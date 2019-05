El Ayuntamiento de Alba deja escapar una subvención de hasta 40.000 euros para arreglar la carretera de Amatos

Jueves, 9 de mayo de 2019

La Diputación de Salamanca detalla que la carretera es “estrictamente municipal” y destaca la “incompetencia” del equipo de Gobierno al “no solicitar las ayudas del Plan de Caminos Municipales 2016-2017”

La Diputación de Salamanca destinó una partida presupuestaria de 1.3 millones de euros en las anualidades 2016 y 2017 para el arreglo de caminos de titularidad municipal, con el objetivo de dar respuesta a las demandas de los alcaldes, cuyos ayuntamientos no pueden hacer frente a estas mejoras de sus vías debido a la escasez de sus recursos económicos.

La institución provincial recibió un total de 283 solicitudes de municipios de la provincia de Salamanca y “ninguna de ellas era del Ayuntamiento de Alba de Tormes para el arreglo de la carretera de Amatos de Alba”, según ha confirmado el propio presidente de la Diputación de Salamanca a este medio de comunicación. De este modo, el PSOE de Alba de Tormes no habría participado en un plan que nació con el objetivo de “prestar ayudas a los ayuntamientos para impulsar sus obras más necesarias y urgentes”.

“No podemos hacer milagros, si el Ayuntamiento de Alba no se ha enterado, no ha querido enterarse, no ha sabido gestionar o estar a la altura de lo que le solicitaban sus vecinos. Los gobernantes de Alba de Tormes no han actuado correctamente y por eso la carretera está en esa situación”, añadió el presidente del Partido Popular de Salamanca.

Una ayuda de 40.000 euros como máximo

Esta ayuda podían solicitarla todos los ayuntamientos, sin superar los 40.000 euros por actuación con el fin de garantizar un reparto más equitativo de las mismas. La Diputación, además de aportar maquinaria y personal, se encargaría de la gestión y realización de las obras.

Debido a la polémica surgida en Alba de Tormes respecto a la titularidad y arreglo de la carretera de Amatos y las acusaciones del PSOE de Alba de Tormes hacia la Diputación, Javier Iglesias se ha mostrado tajante: “La carretera de Amatos es estricta y totalmente municipal y no está hecha porque el Ayuntamiento de Alba de Tormes, por su incompetencia, no concurrió al programa que teníamos desde la Diputación para este tipo de carreteras”.

En un tono claramente de enfado, el presidente de la Diputación, acusó al alcalde, Jesús Blázquez y a todo su equipo de “dejación de funciones para el arreglo de la carretera” y denunció que los concejales albenses “no han hecho bien los deberes, no han presentado peticiones, es falso que además hayan llamado todos los días, alguna vez que he estado por Alba de Tormes sí me lo han comentado”.

En el caso de continuar como presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias se comprometió a “hacerse cargo de la carretera”. Iglesias detalló que “Alba de Tormes necesita un cambio radical para que Concepción Miguélez sea alcaldesa y pueda hacer gestiones diligentes como ha hecho siempre al frente de la alcaldía, ahora ha faltado diligencia y saber como deben hacerse las cosas”.