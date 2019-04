El Consistorio promocionará rutas en bici por zonas singulares del pueblo

Lunes, 15 de abril de 2019

Con poco más de 300 habitantes Bañobárez es uno de los municipios menos envejecidos y más activos de la comarca del Abadengo. En el colegio de Primaria actualmente hay 17 niños, a los que hay que añadir los que van al instituto de Lumbrales y algún bebé. Son hijos de matrimonios jóvenes y de mediana edad que viven y trabajan en el pueblo.

En los últimos cuatro años se han llevado a cabo varios proyectos de mantenimiento y mejoras de servicios para la población y en la actualidad la Corporación Municipal tiene entre manos otros importantes proyectos, como la recuperación de la vieja fábrica de harinas para convertir el recinto en un parque con múltiples servicios públicos, la ampliación de plazas en la Casa Asistida o la recuperación del patrimonio histórico y natural del pueblo y su entorno.

“Hemos procurado hacer todo lo que la economía del Ayuntamiento nos ha permitido hacer y creo que hemos sabido gestionar la subvenciones que nos dan” manifiesta el alcalde, José María Regalado, al frente del Consistorio con mayoría del PP, “pero hemos trabajado todos juntos por el bien del pueblo”, reseña el regidor.

Regalado también destaca la implicación de la juventud del pueblo que colabora especialmente en las fiestas: “Antes no contaba nadie con la juventud, a nosotros nos ha parecido bien para las fiestas, pues sin la juventud no hay fiestas y los jóvenes se han volcado”.

Entre las mejoras realizadas en el ámbito de servicios a los vecinos figuran los juegos infantiles y la fuente de piedra instalados en el Parque de la Iglesia; la pista de petanca, los aparatos cardiosaludables y el cambio de farolas en el parque del consultorio; un recinto cerrado para niños y mayores o diferentes obras de mejora en el cementerio.

En cuanto al campo, se ha incidido especialmente en el arreglo de todos los caminos, algunos de ellos por los que discurre la ruta de BTT que comunica Bañobárez con otros pueblos del Abadengo.

Recursos patrimoniales como atractivo turístico

El Ayuntamiento tiene en mente la organización de rutas en bicicleta por lugares emblemáticos como el puente romano y la fuente de la Mata, la fuente del Toral, la fuente de Medinilla, o por el nuevo camino de acceso a la Fuente de la Cumbre, recientemente recuperada y donde se habilitará un merendero. O por los puntos donde se encuentran importantes restos arqueológicos: las necrópolis de Medinilla y La Tarihuela, los yacimientos calcolíticos del Teso Ventoso, Teso de la Zarzera y Cabeza del Obispo, que están recogidos en las Normas Urbanísticas que serán aprobadas próximamente.

La idea del Consistorio es potenciar los espacios de singular valor natural y patrimonial como recurso turístico, relacionados con las rutas de BTT y con el nuevo centro que se habilitará en la vieja fábrica de harinas.

La Junta de Castilla y León ha concedido 90.000€ para convertir en un parque multiservicios públicos la vieja fábrica que los herederos de los Hermanos Casado han cedido al Ayuntamiento. El proyecto de obra, que está a punto de salir a licitación, incluye la construcción en el recinto de 3.200 metros de un edificio multiusos, un parque y una pista de pádel.

También en trámites está el proyecto de adecuación de una biblioteca y un aula de ordenadores en el centro de BTT.

José María Regalado, alcalde de Bañobarez

“Tengo en proyecto la ampliación de la residencia”

¿Por qué vuelve a presentarse a la Alcaldía?

Tengo compromiso con la gente ya que tengo proyectos en las manos, sobre todo el de la fábrica, que es de envergadura, y yo me he comprometido a llevarlo a cabo. Por eso me gustaría seguir cuatro años más para dejarlo terminado. Además, me he sentido muy arropado por la gente del pueblo.

¿Qué más le gustaría conseguir en los próximos cuatro años?

La ampliación de la residencia municipal, la casa asistida que actualmente tiene 10 plazas, con 4 plazas más. Tengo en proyecto ampliar el centro construyendo una galería acristalada y adecuando una de las casas de los maestros como almacén y otros servicios comunes. Con 14 plazas la residencia se podría autogestionar. Es un servicio que se da a las personas mayores, pues todos son del pueblo y además se crean puestos de trabajo.

¿Bañobárez tiene futuro?

Claro que tiene futuro. Tenemos niños en la escuela, padres que trabajan en el campo y seguirán aquí, y tenemos muchos proyectos. Yo vuelvo a presentarme con mucha ilusión.