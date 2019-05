La Feria Ibérica de Turismo, un escenario para viajar por España y Portugal

Viernes, 3 de mayo de 2019

Ha quedado inaugurada la sexta edición de la Feria Ibérica de Turismo (FIT) de Guarda, que se consolida como un escaparate idóneo para que el sector turístico español amplíe mercado en Portugal y para que el público, tanto luso como español, conozca las posibilidades de los variados destinos ibéricos. Una feria consolidada, donde son muchos los que repiten y otros los que se van sumando.

La feria se desarrolla del 2 al 5 de mayo en los pabellones instalados en el Parque Urbano del Río Diz. Entre las más de 500 entidades participantes a lo largo de, aproximadamente, 150 stands, se encuentran organismos oficiales de turismo, agencias de viaje, ayuntamientos, diputaciones, empresas de turismo de aventura y naturaleza, hoteles, turismo termal, turismo enológico o negocios del área tecnológica. La edición 2019 pone el foco en el turismo ibérico de interior, pretendiendo potenciarlo como turismo de excelencia, impulsando el trabajo en red de los profesionales y las instituciones españolas y portuguesas implicadas.

Béjar, Alba de Tormes, Guijuelo y la Sierra de Francia están presentes en la FIT con espacio propio, Ayuntamiento y Diputación de Salamanca concurren juntos, así como Ciudad Rodrigo, que, como ya es tradición, acude a esta feria con Almeida, y Fuentes de Oñoro con Vilar Formoso.

Otros organismos públicos asistentes son la Diputación y el Ayuntamiento de Ávila, la Diputación de Badajoz, el ayuntamiento de Olivenza, la Junta de Castilla y León o la Diputación de A Coruña, destino invitado de este año.

La inauguración corrió a cargo del ministro de Economía de Portugal, Pedro Siza Vieira, acompañado por el diputado de Turismo de A Coruña, Xosé Regueira, y por el presidente del municipio de Guarda, Carlos Monteiro.

El presidente de la Cámara Municipal de Guarda aprovechó su discurso inaugural para avanzar que se va a firmar durante la presente edición de la FIT un protocolo de colaboración por el cual se crearán dos grupos de trabajo, uno con la USAL y otro con el Ayuntamiento de Béjar, para concretar la participación de ambas instituciones en la candidatura de Guarda a Ciudad Europea de la Cultura 2027, que se presentará en 2021. Es voluntad de la ciudad de Guarda extender dicha capitalidad a territorio salmantino, por lo que el sábado día 4 de mayo se firmarán en la feria sendos protocolos con el vicerrector de la USAL, Enrique Cabero, y con el alcalde de Béjar, Alejo Riñones. En 2021 se presentará incluida en la candidatura una estrategia cultural conjunta, que potencie la educación, el turismo, la innovación y el emprendedurismo.

Así pues, la candidatura de Guarda se plantea como ibérica y extensa, dando en ella cabida también a los 17 concejos portugueses que conforman la Comunidad Intermunicipal Beiras y Serra da Estrela (CIMB-SE), a la ‘ciudad hermana’ de Béjar y a Salamanca. Quiso hacer mención especial Carlos Monteiro los “lazos históricos que nos unen con la provincia de Salamanca”.

El presidente de la cámara municipal confirmó que se mantiene para junio en Guarda, como estaba previsto, el próximo encuentro del presidente español y del primer ministro portugués en la Cumbre Ibérica, pero dijo desconocer aún la fecha.

El secretario de estado portugués para la Valoración del Interior, João Paulo Catarino, apuntó para Salamanca al Día la reunión que va a tener en Madrid el próximo 8 de mayo con su homólogo español, José Ignacio Sánchez Amor, en la que tratarán las conclusiones a las que se ha llegado durante estos cinco meses de trabajo sobre la desertificación demográfica a la que se enfrenta el interior peninsular, una de las líneas de trabajo surgida de la última Cumbre Ibérica celebrada en Valladolid en noviembre pasado. Todo hace pensar que este asunto será también relevante en la agenda de la próxima bilateral.

“El interior, un destino turístico para todos”, lema de la FIT Guarda 2019

El alcalde de Guarda quiso destacar en su discurso inaugural de la FIT la importancia del turismo en territorios que, como el salmantino y el de la Beira, tienen baja densidad poblacional. Ofreció datos que avalan al mercado turístico portugués como un “destino de moda”. Según afirmó, el mayor aumento de flujo turístico de Europa durante estos dos últimos años se ha producido en Portugal, con 2,7 millones de turistas no nacionales al año que dejan 36 millones de euros al día en el país. España es el tercer mercado en volumen turístico para Portugal y muchos de ellos provienen de Castilla y León.

El turismo aumentó en el país vecino un 45% entre 2015 y 2018. “Estamos de moda, debemos aprovechar”, afirmó el edil guardense.

No quiso dejar de recordar que Portugal ya no es solo Lisboa, Oporto y el Algarve, sino que el turismo de interior portugués se revela como un sector económico diferenciado por su cuidada calidad, diversidad y autenticidad, con marcas de prestigio como Alto Douro y Vale do Côa, patrimonios mundiales de la Humanidad, -que también quieren conseguir para el Geopark Serra da Estrela-; las Aldeias do Xisto; las Aldeias de Montanha o las Aldeias Históricas de Portugal, todas en el interior del país. “El lujo del siglo XXI va a ser el interior de Portugal”, declaró Carlos Monteiro.

Agradeció especialmente la presencia de los representantes salmantinos, destacando las iniciativas de Siega Verde y La Covatilla. “El Turismo, en estas regiones del interior peninsular, combate la despoblación y refuerza la cohesión territorial”, manifestó Monteiro, que recordó que trabajar en red, tanto local, como regional, como supranacionalmente, es fundamental: “la frontera hoy ya no nos separa, sino que nos une cada vez más”.

La Feria Ibérica de Turismo de Guarda ha pasado de ocupar 4.000 m2 en su primera edición a los 11.000 que ocupa en la actualidad, y de tener 20.000 visitantes en 2014 a los 35.000 en la edición de 2018. La FIT ha crecido en tamaño, en visitantes y en visibilidad, lo que hizo al presidente de Guarda solicitar la colaboración económica estatal en la organización de este evento, “el coste económico que conlleva es cada vez más difícil de afrontar para Guarda”, afirmó.

Portugal, el “sur de Galicia”

Xosé Regueira es el diputado de Turismo de A Coruña, destino invitado este año. Afirmó que los gallegos sienten Portugal como “el sur de Galicia”, ya que comparten lusofonía, Historia y el final de un camino, el de Santiago, “ahora queremos ser el norte para Portugal”, dijo Regueira.

Por su parte, el ministro portugués de Economía, Pedro Siza Vieira, agradeció el apoyo de los alcaldes salmantinos “que valoran esta feria, símbolo de la afirmación del interior”. Recordó el reto portugués de hace unos años, que era superar la estacionalidad y diversificar geográficamente la oferta. Retos hoy superados, según el ministro. La estructura y cualificación a la que se ha llegado en el interior portugués ha sido gracias a haber atraído 350 millones de inversión hacia estas zonas, según afirmó Siza Vieira.

La región Centro y la región Norte de Portugal son las que más han crecido en flujo turístico durante los últimos años, dos zonas que no eran el prototipo de la oferta turística del país hace tan solo unos años, cuando se basaba en el litoral y en las ciudades de Oporto y Lisboa. “Esta feria es una buena idea, porque se celebra en el centro de un territorio común”, declaró el ministro de Economía portugués.

La Feria Ibérica de Turismo de Guarda es la segunda feria del sector más importante de Portugal, después de la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

La FIT 2019 se desarrollará hasta el domingo 5 de mayo. Abre cada día de 12h00 a 24h00 (hora portuguesa). Las entradas se adquieren en el propio recinto al precio de dos euros, la entrada diaria, y cinco euros, para los cuatro días de la feria. Los niños hasta los 12 años tienen entrada gratuita.

Las instalaciones tienen zona de bares y restauración y constantemente se realizan showcooking, catas y degustaciones. Por las noches hay conciertos de grupos como Banda Índice, Quinteto Guadalquivir, de Sevilla o Red Mustang.