¿Valladolid capital? Una larga historia

Cuando el diablo no tiene qué hacer…

De Santiago Juárez, ex portavoz de la Junta de Castilla y León, ex consejero de Presidencia y ex vicepresidente de la misma, no es el demonio, pero a veces tiene ademanes y dichos de Mefistófeles. Y desde su actual puesto de concejal de Valladolid, que le viene corto para su ancha capa, ha propuesto que el estatuto regional recoja expresamente la capitalidad de Valladolid, abriendo así un pequeño melón de temporada.