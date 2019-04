“De lo que más orgulloso estoy es de los concejales que han estado conmigo”

Viernes, 12 de abril de 2019

Tras diez años como alcalde de Saucelle, Diego Ledesma Ayuela entiende que debe dejar paso a quienes tienen nuevas ideas que añadir al camino iniciado por él, una nueva etapa en la que está dispuesto a sumar si se lo piden, pero desde un plano más secundario.

Diez años como alcalde, ¿qué balance hace de su paso por el Ayuntamiento?

Creo que ahí está el resultado, hemos hecho cosas acertadas o tras menos, pero siempre el equipo de gobierno ha mirado por el interés del pueblo y sus vecinos, se pueden haber cometido errores pero nunca intencionados. Siempre hemos buscado que Saucelle tuviera más autoridad en la comarca, creo que se ha conseguido, y se ha buscado que tuviera una dinamización importante.

¿De qué se siente más orgulloso?

Sobre todo de la gente que me ha acompañado en estos diez años, de los concejales que han estado más cerca. Hemos peleado mucho, ha habido muchas inversiones, hemos pasado una época muy mala, la crisis del 2007 al 2011, una legislatura complicada con la inversión en la posada, que nos obligó a ir un poco apretados, pero al final nos vamos contentos, dejo el Ayuntamiento saneado y al día en todo. La herencia que dejamos es buena, al contrario de lo que recibimos, 14 años de derroche y con un Ayuntamiento sin nada, con una habitación llena de cosas para regalar, una deuda a proveedores de unos 300.000 euros y con una deuda a la Diputación de otros 300.000 euros, lo que nos obligó a establecer un convenio para saldarla y que finaliza este año. En total unos 500.000 euros.

Y en el apartado de dinamización, aquí no se hacía nada. Recuperamos los encierros, mantuvimos la primera reunión con las peñas para darles voz y voto, consiguiendo una colaboración en las fiestas como nunca. Quizá es de lo que más orgullosos estoy, de la participación de los vecinos, en las fiestas, en la marcha de senderismo, en la matanza, las Madrinas, la Feria de la Almendra, y es que sin esa colaboración nada de esto hubiera sido posible. Yo me encontré sin nada de esto y cada año se han buscado cosas nuevas que pongan a Saucelle en boca de todos por cosas buenas, la carrera ciclista, la carrera de BTT este año, los campus de fútbol… Y es lo que va quedar.

¿Y en el plano turístico, qué infraestructuras han creado?

Ahora mismo estamos construyendo un mirador en el Picón del Moro, que va a ser una referencia en todas Las Arribes por donde está enclavado. Tiene aparcamiento, merendero, acceso por carretera, ubicado sobre terreno de dehesa y con vistas al Duero. La gente se lo tiene que creer, que el futuro de Las Arribes pasa por el turismo, y todo irá en consonancia…, la agricultura, la ganadería. Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos.

Por lo que decía antes, entiendo que no repetirá en las elecciones…

No, pero voy a estar ayudando en lo que sea necesario, porque siempre lo he hecho por el bien de mi pueblo. El equipo que se presentará por el PP tiene experiencia, ilusión, ganas, y está preparado para hacerlo mejor que yo. Me voy contento y satisfecho, y muy orgulloso por la gente que ha estado conmigo, siempre por el bien del pueblo y sin intereses personales, y eso se nota en el funcionamiento. Han dejado una parte de sus vidas para dedicarla a su pueblo. Lo dejo porque todo desgasta y renovar las cosas es bueno. El motivo es personal y familiar.

Le habrá quedado alguna espina...

Sí, la más importante y que está hablado, es el camino de Las Eritas. Su ensanche permitiría dar acceso a una parte del pueblo que ahora mismo no lo tiene, solo puede pasar un vehículo muy estrecho, un coche no pasa. Habría que ensancharlo para que tenga acceso un vehículo como una ambulancia un camión de bomberos, son unos 600 metros con mucha propiedad privada. Cuando se hizo la concentración no se tuvo en cuenta esto y he hablado con casi todos los propietarios y están dispuestos a ceder una parte del terreno, de la pared. El problema que tenemos es el muro de la entrada y la salida, pero estoy convencido de que el nuevo equipo del PP, si sale, lo llevará a cabo. La carretera al Salto es otra de las espinas clavadas. He peleado estos diez años para ceder la titularidad municipal a la Diputación o la Junta, y en eso estamos. Conseguimos el año pasado que la Diputación la adecentara, además de hacer la travesía hasta el cruce de La Molinera.

¿Quiere decirle algo a los vecinos?

Pues darle las gracias por haberme permitido ser alcalde de su pueblo durante diez años y que estaré siempre a disposición del que quiera y me necesite. Ha sido un orgullo ser el alcalde de Saucelle y compartir con los concejales este tiempo, especialmente a los que han estado más cerca, también al personal del Ayuntamiento.