Iván Oñate y David Cortés Cabán, nuevos ‘Huéspedes Distinguidos’ de Salamanca

Miércoles, 16 de octubre de 2019

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha realzado el interés que suscita el Encuentro de Poetas Iberoamericanos y ha puesto de relieve la plena consolidación de esta cita cultural queeste año celebra su vigésima egunda edición, y que ha reunido en la ciudad a 120 poetas provenientes de 63 países, desde el pasado día 14.

En la recepción que ha realizado hoy en el ayuntamiento, el primer edil ha agradecido a los participantes en el evento por haber “inundado Salamanca con poesía” y ha destacado la apuesta de esta edición por mantener viva la figura del “gran poeta místico” San Juan de la Cruz, y por contribuir a difundir la obra de la poetisa Eunice Odio.

Al respecto, ha comentado que mantiene un “compromiso personal” con que las mujeres “ocupen el lugar que les corresponde en la historia” y ha mostrado su satisfacción por contribuir desde Salamanca a “enmendar un pasado injusto” con esta escritora, quien merece un reconocimiento digno de la calidad de sus escritos.

Durante la recepción, el regidor municipal ha entregado a los poetas Iván Oñate y David Cortés Cabán el reconocimiento de ‘Huéspedes Distinguidos’ de Salamanca y ha agradecido al organizador del encuentro, Alfredo Pérez Alencart, y a todos los participantes por su implicación para que el evento sea un éxito cada año.

IVÁN OÑATE (Ambato, Ecuador 1948)

Su obra ha sido traducida al alemán, francés, inglés, portugués, griego, polaco e italiano. Profesor de Semiótica y Literatura hispanoamericana en la Universidad Central del Ecuador, actualmente es Director de la emblemática revista Anales de la UCE. Ha publicado: Estadía Poética (Argentina, 1968); En Casa del Ahorcado (1977); El Ángel Ajeno (1983); El hacha enterrada (1987, cuentos, nueve ediciones); Anatomía del Vacío (1988); El Fulgor de los Desollados (1992); La canción de mi compañero de celda (cuento, 1995). La nada sagrada (1998, 2010); La frontera (Colombia, 2006); El país de las tinieblas (México, 2008, Perú 2016); Cuando Morí (Primera edición, México 2012, Ecuador 2013); Epistemología de la nada, New York 2017). Escritor invitado por la University of Westminster y el King’s College de Londres; A&M Texas University; George Mason University, Washington; Florida State University; Por las universidades de Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Lovaina (Bélgica), Austin (Texas) y Autónoma de México. Conferencista magistral en la Universidad de Lovaina (Bélgica), Universidad de Guanajuato (México), Universidad de Nuevo León (México). Universidad Autónoma de Zacatecas (México). Casa de América, Madrid 2017.

Alfred Hitchcock Mystery Magazine publicó su cuento “La fiel literatura” que también fue antologado por la editorial española Páginas de Espuma junto a nombres como Benedetti, Monterroso, Volpi, Walsh, Sepúlveda, Vila –Matas y otros. También fue llevado al cine por el director Diego Arteaga y su poema “Lluvia Bastarda” fue grabado por la banda de rock “El delicado sonido del trueno”.

DAVID CORTÉS CABÁN (Arecibo, Puerto Rico, 1952)

Cortés Cabán posee una Maestría en Literatura Española e Hispanoamericana de The City College (CUNY). Fue maestro en las Escuelas Primarias de Nueva York y profesor adjunto del Departamento de Lenguas Modernas de Hostos Community College of the City University of New York. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Poemas y otros silencios (1981), Al final de las palabras (1985), Una hora antes (1991), El libro de los regresos (1999), Ritual de pájaros: antología personal (2004), Islas (2011) y Lugar sin fin (2017). Sus poemas y reseñas literarias han aparecido en revistas de Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica y España. En 2006 fue invitado al III Festival Mundial de Poesía de Venezuela, y en 2015 a la Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN), dedicada a Puerto Rico. Ha participado en los Festivales Internacionales de Poesía de Cali, Colombia (2013), y de Managua, Nicaragua (2014). En 2014 fue invitado a presentar “Noche de Juglaría, cinco poetas venezolanos”, en Berna y Ginebra, Suiza. Ese mismo año la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela, le otorgó la Orden Alejo Zuloaga Egusquiza en el Festival Internacional de Poesía. Reside en la ciudad de Nueva York desde 1973.