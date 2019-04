“Trabajando y moviéndote se pueden conseguir cosas”

Lunes, 8 de abril de 2019

Aunque aún no desvela su futuro político, el regidor ya avanza lo que serían objetivos en la nueva legislatura, ampliación de la residencia, mercado de abastos y un mayor compromiso social

Germán Vicente realiza aquí un amplio repaso a su gestión como alcalde de Vitigudino durante los últimos cuatro años, cuatro años intensos de trabajo arduo que ha dado su fruto.

¿Cómo calificaría el balance de estos cuatro años?

Yo creo que de un notable alto, una buena nota si nos atenemos al programa con el que acudimos a las elecciones, aunque eso le corresponde más a los vecinos. Si nos fijamos en los objetivos previstos, si no todos, la gran mayoría están cumplidos. En cuanto a la deuda, podemos hablar de una reducción de más de 1.000.000 de euros. Teníamos en torno a 3 millones y está por debajo de dos, lo que ha supuesto que el Ayuntamiento haya podido hacer una serie de contrataciones y obras, además del superávit de 2017 y espero que en 2018 haya superávit.

Se ha renovado el alumbrado con la colocación de lámparas led gracias al ingreso en la AECT Duero-Douro. Esto se costea con el recibo de la luz al suponer un ahorro importante. La ventaja de hacerlo con Duero-Douro es que lo hemos podido hacer todo de una vez, sin necesidad de ir por fases. También se han mejorado los contratos con Iberdrola, Telefónica, etc., y eso ha beneficiado para rebajar la deuda.

A través de los Planes Provinciales 2016-2017, la mitad se destinó al ayuntamiento para acabarlo, y la otra mitad sirvió para mejorar el asfalto de varias calles. Con los fondos 2018-2019 están en obras la sala multiusos del ayuntamiento, la Plaza de España y de la Torre, y la calle Convento y Ramos del Manzano y una calle de Majuges ya está adjudicado el contrato; también el parque de las casas de los maestros, que se hará por administración después de la demolición, que fue una actuación importante al evitar riesgos de derrumbe. Otra actuación destacada ha sido cambiar las redes de tres de las calles importantes, que eran de fibrocemento de hace 50 años, Pedro Velasco, San Roque y Amparo.

Se han mejorado servicios municipales como la guardería, Escuela de Música, la residencia de mayores, que, por cierto, funciona muy bien y hay que decir que es necesario ampliarla. Hemos hablado con Servicios Sociales para hacer seis habitaciones en la primera planta, serían 12 plazas más y la financiación puede ser a través de la empresa que la gestiona y otra parte el Ayuntamiento.

Como alcalde estoy satisfecho de haber trabajado en tres frentes distintos y en todos haber conseguido algo, Diputación, Junta y Estado. De la Diputación estoy contento por habernos facilitado acabar el edificio del ayuntamiento o ahora mismo el asfaltado del camino de acceso al matadero. En cuanto a la Junta hay temas importantes, la cesión de las calles San Roque, Amparo y Pedro Velasco y que permitirá legislar al Ayuntamiento; y muy importante es la depuradora, a punto de adjudicarse en estos días. También el edificio del Ecyl y el coche para Protección Civil, además del taller de empleo que a la formación de ocho jóvenes, se suma la construcción, casi en su totalidad, de los vestuarios del campo de fútbol, quedará a falta del falso techo y la instalación eléctrica. Las relaciones con la Junta han sido bastantes fructíferas y esperamos que nos contesten sobre la legalización de los huertos. Y por último, el Estado. Llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para ceder el solar y ya han adjudicado las obras de los nuevos juzgados. La conclusión de todo esto es que trabajando y moviéndose se pueden conseguir cosas, siempre se puede hacer más, pero es para estar contento.

Queda un tema importante para el nuevo equipo que venga. No va a tener más remedio que actuar en el mercado de abastos, la cubierta está podrida por fallo en los materiales y no se cambiaron, además de un problema de carcoma en las cerchas. El edificio es fantástico y es de las cosas a conservar. La idea que tengo es poder declararlo Bien de Interés Cultural. Hemos solicitado una ayuda a la Junta de 60.000 euros, sería la mitad del coste. Y otra cosa que se ha solicitado es la depuradora de Majuges, en este caso a la Diputación.

También estoy contento por la cesión del colegio El Pilar. Falta que se cambien las normas subsidiarias para que el acuerdo sea de derecho. El objetivo es que una parte del colegio se convierta en un museo.

Solucionado la devolución del dinero de las sepulturas...

Pues sí, ya está resuelto, quizá hemos tardado demasiado, pero no he tenido la ayuda suficiente ni para demostrar que fuera ilegal ni para conseguir devolver el dinero. Pero bien está lo que bien acaba, darle vueltas a otra forma de haberlo hecho no tiene sentido, lo fundamental es que los vecinos recuperarán lo que pagaron a partir del 9 de abril. Tendrán que venir al Ayuntamiento para dar su nombre y el número de cuenta, y se les devolverá íntegramente lo que pagaron. Todo lo que ha hecho la oposición ha sido intentar sacar rendimiento político para las próximas elecciones.

El polígono industrial...

Está prácticamente finalizado una vez que no se instalará un cuarto transformador porque sobra energía con los tres que hay de 630 Kw cada uno. Solo queda hacer las cuentas finales para que el Ayuntamiento pueda recibir la obra y pase a ser de gestión municipal. Están finalizadas las calles con sus aceras y nadie pisa barro, que ya era hora.

¿Y el polígono agroalimentario?

Ha sido una satisfacción lograr que una empresa como Dehesa Grande se pusiera de acuerdo con Cuperal para asentarse en Vitigudino y urbanizar este polígono en la zona del matadero. Está prácticamente finalizado, quedan algunos remates de obra y la parte eléctrica, que tardará un par de meses. Vamos a asfaltar el camino que comunica la carretera de La Fuente con el matadero, tenemos adjudicados los 97.500 euros de la Diputación y en breve sacaremos a contratación la obra por un importe de unos 190.000 euros. El resto del dinero lo vamos a pedir al Banco de Cooperación Local de la Diputación al 0% de interés.

¿Cómo está la deuda con Cabeza de Horno?

Prácticamente liquidada. Solucionamos el abastecimiento de agua y al mismo tiempo el problema de la deuda contraída por la anterior empresa, Isolux Corsán, con Cabeza de Horno, que llegó a los 120.000 euros, hasta cuatro trimestres, y que finalmente el Ayuntamiento no ha tenido que poner un euro gracias al convenio con Tecvasa.

¿Y lo de Peñas Llanas?

Eso está resuelto con un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), pero son los propietarios de la urbanización los que tienen que promoverlo. A partir de ahí, la urbanización la recibe el Ayuntamiento y se puede actuar porque las calles pasan a ser de titularidad municipal. Entonces, el Ayuntamiento para dar servicio a una zona urbana, puede iniciar un expediente de obras y presentar el proyecto donde haga falta, pero para llegar a eso es necesario que la urbanización esté hecha correctamente.

En materia de fiestas, cultura y deportes…

Podemos estar también satisfechos, se han mejorado las fiestas, hemos tenido artistas importantes en Vitigudino y unos festejos taurinos muy dignos. En cultura se han mantenido actividades y se han mejorado otras como el Certamen de Teatro o el programa de exposiciones. Y en deportes se ha aumentado el número de eventos.

¿Con qué no está satisfecho?

Tenemos que colaborar más con las asociaciones o colectivos que hay en Vitigudino, los dos clubes deportivos, la Cofradía de Semana Santa, la Asociación Taurina... También me hubiera gustado trabajar con un presupuesto propio, pero la puesta al día de las cuentas de ejercicios anteriores no ha facilitado las cosas y hemos tenido que prorrogar el último. En el edificio San Nicolás habíamos pensado en poner la escuela de negocios, pero nos han faltado recursos y habría que hacerlo la próxima legislatura. También nos ha quedado pendiente el centro de recepción de visitantes de Las Arribes. La idea es construir una gran maqueta de las Arribes para mostrarle a los visitantes los puntos de interés. Otra cosa es promover la construcción del puente en Masueco con la Asociación Puente, pondría a Vitigudino de Oporto a dos horas y media.

¿Se presentará a la reelección?

Todavía no lo sé. En ocho días lo decidiré.