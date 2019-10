Carpas en otoño con cola de rata en Sardón de los Frailes

Miércoles, 9 de octubre de 2019

Las excelentes temperaturas de este inicio del otoño están motivando que especies como la carpa mantengan una gran actividad, una excelente oportunidad para la pesca a mosca cuando la temporada truchera está dando sus últimos coletazos en el Tormes.

Precisamente, en las aguas embalsadas del Tormes por la presa de Almendra, podemos disfrutar de la pesca a mosca gracias a la abundancia de carpas en este embalse, aunque cabe precisar que a pesar del gran número de individuos de esta especie que habitan sus aguas, se desconoce la causa por la que han desaparecido los grandes ejemplares que se capturaban hasta hace unos años, pues era muy común pescar carpas de 4 y 5 kilos, incluso hasta alguna de más de 20. En la actualidad, la mayoría de las carpas que se capturan tienen un peso entre 1,5 y 2 kilos.

Volviendo a la pesca de carpas con mosca en otoño, en esta ocasión elegimos la zona de Sardón de los Frailes para probar con imitaciones de escarabajo, hormigas de ala y montajes de moscas atractoras como la chernobyl, que sin imitar específicamente a nada, dan un excelente resultado. Además de la chernobyl, personalmente realizo un montaje de foam verde sobre un anzuelo del 10 con fibras de pavo real con cuatro patas de goma y atado el foam por la mitad para dar forma de un abdomen y tórax, y sobre el que coloco un pequeño trozo de foam amarillo como señalizador. Este montaje lo encontré un día de pesca en la zona de Cibanal, por lo que la idea no es mía y por ello desconozco si realmente imita a algo. Lo que sí sé es que da un excelente resultado con las carpas.

Como la mayoría de los pescadores conocen, la hormiga de ala es infalible cuando el día antes se ha producido una eclosión de reinas que buscan aparearse para crear nuevas colonias, momento que suele coincidir al principio del otoño tras algún chubasco y la salida posterior del sol. Este hecho no siempre tiene lugar en la zona de pesca que hemos elegido, por lo que no es extraño que en ocasiones la hormiga de ala no dé el resultado que esperamos, aunque nunca una imitación de hormiga en el agua será un error.

Además de atractoras e imitaciones de saltamontes y coleópteros, otra imitación que casi nunca falla es el socorrido tricóptero. Generalmente, los realizados con pelo de ciervo natural y un hackle de cuello de gallo marrón dan muy buen resultado. Más de una vez me ha sucedido que cuando he puesto todo lo imaginable para carpas y no he logrado despertar su interés, he recurrido al tricóptero y… ¡voila!, subidón de adrenalina al ver cómo emerge la primera a por la mosca.

En cuanto al equipo,una caña de 9 pies con una línea 5-6 WF flotante es suficiente, bajo trenzado flotante de 1,8 m. seguido de un bajo final de 1,5 m. de fluorocarbono de 0,20 mm.

Como siempre en la pesca, pero más con cola de rata, ser sigiloso es fundamental, lo cual no es fácil si pisamos arena cuando nos desplazamos por la orilla, por lo que la paciencia y el sigilo es primordial. Además, deberemos evitar proyectar nuestra sombra sobre la zona donde están las carpas, por lo que también es importante realizar la aproximación en cuclillas y nunca acercarnos más de lo necesario para evitar ser vistos.