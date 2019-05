El PSOE remarca su contribución para salvar la caza tras el “desastre que había generado el PP”

Viernes, 10 de mayo de 2019

Resaltan que la Junta no hizo nada con las sentencias contrarias que iban llegando, y que solo actuó cuando ya se había suspendido la práctica

Juan Luis Cepa, candidato a las Cortes de Castilla y León por el PSOE, ofreció en la mañana del viernes la primera de varias ruedas de prensa que dará en los próximos días para explicar aspectos del programa electoral de su partido a la Junta. Esta primera comparecencia, en la que estuvo acompañado por José Prieto, se centró en subrayar que el PSOE “está a favor de la caza y de la actividad cinegética” pese a que el PP diga que ellos son los únicos que la apoyan.

De hecho, Juan Luis Cepa remarcó que ellos han sido claves a la hora de poner un “parche” que permita la caza esta temporada después del “desastre que había generado el PP”. En palabras de Cepa, “el problema lo había generado única y exclusivamente el PP, el mismo que dice que es el único que se preocupa por la caza”.

El candidato a las Cortes expuso que en abril de 2018 ellos ya pusieron sobre la mesa -con una pregunta al Consejero de Medio Ambiente- la “problemática” tras haberse anulado el Plan del Lobo. Posteriormente, llegaron las anulaciones del Plan de Caza Norte-Duero, o seis sentencias contra la caza, pero “la Junta no hizo nada”, hasta el pasado mes de diciembre.

En ese momento, el PP presentó una iniciativa “por miedo a VOX” para defender la caza, pero según Cepa, “sólo se exhortaba al Gobierno Central, cuando quién tiene las competencias es la Junta”. El PSOE presentó enmiendas a esa iniciativa para que se desarrollase la Ley de Caza, “pero para nuestra sorpresa el PP votó en contra”.

Un par de meses después, en febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León procedió a suspender tanto el decreto sobre la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento y el control de la fauna silvestre, como la Orden de Caza, con lo cual quedaba interrumpida la temporada en la comunidad. Y ya en ese momento, “deprisa y corriendo”, se modificó la Ley de Caza con un “parche”, estando el PSOE a favor.

“No es de derechas ni de izquierdas”

Según remarcó Cepa, su partido ha mantenido “una posición responsable, de Comunidad, porque sabemos que para el medio rural es fundamental” (recordó que en Castilla y León la caza genera 500 millones de euros anuales, 8.000 puestos de trabajo, y que representa el 13% del PIB del sector agroalimentario, además de ser “fundamental” para la gestión sostenible del medio ambiente, por ejemplo para evitar sobrepoblaciones).

En este sentido, Juan Luis Cepa expuso que la caza “no es de derechas ni de izquierdas, al igual que lo taurino; no podemos usar estos temas de una forma tan partidista”, acusando al PP de ser “poco serio” con esos asuntos. En la misma línea se expresó José Prieto: “la caza no es coto de la derecha; no hay que hacer política con la caza y los toros porque generan mucho dinero y puestos de trabajo”.

En la rueda de prensa celebrada en la mañana del viernes, José Prieto hizo un repaso a las propuestas electorales concretas del PSOE en materia de caza, como la redacción de una nueva Ley para dar garantía jurídica, el establecimiento de un nuevo modelo de gestión de las zonas de caza, la recuperación de las ayudas a los cotos de ocio, o la adopción de medidas contra la mixomatosis en las liebres.

En otras áreas, proponen modificar la Ley de Pesca y el Consejo de Pesca, adoptar medidas para evitar la proliferación de especies exóticas invasoras, así como un nuevo decreto sobre la Cetrería, la cría en cautividad y la exhibición comercial de aves rapaces, para equipararlo al resto de comunidades autónomas. En la rueda de prensa de la mañana del viernes se reveló que esta propuesta en torno a la cetrería ha salido de Ciudad Rodrigo, tras proponerlo José Prieto como representante de las asociaciones de Cetrería de Castilla y León. En principio, son los únicos que incluyen en su programa la cetrería.

Este es el listado completo de medidas propuestas por el PSOE en estas áreas:

-Proponemos la redacción, con el consenso y participación de los actores implicados de una nueva Ley de Caza en Castilla y León para dar garantía jurídica a esta actividad.

-Dotar al personal de los Servicios Territoriales de más medios y recursos para realizar su trabajo.

-Unificar los criterios de actuación en materia de Caza en todas las provincias de la Comunidad.

-Consensuar con todas las partes implicadas un nuevo modelo de gestión para las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León que permita recuperar la utilidad social de la Reserva.

-Convocar de nuevo con carácter anual las ayudas a las Zonas de Influencia Socioeconómica para las Reservas Regionales de Caza.

-Recuperar las ayudas para la mejora de los cotos de caza.

-Poner en marcha un Plan contra el Furtivismo en coordinación con los sectores implicados y el resto de las administraciones competentes.

-Desarrollar un Plan de Vigilancia Sanitaria en la fauna silvestre para evitar la proliferación de enfermedades que repercutan en el sector agroganadero y en la población.

-Arbitrar acciones eficaces contra la mixomatosis en la liebre.

-Modificar la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca en Castilla y León.

-Modificar la composición y las funciones del Consejo de Pesca de Castilla y León, así como las de los Consejos Territoriales, para ampliar su representación a las asociaciones de pescadores, ayuntamientos ribereños afectados y otros sectores implicados en el ámbito de la pesca en la Comunidad.

-Desarrollar políticas de fomento de la pesca como medio para impulsar el desarrollo de las zonas rurales en las que se practica esta actividad.

-Fomentar la conservación y mejora del hábitat, de manera compatible e integrada, con el objetivo global de la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y la preservación de la diversidad genética de las especies objeto de pesca. Todo ello, en coordinación con las demás administraciones competentes.

-Adoptar medidas concretas y efectivas para evitar la proliferación de especies exóticas invasoras que dañan el equilibrio del ecosistema acuático y ponen en riesgo la conservación de la biodiversidad.

-Impulsar la investigación de las especies declaradas de Interés Preferente de manera que se puedan adoptar medidas para mejorar e incrementar su población.

-Proponemos la aprobación, con el consenso y participación de los actores implicados, del futuro decreto sobre cetrería (patrimonio cultural inmaterial de la humanidad), cría en cautividad y exhibición comercial de aves rapaces, instado por el procurador del común para equipararlo con el resto de ccaa, y países miembros de la Unión Europea derogando el actual decreto 94/2003.