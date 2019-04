“Mi compromiso aquí era crear empleo, saldar la deuda y mirar hacia adelante”

Sábado, 13 de abril de 2019

A punto de concluir la legislatura, Julián Martín se encuentra “muy satisfecho” del trabajo realizado a pesar de reconocer que tiene varias asignaturas pendientes y que tratará de ‘aprobar’ si obtiene la confianza suficiente las próximas elecciones, pues repetirá como cabeza de lista del PP.

¿Qué balance hace de estos cuatro años como alcalde?

Estoy bastante satisfecho, aunque me han quedado cosas en el tintero por no tener los apoyos suficientes de la Corporación, y con esto me refiero al pavimentado en piedra de la Plaza. No ha sido fácil gobernar en coalición, algunos proyectos como ese que comento, han sido imposible. Pero me comprometí a bajar la deuda y la hemos reducido considerablemente, y si tengo la confianza suficiente de los vecinos en las próximas elecciones, me comprometo a eliminarla por completo.

Entonces entiendo que se presentará a las elecciones. ¿Qué destacaría de su gestión?

Además de haber reducido la deuda sin reducir servicios, uno de los proyectos del que me siento más orgulloso es de haber impulsado la Ruta del Vino Arribes, un proyecto en el que vamos de la mano con Fermoselle y al que se han adherido buena parte de los recursos turísticos de Arribes. También estoy muy contento por haber conseguido mejorar la imagen al público de dos de nuestros lugares más representativos como son los parajes de Ambasaguas y El Teso de San Cristóbal.

¿Y en materia urbanística?

En Cabeza de Framontanos hemos impulsado el arreglo de la carretera entre nuestra pedanía y Trabanca, se han pavimentado varias calles con muchos metros de obra, se ha arreglado en Centro de la 3ª Edad y ahora estamos cambiando las instalaciones de la depuradora de agua por un valor de unos 10.000 euros, filtros, bombas, etc.

Y en Villarino, una de las obras de la que más orgulloso estoy es de la acometida en la calle España, con el ensanchado como zona de aparcamiento, acerado, alumbrado y el muro de seguridad que levantó la Diputación, como también el asfaltado de la carretera y que logramos que se prolongara hasta más allá de la central hidroeléctrica. También, hemos construido 39 nichos en el cementerio y unos aseos en la Plaza; se han renovado las instalaciones de la depuradora por 50.000 euros; hemos arreglado el polideportivo, que era una gotera nada más que caían cuatro gotas, y además de las obras en la cubierta, también pavimentamos la calle de acceso; hemos construido una rampa de acceso a las piscinas; obras de mantenimiento en la residencia de mayores, pintura, mosquiteras, una fuente de agua fría, hemos adecentado el contorno con bancos, etc.; también cambiamos la oficina de turismo; se han instalado reductores de velocidad en la Avenida de San Amaro y toda la travesía; mejoras en el colegio; un parque biosaludable; en definitiva, un largo etcétera que sería difícil de resumir aquí.

¿Cómo van de turistas?

En este tiempo hemos notado un incremento de visitas los fines de semana. Además de mantener la oficina de turismo y ofrecer la mejor imagen de los parajes más conocidos de Villarino, El Teso de San Cristóbal y Ambasaguas, estamos promoviendo deportes como la escalada o el trail. Recientemente hemos tenido un grupo de escalada en la faya del Balcón de Pilatos, en El Teso, y esperamos que este deporte se instaure porque tenemos unas zonas muy buenas. Y el 14 de abril tenemos una nueva trail que esperamos sea un éxito.

También hemos renovado el contrato del albergue con el compromiso de mejoras en el interior por parte de la empresa arrendataria, y el Ayuntamiento deberá colocar canalones, que no tiene

¿Y de empleo qué me dice?

Ahora mismo tenemos 10 trabajadores en la brigada, además de 8 fijos en servicios y administración, además de 26 empleos a media jornada en la residencia de mayores, excepto la directora, que tiene jornada completa. Si tenemos en cuenta que hemos ido reduciendo deuda al mismo tiempo, creo que es para estar satisfecho.

¿Qué le queda pendiente?

Mi compromiso cuando llegué aquí era crear empleo, saldar la deuda y mirar hacia adelante porque agua pasada no mueve molinos, como se dice, y tengo que añadir que el empleo se ha repartido entre vecinos de tofos los perfiles políticos. Pendiente me queda saldar la deuda por completo, como decía antes; pavimentar con piedra la Plaza y la calle principal del pueblo, la Cumbre; y sustituir todo el alumbrado público por lámparas led. Más adelante sacaremos el programa completo.

¿Y qué me dice del parque eólico?

Pues que de materializarse sería buena parte de la solución a todo lo que nos preocupa, la despoblación, el empleo y la deuda. Llevo más de dos años trabajando sobre el tema, porque esto no surge de hoy para para mañana. Lograr reunir 3.000 hectáreas de terreno de particulares y del Ayuntamiento, no es fácil, lleva un tiempo considerable convencer a todos de que es una salida viable e interesante para todos y que autoricen el uso. La creación del parque eólico supondría la creación de una gran cantidad de empleos directos durante la construcción, más de dos años, y la mano de obra no cualificada sería local y de pueblos de la zona. Y después de la obra, los ingresos que generaría para el Ayuntamiento repercutirían en la creación de más empleo. Todos ganaríamos, porque hay que decir que no afectaría al uso tradicional del suelo, y además está fuera de los límites del Parque Natural Arribes del Duero.