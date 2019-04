La Feria Agroalimentaria de La Zarza de Pumareda se consolida con una buena afluencia de público

Sábado, 20 de abril de 2019

La cuarta edición de la Feria Agroalimentaria de Productos del Duero y Exaltación a la Piedra ha servido para consolidar un encuentro ya ineludible en La Zarza de Pumareda durante la Semana Santa. Una veintena de expositores, en su mayoría del sector agroalimentario, y las actividades relacionadas con la cantería y la escultura en piedra, han hecho que este certamen se haya ganado un sitio en el calendario del público que visita Las Arribes durante las fiestas de Pascua.

Cientos de personas pasaban este sábado por La Zarza de Pumareda para asistir a esta Feria Agroalimentaria de Productos del Duero y de Exaltación a la Piedra, que este año presentaba nuevo formato, como señalaba a LAS ARRIBES AL DÍA el alcalde de la localidad, Javier Recio. En esta cuarta edición la feria zarceña daba un giro importante en su formato al pasar de una carpa, como recinto que concentraba a todos los expositores, a carpas individuales para cada expositor, un cambio que se ha visto favorecido por el tiempo.

Esta edición ha aumentado en tres el número de expositores “para dar cabida a un mayor número de puestos de alimentación”, señalaba Recio. Además, ha visto ampliado el programa de actividades paralelas con animación de calle de mañana y tarde, tirolina, rocódromo e hinchables para los niños facilitando así la visita familiar, “de esta manera atraemos también a las familias y mientras los chavales están en las actividades, los padres visitan la feria y compran, que es de lo que se trata”, señalaba el alcalde.

Tras un esfuerzo inicial para contar con un número de expositores suficiente que hiciera atractiva la feria, “ahora tenemos una demanda importante de puestos y hemos tenido que decir que no para que no se hicieran competencia unos a otros, porque nuestra filosofía es un puesto de cada para que no se hagan competencia, luego vender o no, no depende de nosotros. Ahora ya está consolidada y va a seguir adelante, una Feria agroalimentaria con un homenaje a la piedra por ser un recurso importante para la zona”, aseguraba Javier Recio.

En esta cuarta edición se culmina el homenaje al pastor zarceño, estatua realizada por Manuel Tomé durante el desarrollo de las cuatro ediciones de la feria. “Estamos ante un escultor de gran prestigio en el mundo de la piedra y ha hecho una escultura que está a la altura de un monumento importante, por eso se va a colocar en un lugar destacado del pueblo para que sea algo más a visitar en La Zarza”, concluía el regidor.

Al final de la mañana la Feria Agroalimentaria recibía la visita del diputado provincial de Deportes, Jesús María Ortiz, que felicitaba a la Corporación de La Zarza de Pumareda por la organización de este evento, y destacaba el apoyo de la Diputación a este tipo de certámenes que contribuyen a la dinamización socioeconómica de los pueblos.