Vuelven los tiempos oscuros. Edward Snowden, en su libro de memorias Vigilancia permanente escrito durante su asilo en Moscú, confiesa, a propósito de sus tareas de inteligencia para Estados Unidos, que “unas pocas docenas de las personas mejor posicionadas en todo el mundo para hacer esto se encontraban allí: estaban sentadas a mi alrededor en el Túnel. Mis compañeros tecnólogos llegaban todos los días y se sentaban ante sus terminales para seguir haciendo el trabajo del Estado. No eran inconscientes sin más de los abusos cometidos por ese Estado, sino que no tenían ninguna curiosidad al respecto, y esa falta de curiosidad no los hacía malvados, sino trágicos. Daba igual que hubiesen recalado en la Intelligence Community por patriotismo o por oportunismo: una vez que habían entrado en la maquinaria, se habían convertido ellos mismos en máquinas”. Cualquier persona avezada reconoce en estas palabras el legado de Hanna Arendt escrito hace casi sesenta años que configuró su bien hallada tesis de la banalidad del mal.

¿Cuáles son los límites del trabajo bien hecho? ¿Qué papel desempeña en el quehacer laboral la obediencia debida? ¿Hay constricciones institucionales en las que su costado informal puede prevalecer? Si las hay, ¿de qué tipo son? Son cuestiones añejas que en días de particular zozobra reaparecen con especial virulencia y que llegan a alcanzar un nivel de preocupación especialmente dramático. Hoy corren tiempos de desasosiego. Lo son en el panorama mundial, en la arena europea, en el contexto español y en el ámbito individual, pero el problema permanece incólume, aunque la gravedad del momento lo proyecte con un especial significado. Ello es así, como advierte Karen Amstrong (Los orígenes del fundamentalismo), porque “todo proceso modernizador produce gran ansiedad” ya que “cuando el mundo cambia, las personas se sienten desorientadas y perdidas. Las emociones más comunes son la desesperanza y un temor a la aniquilación que, en circunstancias extremas, puede conducir a la violencia”.