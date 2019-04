El CD Guijuelo se enfrenta al hueso del Madrid Castilla mirando a la cabeza de la tabla

Sábado, 13 de abril de 2019

El equipo chacinero quiere aprovechar el impulso de su victoria ante el Atlético para acercarse a la zona de play off

El Club Deportivo Guijuelo sigue inmerso en la recta final de la liga en la que los enfrentamientos directos con la cabeza de la tabla determinarán si el equipo logra clasificarse en la Copa del Rey, o mejor aún, llegar a entrar en el Play Off de ascenso a Segunda División. Las matemáticas hacen posible cualquiera de esos objetivos, pero es el rendimiento del equipo el que hace que la afición sueñe con la posibilidad. Tras vencer al Atlético B la pasada semana, en un nuevo puñetazo en la mesa de los chacineros, es ahora el tercer clasificado, el Real Madrid Castilla, el que visitará mañana el Municipal de la villa.

El técnico verdiblanco, Ángel Sánchez, tiene claro que será un partido de riesgo y muy complicado: “El Madrid es el máximo goleador de la liga y que tiene jugadores selectos, sin duda es un gran rival. Pero nosotros tenemos que seguir en nuestra línea, cada partido es como una final y lógicamente queremos estar lo más arriba posible al final de la liga. En cuanto al Madrid, en defensa son números contrapuestos a su fuerza en ataque, pero también es cierto que en los últimos cinco partidos solo han encajado un gol”, augurando un parrtido realmente emocionante para la afición. En cuanto a las aspiraciones del equipo, Sánchez no quiere pensar más que en encuentro de mañana: "No nos salimos del discurso de partido a partido. Y no vamos a ir más allá, primero el Madrid, luego veremos. En principio tengo a todos los jugadores disponibles. Lo están haciendo bien tanto en los partidos como en los entrenamientos, están todos muy motivados”.

El Madrid Castilla es tercero con 55 puntos. El Guijuelo es octavo con 49, estando la zona de play off a tan solo cinco puntos, aunque en una zona muy apretada de la tabla con muchos equipos en la lucha por ocupar uno de los primeros cuatro puestos. El partido comenzará a las 18:00 horas y estará dirigido por el árbitro Fernández Maeso, del Colegio Extremeño.