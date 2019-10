Un total de 3.000 personas requieren cuidados paliativos en Salamanca al año

Sábado, 12 de octubre de 2019

Cuatro de cada diez enfermos terminales no reciben los tratamientos necesarios para mejorar su calidad de vida

Son 3.000 las personas que requieren cuidados paliativos en Salamanca al año, cuya media mejora a la regional y la nacional, puesto que el número de casos de personas con enfermedades que los necesiten ha aumentado de forma considerable en España hasta los 77.500 casos.

No obstante, cuatro de cada diez enfermos terminales no reciben los tratamientos necesarios para mejorar su calidad de vida. La mayoría de ellos van a ser tratados en Atención Primaria, de manera que solo necesitan paliativos específicos un total de 1.218 al año. Es decir, en Salamanca se tratan a 750 personas que lo necesita, pero hay un amplio número que no los tienen.