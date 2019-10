Jugadores, técnicos y público de los Juegos Escolares serán ‘evaluados’ para asegurar el civismo

Martes, 1 de octubre de 2019

El Pabellón Eladio Jiménez albergó en la tarde del martes la habitual reunión preparatoria de la nueva temporada de los Juegos Escolares que promueve cada curso el Servicio de Deportes de la Diputación de Salamanca. A la reunión, dirigida por el coordinador de la zona de Ciudad Rodrigo, Ángel Antonio Herrero, asistieron representantes de los clubes y Ayuntamientos que están interesados en tomar parte en la nueva temporada, que arrancará el sábado 9 de noviembre.

De momento, desde este martes y hasta el 22 de octubre, está abierto el período de inscripción de entidades y equipos en las diferentes modalidades deportivas existentes. De cara a esta inscripción, hay una importante novedad: los equipos que representen a centros escolares podrán contar hasta con 4 deportistas no matriculados en ese centro; y los que representen a Ayuntamientos podrán tener hasta 4 deportistas no empadronados en el municipio (en cualquier caso no podrán representar más de la mitad del equipo).

Hasta ahora, el límite de deportistas de fuera del centro o del municipio era de 3, ampliándose a 4 tras reivindicarlo precisamente en la reunión del año pasado los representantes de localidades como Fuentes de Oñoro o Tamames, para que así estas localidades ‘pequeñas’ puedan seguir contando con equipos, ya que es difícil sacar equipos únicamente con los chavales de esos municipios.

Según se explicó en la reunión de la tarde del martes, “se está luchando” para que en los municipios de menos de 500 habitantes no haya limitaciones, pero las autoridades superiores no quieren, ya que consideran que esa medida podría provocar que se hagan “selecciones” de chavales de diferentes municipios. En la reunión se expuso una vez más que por esta zona pocas selecciones se pueden hacer más allá, siendo casi un milagro sacar los equipos.

La reunión de la tarde del martes dejó otra propuesta que será ahora estudiada por la organización de los Juegos Escolares. Tras la interesante experiencia que supuso el Torneo Primavera que hubo el año pasado para que los equipos que no se habían clasificado para las fases provinciales alargasen un poco más la temporada (hubo tres días donde se reunieron todos los equipos en un mismo lugar para disputar partidos más cortos de lo habitual), Chuchi, representante de Sancti-Spíritus, propuso que se siga haciendo, pero a nivel provincial.

Atendiendo a que los equipos de la comarca de Ciudad Rodrigo ya se han enfrentado durante la temporada, cree que sería una buena iniciativa -que generaría interés extra en los chavales- que se pudieran enfrentar a equipos de Béjar, Peñaranda o Guijuelo, realizando excursiones hasta esos lugares además de que los equipos de esas localidades se acerquen a Ciudad Rodrigo. El resto de asistentes a la reunión lo vieron como una muy buena idea para rematar la temporada. Por otra parte, desde el III Columnas se volvió a proponer que el número de faltas necesario para entrar en bonus sea de 4, y no de 5, al ser períodos a tiempo corrido.

Más novedades

Durante la reunión se explicaron algunas novedades más que traen este año los Juegos Escolares, como que en atletismo y campo a través la categoría Juvenil se amplía a 4 años (esta temporada tendrán cabida los nacidos en 2001, 2002, 2003 y 2004); que todos los participantes deberán aportar autorización paternal en el momento de realizar la inscripción; o que se permite la subida de un deportista de categoría y su posterior retorno a la categoría que le corresponde por edad.

Como novedad más interesante y más llamativa, este año se quiere ‘asegurar’ el civismo y la educación en la competición, tanto de jugadores y técnicos como del público (“que es lo que debería haber siempre, y más en Juegos Escolares”). En este sentido, según explicó Ángel Antonio Herrero, los árbitros de los partidos deberán evaluar en las actas cómo ha sido el comportamiento de cada colectivo (si ha sido correcto o no), para así, en caso de que haya ‘cosas raras’, tenerlas controladas desde el principio.

Además, en lo que respecta a la zona de Ciudad Rodrigo, este año será novedad que también habrá partidos en el nuevo Pabellón de Barruecopardo; y que el Club de Basket de Ciudad Rodrigo pondrá varios equipos en liza (competirá representando al Ayuntamiento o a algún instituto), que en la mayoría de las ocasiones jugarán en el alfoz de Salamanca (aunque también se programarán partidos en Miróbriga).