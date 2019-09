Álvaro de Arriba se mete por tiempos en las semifinales del Mundial de Doha

Sábado, 28 de septiembre de 2019

Álvaro de Arriba logró en la tarde del sábado el pase a las semifinales del Mundial de Atletismo al Aire Libre que se está disputando desde la jornada del viernes en Doha (Qatar), entre las crecientes protestas por las durísimas condiciones meteorológicas reinantes en el exterior del Estadio, que causaron estragos en el Maratón Femenino disputado en la noche del viernes.

Como ya publicamos de forma previa al arranque del Mundial, Álvaro de Arriba había sido encuadrado en la última de las 6 series eliminatorias iniciales, conociendo qué tiempo le hacía falta para pasar el corte (ya que pasaban los 3 primeros de cada serie y los 6 mejores tiempos adicionales). Saliendo por la calle más exterior, la 9, Álvaro de Arriba optó por quedarse en la compensatoria en la parte trasera del grupo, exactamente en la 6ª plaza. Ahí estuvo durante buena parte de la carrera, hasta que a falta de solo 200 metros comenzó a adelantar a un rival.

Ya entrando en la recta de meta, Álvaro de Arriba superó a otro rival, realizando un fuerte sprint final para intentar alcanzar a los tres atletas que iban por delante. Finalmente no pudo superar a ninguno, quedando en la 4ª plaza, con un tiempo de 1’45”67, a 14 centésimas del ganador, el británico Elliot Giles; y a 5 del estadounidense Clayton Murphy y del bosnio Amel Tuka.

Pese a no conseguir ninguna de las 3 plazas que daban la clasificación directa para semifinales, logró el pase sin problemas por tiempos (fue el mejor de los 6 que pasaron de este modo, con mejor registro que los clasificados directamente de otras series). Las semifinales se disputarán a partir de las 20.55 horas del domingo (habrá 3 carreras con 8 atletas cada una en busca de la final que tendrá lugar el martes).

Álvaro de Arriba fue entrevistado por Televisión Española al final de la carrera, expresando que se había encontrado “muy bien”, de tal modo que “estoy entero ahora mismo”. Según señaló, durante la carrera fue controlando, “viendo la referencia de los pasos” (al saber qué tiempo le hacía falta), y en los últimos 150 metros “he buscado la posición; he visto que flaqueaban un poco y me he lanzado para asegurar la posición, y al final he entrado al cuerpo con un medallista olímpico y uno mundial”.

El atleta de La Fuente de San Esteban quiso resaltar que su entrenador, Juan Carlos Fuentes, “siempre demuestra que planifica perfecto y llego a los campeonatos enorme: ahora mismo estoy físicamente y mentalmente al 200%; han sido cuatro semanas desde el Meeting de Madrid con carga de entrenos, con la vista puesta aquí, y ahora a pensar a lo grande, para estar en la final”.

Ese pase a la gran final va a estar carísimo, comparando incluso su dificultad con ser campeón de Europa indoor como lo es en estos momentos Álvaro de Arriba, quién tuvo un gran gesto mandando un saludo a otros dos ochocentistas que están lesionados, Daniel Andújar y Saúl Ordoñez.