el equipo, que militó en la 1ª División Provincial, acabó la liga en 7ª posición. Desde entonces, no se había vuelto a contar con un equipo B, aunque sí había habido presencia en la 1ª Provincial dos campañas al descender el único equipo Senior a Provincial. Ahora, el filial renace para ‘dar salida’ a los jugadores que cierran su etapa en la cantera del Club.

La filosofía

Joaquín Chanca señala que esta formación tiene como base ser “un equipo intermedio para que la gente que pasa de Juvenil vaya aprendiendo, y entienda que una competición Senior ya no es la cantera: aquí se va con más fuerza, la intensidad tiene que ser muchísimo mayor y todos los conceptos tienen que ponerse desde el primer día en el campo porque si no cualquier equipo te va a pintar la cara”.

De este modo, los jugadores “se irán rodando para poder entrar en un par de años en Regional”, evitando que queden “cortados”. Todo ello hace que, aunque el objetivo es competir, los resultados no vayan a ser tan determinantes. Para Joaquín Chanca, teniendo en cuenta la estructura con la que cuenta en estos momentos el Ciudad Rodrigo CF, este equipo “era necesario”.

En todo caso, este equipo no tiene de salida sólo jóvenes: “este primer año y el segundo habrá que tirar de jugadores veteranos para que tengamos gente, porque si no con la gente que pasa solamente de Juvenil no se podría”. Conforme pasen los años, el bloque podrá estar integrado “mayoritariamente por jugadores jóvenes”.

El equipo

De este modo, el equipo es una mezcla de jugadores veteranos, con otros que han concluido recientemente la etapa Juvenil. En el primer grupo están Rubén Bernal, Adolfo, Tipon, Isi y Kiko, y en el segundo, Omar, David Antúnez, Víctor Bravo, Diego Cence, Jesús Guerrero, Jorge Isidoro, Maca, Agudo, Jorge Muñoz, Dani Pascual, Luis Sevillano y Álvaro Torres.

De esa relación de jugadores, Omar y David Antúnez (cuya ficha todavía está en trámites) son a todos los efectos jugadores del Senior de Regional de Aficionados, pero tienen ficha del B para que puedan jugar más. Junto a todos los mencionados, el equipo tiene como objetivo concretar algunas incorporaciones más (se está a la espera del transfer de dos chicos venezolanos que están trabajando en Salamanca).

Como este equipo todavía está muy ‘tierno’ (apenas llevan dos semanas entrenando bajo las órdenes de Joaquín Chanca y Juan Carlos Conde), “en estos primeros partidos tiraremos un poco más de veteranía para ir haciendo y asentando al equipo, y luego iremos metiendo a los chavales más jóvenes”, siempre con el objetivo de que sean estos chavales jóvenes los que dispongan al final de más minutos.

El calendario

La competición donde van a militar, la 1ª División Provincial de Aficionados, se compone de un total de 12 equipos que obviamente jugarán todos contra todos a doble vuelta. De salida, habrá 7 semanas seguidas de competición, antes de un parón por el Puente de la Constitución que dará paso al último partido del 2019, tras el cual habrá un larguísimo parón navideño hasta el último fin de semana de enero.

En 2020, el equipo tendrá tres bloques de partidos, de 4, 5 y 5 encuentros respectivamente, con el Carnaval y la Semana Santa haciendo de separadores. El calendario del Ciudad Rodrigo es un poco ‘extraño’, ya que en los cinco primeros meses (octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero) apenas jugará 5 partidos en casa en total. Con el inicio de marzo, se incrementará el ritmo con 6 partidos como local en 2 meses y medio.

Hay que apuntar que, en la mayoría de las ocasiones, los Seniors A y B del Ciudad Rodrigo no coincidirán: cuando uno juegue en casa, el otro lo hará fuera, y viceversa. De las 22 jornadas que disputará el Senior B, hay 7 excepciones en las que coincidirán jugando, 3 de ellas en Miróbriga.