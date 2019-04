El jurado del afamado galardón concede un Accésit al ecuatoriano Juan José Rodinás, por su libro ‘Un hombre lento’

Sábado, 13 de abril de 2019

La capital del Tormes se convirtió, un año más, en capital poética iberoamericana, pues el jurado del reconocido Premio Internacional de Poesía que lleva el nombre de Pilar Fernández Labrador, la ‘Dama de la Cultura Salmantina’, decidió ayer que el premio de la sexta edición correspondía al salvadoreño Luis Borja (Ahuachapán, 1985), por su libro ‘UMIT’, uno de los 915 trabajos procedentes de todos los países iberoamericanos, incluidos España y Portugal, además de poemarios enviados desde Estados Unidos, Alemania, Suiza, Canadá, Israel, Francia, Suecia, Italia y Líbano.

Las deliberaciones y el fallo del jurado se hicieron el viernes 12 en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo de Salamanca, con la presencia de Pilar Fernández Labrador, Carmen Ruiz Barrionuevo, Jesús Fonseca, Alfredo Pérez Alencart, Carlos Aganzo, José María Muñoz Quirós, Inmaculada Guadalupe Salas y Julián Barrera Prieto, actuando como secretaria Victoria Pérez Castrillo. El destacado poeta portugués António Salvado, quien no pudo estar presente en el fallo, hizo conocer su voto a través de Pérez Alencart, poeta, profesor de la Universidad de Salamanca y coordinador literario del premio, para quien el Fernández Labrador “se ha convertido en un premio de referencia aquende y allende el castellano. No da un euro pero otorga el prestigio y el reconocimiento que impulsa o consolida una entrega a la palabra poética. Ganarlo supone un espaldarazo definitivo por la absoluta credibilidad de su jurado, ajeno a todo aquello que no sea la calidad del libro premiado. Y se otorga desde Salamanca, donde se ordenó el castellano gracias a Nebrija”.

Por su parte, Carmen Ruiz Barrionuevo, hasta el curso pasado catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca y actual directora de ‘Guaraguao, Revista de Cultura Latinoamericana’, y quien escribirá el prólogo del libro que se editará bajo el sello de la Diputación de Salamanca, “en UMIT Luis Borjatraza el hilo conductor que relaciona la historia del pasado con el presente apoyándose en raíces míticas, telúricas y lingüísticas. Para ello trae a sus versos una historia de seres desposeídos por la violencia, despojados de su tierra y de su arraigo cultural. El dato fundamental reside en la fecha de 1932 cuando se produce el levantamiento campesino en su país, un enfrentamiento que termina en el etnocidio de las comunidades nahuas.

Borja traza un libro sólido, de sesgo social, en el que se habla de la tierra, del origen de los seres, de los huesos que reclaman, de la sangre, de los antepasados lejanos y cercanos, estos últimos en las figuras del padre y de la madre, ambientados en esa dolorosa época que todavía condiciona el presente. El tiempo se articula en la sucesión de los números arábigos que desgranan los poemas, pero también incluye la numeración pipil, lengua nahua que homenajea y exalta como una resistencia cultural y social ante la violencia invasora del poder”.

Accésit para el ecuatoriano Juan José Rodinás

Por su parte, de entre los otros catorce finalistas, el jurado decidió otorgar un Accésit del premio al libro ‘Un hombre lento’, del ecuatoriano Juan José Rodinás. Este trabajo también será publicado por la Diputación de Salamanca y tendrá un prólogo de Jesús Fonseca. Rodinás (Ambato, 1979) estudió literatura y periodismo en Quito ehizo cursos de traducción en Madrid. Ha publicado Los rastros (2006), Viaje a lamansedumbre (2009), Barrido de campo (2010), Código de barras (2011), Cromosoma (2010; 2011), Estereozen (2012; 2015), Anhedonia (2013), Kurdistán (2017) y Cuaderno de Yorkshire (2018). Además, ha reunido su trabajo en antologías personales como Los páramos inversos (2014), 9 grados de turbulencia interior (2014) y Koan Underwater (traducción al inglés de Ilana Dann Luna, Phoenix, 2018). Ha obtenido reconocimientos como el Premio Internacional de Poesía Joven la Garúa 2007, el Premio Festival de la Lira 2013, el Premio Margarita Hierro 2017, el Premio Jorge Carrera Andrade 2018, el Premio Casa de las Américas 2019 y un accésit del Premio Internacional de poesía Gastón Baquero 2018. Actualmente, es candidato doctoral en la Universidad de Leeds.

Sobre el libro de Rodinás, Ruiz Barrionuevo señala: “La lentitud como filosofía de vida define este poemario que tiene como objetivo la contemplación desde su mismo centro poético el mundo externo, ‘soy lento, pero la lentitud es mi paisaje’. Ese objetivo marca la percepción de la música de Freddy Mercury, por ejemplo, la poesía de Charles Simic o la detenida reflexión acerca de las imágenes de la ciudad. Es un libro intimista que se plantea interrogantes y cuestionamientos ante los avances del mundo. La contemplación de las cosas, los objetos y su llamada, el juego lingüístico nacido de la perplejidad redunda en la sorpresa de las imágenes, la reducción al absurdo o la descomposición de la frase. Autoficcional y meditativo se cuestiona también a sí mismo, a su conducta y a su ejercicio literario. No exento de humor, su culturalismo nace de ese presente vencido por la nostalgia, fisura por la que se filtra en algunos momentos el recuerdo del pasado”.

Entrega del premio

Tanto la entrega del premio como del accésit se realizará el 15 de octubre, dentro de los actos programados para el XXII Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que celebrará a San Juan de la Cruz y que en Salamanca organiza la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, bajo la coordinación del poeta peruano-español Alfredo Pérez Alencart. Ediciones de la Diputación de Salamanca se encargará de publicar los dos poemarios, que llevarán ilustraciones de Miguel Elías, encargado de realizar una pintura del Quijote para ser entregado al poeta premiado.

Borja y Rodinás toman la posta a los premiados en la edición pasada, el costarricense Juan Carlos Olivas,ganador del premio, y a la española María Sanz, accésit del mismo. En 2017 lo ganó la cubana Lilliam Moro, mientras que la boliviana Paura Rodríguez Leytón obtuvo el Accésit. Pilar Fernández Labrador, tras el fallo, quiso dedicar unas palabras a todos los participantes al premio que lleva su nombre: “Quiero expresaros mi máxima gratitud a todos los poetas que habéis respondido a esta y anteriores convocatorias, enviando con generosidad y confianza el tesoro de vuestras creaciones. En ellas hay mucho más que poemas. También en el certamen es mayor el reconocimiento que el premio que se entrega a un solo poeta. Entre todos estamos consiguiendo realzar a la grande poesía que se hace hoy en toda Iberoamérica”.

Datos del poeta ganador

Luis Borja (Ahuachapán, El Salvador, 1985). Ganador del Accésit del XXIV Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma con su obra El Disparo. Cuentos del Barr(i)o, publicado en 2014 por la editorial Visor. Otros poemarios son: Letrosis(2013), Pus (2014), La herida del poema (2015), Mi hombro es una lágrima (2016), Un labial para las muertas (2017). También realizó la antología Subterránea palabra (2016). Miembro fundador del Taller de poesía del Parque (Ahuachapán), en 2006 ganó el Certamen de Poesía Universitaria y, desde entonces, ha participado en diversos festivales celebrados en países centroamericanos. Poemas suyos se han difundido en revistas de España y México, y en las antologías Invisible. Antología de poesía joven salvadoreña (Venezuela); Las puertas de la madrugada. Antología poética Cuba-El Salvador (El Salvador-Cuba) y En el nombre de hoy (Visor, 2015).